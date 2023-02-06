https://ria.ru/20230206/sanktsii-1850110298.html
В США объяснили, как Россия обыграла Запад в его санкционной игре
В США объяснили, как Россия обыграла Запад в его санкционной игре - РИА Новости, 06.02.2023
В США объяснили, как Россия обыграла Запад в его санкционной игре
Несмотря на ожидания Запада, Россия вполне эффективно существует в условиях жестких санкций и ухода части брендов с российского рынка, пишет The Cristian... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T17:48
2023-02-06T17:48
2023-02-06T17:48
россия
сша
европа
владимир путин
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843344842_585:134:2964:1472_1920x0_80_0_0_70e941586865ffe774d996452d53a441.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Несмотря на ожидания Запада, Россия вполне эффективно существует в условиях жестких санкций и ухода части брендов с российского рынка, пишет The Cristian Science Monitor.Издание отмечает, что в большей степени именно ушедшим из страны компаниям сейчас тяжело, потому что параллельный импорт уже вовсю налаживается. При этом, несмотря на то, что он не является решением в долгосрочной перспективе, эта мера вполне успешно разрушила планы США и Европы отрезать страну от остального мира – айфоны все так же легко найти, а иностранные фильмы все еще можно посмотреть на большом экране, говорится в материале.По мнению авторов, российский рынок стоит любого риска, чтобы вернуться обратно. Кроме того, некоторые бренды и вовсе не уходили – они лишь сделали вид.Издание указывает, что относительно стабильная финансовая ситуация в России стала заслугой долгосрочного экономического планирования, ведущегося уже с 2014 года, и развития импортозамещения.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230206/sanktsii-1850087404.html
россия
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843344842_1071:99:2981:1532_1920x0_80_0_0_f6b6e72a12f5fc5ed30502cc17845656.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, европа, владимир путин, санкции в отношении россии
Россия, США, Европа, Владимир Путин, Санкции в отношении России
В США объяснили, как Россия обыграла Запад в его санкционной игре
CSM: Россия поддерживает свою экономику на стабильном уровне, несмотря на санкции