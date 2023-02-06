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Источник: в сирийской Латакии из-за землетрясения обрушились жилые здания - РИА Новости, 06.02.2023
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Источник: в сирийской Латакии из-за землетрясения обрушились жилые здания
Источник: в сирийской Латакии из-за землетрясения обрушились жилые здания - РИА Новости, 06.02.2023
Источник: в сирийской Латакии из-за землетрясения обрушились жилые здания
Несколько жилых зданий обрушились в пригороде Латакии в Сирии в результате землетрясения, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T05:35
2023-02-06T05:36
в мире
сирия
латакия (мухафаза)
бейрут
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Несколько жилых зданий обрушились в пригороде Латакии в Сирии в результате землетрясения, сообщил источник РИА Новости. О землетрясении в регионе сообщили РИА Новости очевидцы из Бейрута. Газета "Аль-Ватан" написала, что "сильные подземные толчки почувствовали жители Дамаска и Латакии" в Сирии. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,5 произошло в понедельник в Турции в окрестностях города Газиантеп.
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сирия
латакия (мухафаза)
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в мире, сирия, латакия (мухафаза), бейрут, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Сирия, Латакия (мухафаза), Бейрут, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
05:35 06.02.2023 (обновлено: 05:36 06.02.2023)
 
Источник: в сирийской Латакии из-за землетрясения обрушились жилые здания

В пригороде Латакии в Сирии из-за землетрясения обрушились жилые здания

© AP Photo / Robert SorboСейсмограф фиксирует колебания почвы
Сейсмограф фиксирует колебания почвы - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / Robert Sorbo
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Несколько жилых зданий обрушились в пригороде Латакии в Сирии в результате землетрясения, сообщил источник РИА Новости.
"В результате землетрясения в пригороде Латакии обрушилось здание, еще несколько получили видимые повреждения. Жители города и некоторых поселений рядом вышли на улицы, боясь, что их дома обрушатся из-за подземных толчков", - сказал собеседник агентства.
О землетрясении в регионе сообщили РИА Новости очевидцы из Бейрута. Газета "Аль-Ватан" написала, что "сильные подземные толчки почувствовали жители Дамаска и Латакии" в Сирии.
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,5 произошло в понедельник в Турции в окрестностях города Газиантеп.
Сахалин - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 12:48
На Сахалине произошло землетрясение
 
В миреСирияЛатакия (мухафаза)БейрутЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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