11:38 06.02.2023 (обновлено: 11:48 06.02.2023)
В "Росатоме" заявили о годовом запасе комплектующих для АЭС
Карчаа на фоне санкций Киева заявил о годовом запасе комплектующих для АЭС
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Новые санкции не скажутся на деятельности предприятий "Росатома", обладающего годовым запасом всех необходимых запчастей и комплектующих, заявил советник гендиректора "Росэнергоатома" (входит в "Росатом") Ренат Карчаа.
Накануне Владимир Зеленский своим указом ввел в действие санкции против 200 компаний и предприятий российской атомной отрасли - "Росатома" и его "дочек". Санкции вводятся сроком на 50 лет. Они предусматривают, в частности, блокировку активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, аннулирование или приостановление лицензий.
"Уже давно… мы, сталкиваясь с необязательностью (украинской стороны – ред.), начали программу импортозамещения. Определены головные организации в этой связи, на этот год у нас запасных частей в полном объеме хватает. Что касается следующего года, то я уверен, в течение этого года будут предприняты все меры, чтобы риски по этим моментам минимизировать", - сообщил Карчаа в интервью телеканалу "Россия 24".
Он подчеркнул, что кооперация с Украиной начала ослабевать достаточно давно, поэтому, несмотря на санкции, корпорации и предприятиям в контуре удалось заранее подготовится к возможной нехватке комплектующих украинского производства.
"Если брать атомную энергетику, то эти санкции ни разу не болезненны, ни разу не чувствительно это все дело. У нас были отношения с Харьковом, у нас были отношения с Днепропетровском, у нас были отношения с Сумами – это в основном турбины, это насосы, и это арматура", - уточнил Карчаа.
Вчера, 08:00Зеленский расколол Италию