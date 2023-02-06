https://ria.ru/20230206/siriya-1849922398.html
Источник: в сирийской Латакии из-за землетрясения обрушились жилые здания
Источник: в сирийской Латакии из-за землетрясения обрушились жилые здания - РИА Новости, 06.02.2023
Источник: в сирийской Латакии из-за землетрясения обрушились жилые здания
Несколько жилых зданий обрушились в пригороде Латакии в Сирии в результате землетрясения, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T05:35
2023-02-06T05:35
2023-02-06T05:36
в мире
сирия
латакия (мухафаза)
бейрут
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103048/86/1030488682_0:5:2001:1130_1920x0_80_0_0_498fe9f027f6d3f1710acd04acb1dd3d.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Несколько жилых зданий обрушились в пригороде Латакии в Сирии в результате землетрясения, сообщил источник РИА Новости. О землетрясении в регионе сообщили РИА Новости очевидцы из Бейрута. Газета "Аль-Ватан" написала, что "сильные подземные толчки почувствовали жители Дамаска и Латакии" в Сирии. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,5 произошло в понедельник в Турции в окрестностях города Газиантеп.
https://ria.ru/20230131/zemletryasenie-1848641148.html
сирия
латакия (мухафаза)
бейрут
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103048/86/1030488682_0:0:1803:1352_1920x0_80_0_0_70da140edcd0c1a6af05d6f02e817275.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, латакия (мухафаза), бейрут, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Сирия, Латакия (мухафаза), Бейрут, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
05:35 06.02.2023 (обновлено: 05:36 06.02.2023)
Источник: в сирийской Латакии из-за землетрясения обрушились жилые здания
В пригороде Латакии в Сирии из-за землетрясения обрушились жилые здания