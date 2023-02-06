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В турецкой Шанлыурфе в результате землетрясения погибли 12 человек - РИА Новости, 06.02.2023
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В турецкой Шанлыурфе в результате землетрясения погибли 12 человек
В турецкой Шанлыурфе в результате землетрясения погибли 12 человек - РИА Новости, 06.02.2023
В турецкой Шанлыурфе в результате землетрясения погибли 12 человек
Двенадцать человек погибли в результате землетрясения в турецкой Шанлыурфе, сообщил телеканал CNN Türk со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T06:44
2023-02-06T06:44
землетрясение в турции и сирии
шанлыурфа (провинция)
турция
кахраманмараш
в мире
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АНКАРА, 6 фев - РИА Новости. Двенадцать человек погибли в результате землетрясения в турецкой Шанлыурфе, сообщил телеканал CNN Türk со ссылкой на местные власти.Власти Турции сообщили в ночь на понедельник, что землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте."В результате землетрясения мы потеряли 12 граждан", - приводит телеканал слова губернатора Шанлыурфы.
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шанлыурфа (провинция)
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землетрясение в турции и сирии, шанлыурфа (провинция), турция, кахраманмараш, в мире
Землетрясение в Турции и Сирии, Шанлыурфа (провинция), Турция, Кахраманмараш, В мире
06:44 06.02.2023
 
В турецкой Шанлыурфе в результате землетрясения погибли 12 человек

CNN Türk: в турецкой Шанлыурфе в результате землетрясения погибли 12 человек

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 6 фев - РИА Новости. Двенадцать человек погибли в результате землетрясения в турецкой Шанлыурфе, сообщил телеканал CNN Türk со ссылкой на местные власти.
Власти Турции сообщили в ночь на понедельник, что землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 06:29
В турецкой провинции Османийе из-за землетрясения погибли пять человек
"В результате землетрясения мы потеряли 12 граждан", - приводит телеканал слова губернатора Шанлыурфы.
 
Землетрясение в Турции и СирииШанлыурфа (провинция)ТурцияКахраманмарашВ мире
 
 
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