https://ria.ru/20230206/sanktsii-1849978274.html

В "Росатоме" заявили о годовом запасе комплектующих для АЭС

В "Росатоме" заявили о годовом запасе комплектующих для АЭС - РИА Новости, 06.02.2023

В "Росатоме" заявили о годовом запасе комплектующих для АЭС

Новые санкции не скажутся на деятельности предприятий "Росатома", обладающего годовым запасом всех необходимых запчастей и комплектующих, заявил советник... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T11:38

2023-02-06T11:38

2023-02-06T11:48

экономика

украина

владимир зеленский

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

росэнергоатом

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Новые санкции не скажутся на деятельности предприятий "Росатома", обладающего годовым запасом всех необходимых запчастей и комплектующих, заявил советник гендиректора "Росэнергоатома" (входит в "Росатом") Ренат Карчаа. Накануне Владимир Зеленский своим указом ввел в действие санкции против 200 компаний и предприятий российской атомной отрасли - "Росатома" и его "дочек". Санкции вводятся сроком на 50 лет. Они предусматривают, в частности, блокировку активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, аннулирование или приостановление лицензий. "Уже давно… мы, сталкиваясь с необязательностью (украинской стороны – ред.), начали программу импортозамещения. Определены головные организации в этой связи, на этот год у нас запасных частей в полном объеме хватает. Что касается следующего года, то я уверен, в течение этого года будут предприняты все меры, чтобы риски по этим моментам минимизировать", - сообщил Карчаа в интервью телеканалу "Россия 24". Он подчеркнул, что кооперация с Украиной начала ослабевать достаточно давно, поэтому, несмотря на санкции, корпорации и предприятиям в контуре удалось заранее подготовится к возможной нехватке комплектующих украинского производства. "Если брать атомную энергетику, то эти санкции ни разу не болезненны, ни разу не чувствительно это все дело. У нас были отношения с Харьковом, у нас были отношения с Днепропетровском, у нас были отношения с Сумами – это в основном турбины, это насосы, и это арматура", - уточнил Карчаа.

https://ria.ru/20230205/sanktsii-1849809569.html

https://ria.ru/20230206/zelenskiy-1849879124.html

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экономика, украина, владимир зеленский, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", росэнергоатом