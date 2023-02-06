https://ria.ru/20230206/sanktsii-1850110298.html

В США объяснили, как Россия обыграла Запад в его санкционной игре

В США объяснили, как Россия обыграла Запад в его санкционной игре - РИА Новости, 06.02.2023

В США объяснили, как Россия обыграла Запад в его санкционной игре

Несмотря на ожидания Запада, Россия вполне эффективно существует в условиях жестких санкций и ухода части брендов с российского рынка, пишет The Cristian... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T17:48

2023-02-06T17:48

2023-02-06T17:48

россия

сша

европа

владимир путин

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Несмотря на ожидания Запада, Россия вполне эффективно существует в условиях жестких санкций и ухода части брендов с российского рынка, пишет The Cristian Science Monitor.Издание отмечает, что в большей степени именно ушедшим из страны компаниям сейчас тяжело, потому что параллельный импорт уже вовсю налаживается. При этом, несмотря на то, что он не является решением в долгосрочной перспективе, эта мера вполне успешно разрушила планы США и Европы отрезать страну от остального мира – айфоны все так же легко найти, а иностранные фильмы все еще можно посмотреть на большом экране, говорится в материале.По мнению авторов, российский рынок стоит любого риска, чтобы вернуться обратно. Кроме того, некоторые бренды и вовсе не уходили – они лишь сделали вид.Издание указывает, что относительно стабильная финансовая ситуация в России стала заслугой долгосрочного экономического планирования, ведущегося уже с 2014 года, и развития импортозамещения.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230206/sanktsii-1850087404.html

россия

сша

европа

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россия, сша, европа, владимир путин, санкции в отношении россии