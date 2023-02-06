https://ria.ru/20230206/shanlyurfa-1849924768.html

В турецкой Шанлыурфе в результате землетрясения погибли 12 человек

В турецкой Шанлыурфе в результате землетрясения погибли 12 человек - РИА Новости, 06.02.2023

В турецкой Шанлыурфе в результате землетрясения погибли 12 человек

Двенадцать человек погибли в результате землетрясения в турецкой Шанлыурфе, сообщил телеканал CNN Türk со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T06:44

2023-02-06T06:44

2023-02-06T06:44

землетрясение в турции и сирии

шанлыурфа (провинция)

турция

кахраманмараш

в мире

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АНКАРА, 6 фев - РИА Новости. Двенадцать человек погибли в результате землетрясения в турецкой Шанлыурфе, сообщил телеканал CNN Türk со ссылкой на местные власти.Власти Турции сообщили в ночь на понедельник, что землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте."В результате землетрясения мы потеряли 12 граждан", - приводит телеканал слова губернатора Шанлыурфы.

https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849924602.html

шанлыурфа (провинция)

турция

кахраманмараш

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землетрясение в турции и сирии, шанлыурфа (провинция), турция, кахраманмараш, в мире