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В Сирии отменили занятия во всех школах до конца недели из-за землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023
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В Сирии отменили занятия во всех школах до конца недели из-за землетрясения
В Сирии отменили занятия во всех школах до конца недели из-за землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023
В Сирии отменили занятия во всех школах до конца недели из-за землетрясения
Занятия во всех школах Сирии отменены до конца недели в связи с последствиями землетрясения, произошедшего в ночь на понедельник, сообщается в заявлении... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T16:36
2023-02-06T16:36
в мире
сирия
кахраманмараш
сильное землетрясение в турции и сирии
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Занятия во всех школах Сирии отменены до конца недели в связи с последствиями землетрясения, произошедшего в ночь на понедельник, сообщается в заявлении министерства образования САР. "Министерство образования объявляет об отмене занятий в школах до конца недели во всех сирийских провинциях",- сообщили в министерстве образования. Эпицентр произошедшего рано утром землетрясения магнитудой 7,7 находился в провинции Кахраманмараш на юге Турции, погибли 1014 человек, пострадали не менее 5385. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение - по оценкам турецких сейсмологов, магнитудой 7,6. В том числе в последствии землетрясения обрушилось большое количество зданий в соседней Сирии. Где в результате погибли 403 человека и 1300 пострадали.
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в мире, сирия, кахраманмараш, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Сирия, Кахраманмараш, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
16:36 06.02.2023
 
В Сирии отменили занятия во всех школах до конца недели из-за землетрясения

Минобразования Сирии отменило занятия во всех школах до конца недели из-за землетрясения

© РИА НовостиПоследствия землетрясения в сирийской Латакии
Последствия землетрясения в сирийской Латакии
© РИА Новости
Последствия землетрясения в сирийской Латакии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Занятия во всех школах Сирии отменены до конца недели в связи с последствиями землетрясения, произошедшего в ночь на понедельник, сообщается в заявлении министерства образования САР.
"Министерство образования объявляет об отмене занятий в школах до конца недели во всех сирийских провинциях",- сообщили в министерстве образования.
Эпицентр произошедшего рано утром землетрясения магнитудой 7,7 находился в провинции Кахраманмараш на юге Турции, погибли 1014 человек, пострадали не менее 5385. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение - по оценкам турецких сейсмологов, магнитудой 7,6. В том числе в последствии землетрясения обрушилось большое количество зданий в соседней Сирии. Где в результате погибли 403 человека и 1300 пострадали.
Разбор завалов после землетрясения в провинции Идлиб, Сирия - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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В миреСирияКахраманмарашСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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