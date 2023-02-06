10:56 06.02.2023 (обновлено: 13:03 06.02.2023)
Путин выразил соболезнования Асаду из-за землетрясения в Сирии
Путин направил соболезнования Асаду из-за разрушительного землетрясения в Сирии
© AP Photo / Ghaith AlsayedПоследствия землетрясения в Сирии
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Последствия землетрясения в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Сирии Башару Асаду в связи с землетрясением в САР, выразил готовность оказать содействие в ликвидации последствий стихии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639.
"Уважаемый господин президент, хотел бы выразить самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения, произошедшего в северных районах Сирии. Разделяем печаль и боль тех, кто потерял своих родных и близких, надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших и готовы оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого стихийного бедствия", - говорится в телеграмме.
Соболезнования Дамаску также выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"С глубокой болью и печалью узнали о тяжелых последствиях разрушительного землетрясения на севере Сирии. В это тяжелое для вашей страны время от имени Совета Федерации и от себя лично выражаю сочувствие и поддержку Вам, родным и близким погибших, а также желаю скорейшего выздоровления потерпевшим", - говорится в телеграмме спикера главе Народного совета Сирии Хамуде Юсефу Ас-Саббагу.