https://ria.ru/20230206/siriya-1850028583.html

Посольство России в Сирии продолжает работать в обычном режиме

Посольство России в Сирии продолжает работать в обычном режиме - РИА Новости, 06.02.2023

Посольство России в Сирии продолжает работать в обычном режиме

В посольстве РФ в столице Сирии Дамаске заявили РИА Новости, что ощутили небольшие точки при новом землетрясении, но дипмиссия работает в обычном режиме. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T14:01

2023-02-06T14:01

2023-02-06T14:17

в мире

россия

сирия

сильное землетрясение в турции и сирии

дамаск (город)

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ДАМАСК, 6 фев - РИА Новости. В посольстве РФ в столице Сирии Дамаске заявили РИА Новости, что ощутили небольшие точки при новом землетрясении, но дипмиссия работает в обычном режиме.Ранее агентство САНА передавало, что новые подземные толчки ощущаются в Дамаске, Латакии и ряде других провинций Сирии."Мы почувствовали небольшие толчки, но опасности нет, и мы продолжаем работать в обычном режиме", - заявил представитель российской дипмиссии.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в понедельник утром в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 912 человек, ранены 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, где погибли свыше 300 человек, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте.

россия

сирия

дамаск (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сирия, сильное землетрясение в турции и сирии, дамаск (город)