https://ria.ru/20230206/sanktsii-1849987764.html

Лавров призвал обезопасить российские инвестиции в Ираке от влияния санкций

Лавров призвал обезопасить российские инвестиции в Ираке от влияния санкций - РИА Новости, 06.02.2023

Лавров призвал обезопасить российские инвестиции в Ираке от влияния санкций

Важно обезопасить российские инвестиции в Ираке от влияния незаконных санкций Запада, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T12:05

2023-02-06T12:05

2023-02-06T12:23

цены на нефть

ирак

россия

сергей лавров

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БАГДАД, 6 фев - РИА Новости. Важно обезопасить российские инвестиции в Ираке от влияния незаконных санкций Запада, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.Он отметил, что российской стороной в экономику Ирака инвестировано уже более 13 миллиардов долларов."Конечно, в современных условиях, в условиях незаконных ограничений, которые навязывают американцы и их сателлиты, принципиально важно обезопасить законные экономические отношения от незаконного давления со стороны Запада - как это, собственно говоря, делают многие страны региона, переходя на оплату вместо долларов, в том числе оплату поставок нефти, валютами других надежных стран, которые дорожат своим добрым именем в качестве участника международных экономических обменов", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ирака."Безусловно, есть у нас позитивный опыт уже и в ходе контактов с нашими иракскими друзьями… Нет никаких сомнений, что наши экономические операторы, представители ведомств, которые за экономику и энергетику, будут руководствоваться национальными интересами, а при таком подходе всегда можно найти взаимоприемлемые решения", - отметил российский министр.

https://ria.ru/20230118/irak-1845691999.html

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цены на нефть, ирак, россия, сергей лавров