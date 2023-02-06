https://ria.ru/20230206/siriya-1850086537.html

В Сирии отменили занятия во всех школах до конца недели из-за землетрясения

В Сирии отменили занятия во всех школах до конца недели из-за землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023

В Сирии отменили занятия во всех школах до конца недели из-за землетрясения

Занятия во всех школах Сирии отменены до конца недели в связи с последствиями землетрясения, произошедшего в ночь на понедельник, сообщается в заявлении... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T16:36

2023-02-06T16:36

2023-02-06T16:36

в мире

сирия

кахраманмараш

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Занятия во всех школах Сирии отменены до конца недели в связи с последствиями землетрясения, произошедшего в ночь на понедельник, сообщается в заявлении министерства образования САР. "Министерство образования объявляет об отмене занятий в школах до конца недели во всех сирийских провинциях",- сообщили в министерстве образования. Эпицентр произошедшего рано утром землетрясения магнитудой 7,7 находился в провинции Кахраманмараш на юге Турции, погибли 1014 человек, пострадали не менее 5385. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение - по оценкам турецких сейсмологов, магнитудой 7,6. В том числе в последствии землетрясения обрушилось большое количество зданий в соседней Сирии. Где в результате погибли 403 человека и 1300 пострадали.

https://ria.ru/20230206/asad-1850072311.html

сирия

кахраманмараш

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в мире, сирия, кахраманмараш, сильное землетрясение в турции и сирии