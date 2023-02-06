https://ria.ru/20230206/sibur-1850036602.html

Путин разрешил "Сибуру" выкупить долю бельгийской Solvay в СП "Русвинил"

Путин разрешил "Сибуру" выкупить долю бельгийской Solvay в СП "Русвинил" - РИА Новости, 06.02.2023

Путин разрешил "Сибуру" выкупить долю бельгийской Solvay в СП "Русвинил"

Президент России Владимир Путин разрешил "Сибуру" выкупить у бельгийской Solvay 50% в их совместном предприятии "Русвинил", следует из распоряжения,... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T14:25

2023-02-06T14:25

2023-02-06T14:25

экономика

россия

сибур холдинг

владимир путин

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил "Сибуру" выкупить у бельгийской Solvay 50% в их совместном предприятии "Русвинил", следует из распоряжения, опубликованного на интернет-портале правовой информации. "Разрешить совершение... обществом "Сибур Холдинг" сделки по приобретению 50 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Русвинил", принадлежащих Сольвин Холдинг Нидерланды Б.В (Solvin Holding Nederland B.V.)", - говорится в документе. "Русвинил" - совместное предприятие с равными долями "Сибура" и бельгийской Solvay, которая владеет им через компанию Solvin Holding Nederland B.V. Проект по производству поливинилхлорида (ПВХ) и каустической соды расположен в Кстовском районе Нижегородской области. Включен в перечень ключевых инвестиционных проектов Плана развития газо- и нефтехимии России до 2030 года.

https://ria.ru/20230206/avtodom-1850028353.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, сибур холдинг, владимир путин