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Путин разрешил "Сибуру" выкупить долю бельгийской Solvay в СП "Русвинил" - РИА Новости, 06.02.2023
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Путин разрешил "Сибуру" выкупить долю бельгийской Solvay в СП "Русвинил"
Путин разрешил "Сибуру" выкупить долю бельгийской Solvay в СП "Русвинил" - РИА Новости, 06.02.2023
Путин разрешил "Сибуру" выкупить долю бельгийской Solvay в СП "Русвинил"
Президент России Владимир Путин разрешил "Сибуру" выкупить у бельгийской Solvay 50% в их совместном предприятии "Русвинил", следует из распоряжения,... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T14:25
2023-02-06T14:25
экономика
россия
сибур холдинг
владимир путин
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил "Сибуру" выкупить у бельгийской Solvay 50% в их совместном предприятии "Русвинил", следует из распоряжения, опубликованного на интернет-портале правовой информации. "Разрешить совершение... обществом "Сибур Холдинг" сделки по приобретению 50 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Русвинил", принадлежащих Сольвин Холдинг Нидерланды Б.В (Solvin Holding Nederland B.V.)", - говорится в документе. "Русвинил" - совместное предприятие с равными долями "Сибура" и бельгийской Solvay, которая владеет им через компанию Solvin Holding Nederland B.V. Проект по производству поливинилхлорида (ПВХ) и каустической соды расположен в Кстовском районе Нижегородской области. Включен в перечень ключевых инвестиционных проектов Плана развития газо- и нефтехимии России до 2030 года.
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экономика, россия, сибур холдинг, владимир путин
Экономика, Россия, Сибур Холдинг, Владимир Путин
14:25 06.02.2023
 
Путин разрешил "Сибуру" выкупить долю бельгийской Solvay в СП "Русвинил"

Путин разрешил "Сибуру" выкупить 50 процентов долей бельгийской Solvay в СП "Русвинил"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкВывеска у входа в здание центрального офиса "Сибур холдинг"
Вывеска у входа в здание центрального офиса Сибур холдинг - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вывеска у входа в здание центрального офиса "Сибур холдинг". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил "Сибуру" выкупить у бельгийской Solvay 50% в их совместном предприятии "Русвинил", следует из распоряжения, опубликованного на интернет-портале правовой информации.
"Разрешить совершение... обществом "Сибур Холдинг" сделки по приобретению 50 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Русвинил", принадлежащих Сольвин Холдинг Нидерланды Б.В (Solvin Holding Nederland B.V.)", - говорится в документе.
"Русвинил" - совместное предприятие с равными долями "Сибура" и бельгийской Solvay, которая владеет им через компанию Solvin Holding Nederland B.V. Проект по производству поливинилхлорида (ПВХ) и каустической соды расположен в Кстовском районе Нижегородской области. Включен в перечень ключевых инвестиционных проектов Плана развития газо- и нефтехимии России до 2030 года.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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ЭкономикаРоссияСибур ХолдингВладимир Путин
 
 
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