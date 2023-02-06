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Лавров призвал обезопасить российские инвестиции в Ираке от влияния санкций - РИА Новости, 06.02.2023
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Лавров призвал обезопасить российские инвестиции в Ираке от влияния санкций
Лавров призвал обезопасить российские инвестиции в Ираке от влияния санкций - РИА Новости, 06.02.2023
Лавров призвал обезопасить российские инвестиции в Ираке от влияния санкций
Важно обезопасить российские инвестиции в Ираке от влияния незаконных санкций Запада, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T12:05
2023-02-06T12:23
цены на нефть
ирак
россия
сергей лавров
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БАГДАД, 6 фев - РИА Новости. Важно обезопасить российские инвестиции в Ираке от влияния незаконных санкций Запада, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.Он отметил, что российской стороной в экономику Ирака инвестировано уже более 13 миллиардов долларов."Конечно, в современных условиях, в условиях незаконных ограничений, которые навязывают американцы и их сателлиты, принципиально важно обезопасить законные экономические отношения от незаконного давления со стороны Запада - как это, собственно говоря, делают многие страны региона, переходя на оплату вместо долларов, в том числе оплату поставок нефти, валютами других надежных стран, которые дорожат своим добрым именем в качестве участника международных экономических обменов", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ирака."Безусловно, есть у нас позитивный опыт уже и в ходе контактов с нашими иракскими друзьями… Нет никаких сомнений, что наши экономические операторы, представители ведомств, которые за экономику и энергетику, будут руководствоваться национальными интересами, а при таком подходе всегда можно найти взаимоприемлемые решения", - отметил российский министр.
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цены на нефть, ирак, россия, сергей лавров
Цены на нефть, Ирак, Россия, Сергей Лавров
12:05 06.02.2023 (обновлено: 12:23 06.02.2023)
 
Лавров призвал обезопасить российские инвестиции в Ираке от влияния санкций

Глава МИД Лавров призвал обезопасить российские инвестиции в Ираке от влияния санкций

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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БАГДАД, 6 фев - РИА Новости. Важно обезопасить российские инвестиции в Ираке от влияния незаконных санкций Запада, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он отметил, что российской стороной в экономику Ирака инвестировано уже более 13 миллиардов долларов.
"Конечно, в современных условиях, в условиях незаконных ограничений, которые навязывают американцы и их сателлиты, принципиально важно обезопасить законные экономические отношения от незаконного давления со стороны Запада - как это, собственно говоря, делают многие страны региона, переходя на оплату вместо долларов, в том числе оплату поставок нефти, валютами других надежных стран, которые дорожат своим добрым именем в качестве участника международных экономических обменов", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ирака.
"Безусловно, есть у нас позитивный опыт уже и в ходе контактов с нашими иракскими друзьями… Нет никаких сомнений, что наши экономические операторы, представители ведомств, которые за экономику и энергетику, будут руководствоваться национальными интересами, а при таком подходе всегда можно найти взаимоприемлемые решения", - отметил российский министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 12:42
Россия планирует контакты с властями Ирака, заявил Лавров
 
Цены на нефтьИракРоссияСергей Лавров
 
 
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