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Польский постпред раскритиковал ЕС за медленный ввод антироссийских санкций - РИА Новости, 06.02.2023
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Польский постпред раскритиковал ЕС за медленный ввод антироссийских санкций
Польский постпред раскритиковал ЕС за медленный ввод антироссийских санкций - РИА Новости, 06.02.2023
Польский постпред раскритиковал ЕС за медленный ввод антироссийских санкций
Польша "разочарована" тем, что Европейский союз медленно работает над очередным пакетом антироссийских санкций, заявил постоянный представитель республики при... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T16:40
2023-02-06T16:40
россия
польша
санкции в отношении россии
евросоюз
в мире
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ВАРШАВА, 6 фев – РИА Новости. Польша "разочарована" тем, что Европейский союз медленно работает над очередным пакетом антироссийских санкций, заявил постоянный представитель республики при Европейском союзе Анджей Садось. "Мы не понимаем, почему ЕС не представил проект в течение месяца. Эти санкции были в том числе анонсированы во время встречи коллегии комиссаров с украинским правительством и во время саммита ЕС-Украина в Киеве", - цитирует Садося агентство РАР. Он напомнил, что Польша "выдвинула конкретные предложения" по новым санкциям, как и Литва и Эстония. "Мы не понимаем, почему председательство Швеции в ЕС не работает над этими предложениями. ( ... ) На прошлой неделе было назначено несколько встреч постоянных представителей, которые были отменены в последнюю минуту. Мы теряем очень ценное время", - сказал польский представитель. По его словам, тема антироссийских санкций будет одной из главных на саммите ЕС, который состоится на текущей неделе в Брюсселе. С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. Недавно Польша предложила Европейскому союзу новые санкции в отношении России, в том числе в сфере ядерной энергетики, запрет на импорт из России алмазов и каучука. Также в польском предложении содержится идея "исключить российские компании и организации из системы Uer (Upstream Emission Reduction), которая предполагает торговлю сертификатами на выбросы при добыче углеводородов". Кроме того, Польша требует отключить от банковской системы SWIFT российские банки, не охваченные предыдущими пакетами, включая "Газпромбанк", Альфа-Банк и запрет на перевод долларов США в Россию. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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россия, польша, санкции в отношении россии, евросоюз, в мире
Россия, Польша, Санкции в отношении России, Евросоюз, В мире
16:40 06.02.2023
 
Польский постпред раскритиковал ЕС за медленный ввод антироссийских санкций

Постпред Садась: Польша разочарована тем, что Евросоюз медленно работает над санкциями

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФлаги Польши и Евросоюза
Флаги Польши и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги Польши и Евросоюза. Архивное фото
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ВАРШАВА, 6 фев – РИА Новости. Польша "разочарована" тем, что Европейский союз медленно работает над очередным пакетом антироссийских санкций, заявил постоянный представитель республики при Европейском союзе Анджей Садось.
"Мы не понимаем, почему ЕС не представил проект в течение месяца. Эти санкции были в том числе анонсированы во время встречи коллегии комиссаров с украинским правительством и во время саммита ЕС-Украина в Киеве", - цитирует Садося агентство РАР. Он напомнил, что Польша "выдвинула конкретные предложения" по новым санкциям, как и Литва и Эстония.
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"Мы не понимаем, почему председательство Швеции в ЕС не работает над этими предложениями. ( ... ) На прошлой неделе было назначено несколько встреч постоянных представителей, которые были отменены в последнюю минуту. Мы теряем очень ценное время", - сказал польский представитель. По его словам, тема антироссийских санкций будет одной из главных на саммите ЕС, который состоится на текущей неделе в Брюсселе.
С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.
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Недавно Польша предложила Европейскому союзу новые санкции в отношении России, в том числе в сфере ядерной энергетики, запрет на импорт из России алмазов и каучука. Также в польском предложении содержится идея "исключить российские компании и организации из системы Uer (Upstream Emission Reduction), которая предполагает торговлю сертификатами на выбросы при добыче углеводородов". Кроме того, Польша требует отключить от банковской системы SWIFT российские банки, не охваченные предыдущими пакетами, включая "Газпромбанк", Альфа-Банк и запрет на перевод долларов США в Россию.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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