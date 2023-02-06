https://ria.ru/20230206/siriya-1849922398.html

Источник: в сирийской Латакии из-за землетрясения обрушились жилые здания

Источник: в сирийской Латакии из-за землетрясения обрушились жилые здания - РИА Новости, 06.02.2023

Источник: в сирийской Латакии из-за землетрясения обрушились жилые здания

Несколько жилых зданий обрушились в пригороде Латакии в Сирии в результате землетрясения, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T05:35

2023-02-06T05:35

2023-02-06T05:36

в мире

сирия

латакия (мухафаза)

бейрут

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Несколько жилых зданий обрушились в пригороде Латакии в Сирии в результате землетрясения, сообщил источник РИА Новости. О землетрясении в регионе сообщили РИА Новости очевидцы из Бейрута. Газета "Аль-Ватан" написала, что "сильные подземные толчки почувствовали жители Дамаска и Латакии" в Сирии. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,5 произошло в понедельник в Турции в окрестностях города Газиантеп.

https://ria.ru/20230131/zemletryasenie-1848641148.html

сирия

латакия (мухафаза)

бейрут

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в мире, сирия, латакия (мухафаза), бейрут, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)