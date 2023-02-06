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В "Росатоме" заявили о годовом запасе комплектующих для АЭС - РИА Новости, 06.02.2023
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В "Росатоме" заявили о годовом запасе комплектующих для АЭС
В "Росатоме" заявили о годовом запасе комплектующих для АЭС - РИА Новости, 06.02.2023
В "Росатоме" заявили о годовом запасе комплектующих для АЭС
Новые санкции не скажутся на деятельности предприятий "Росатома", обладающего годовым запасом всех необходимых запчастей и комплектующих, заявил советник... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T11:38
2023-02-06T11:48
экономика
украина
владимир зеленский
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
росэнергоатом
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Новые санкции не скажутся на деятельности предприятий "Росатома", обладающего годовым запасом всех необходимых запчастей и комплектующих, заявил советник гендиректора "Росэнергоатома" (входит в "Росатом") Ренат Карчаа. Накануне Владимир Зеленский своим указом ввел в действие санкции против 200 компаний и предприятий российской атомной отрасли - "Росатома" и его "дочек". Санкции вводятся сроком на 50 лет. Они предусматривают, в частности, блокировку активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, аннулирование или приостановление лицензий. "Уже давно… мы, сталкиваясь с необязательностью (украинской стороны – ред.), начали программу импортозамещения. Определены головные организации в этой связи, на этот год у нас запасных частей в полном объеме хватает. Что касается следующего года, то я уверен, в течение этого года будут предприняты все меры, чтобы риски по этим моментам минимизировать", - сообщил Карчаа в интервью телеканалу "Россия 24". Он подчеркнул, что кооперация с Украиной начала ослабевать достаточно давно, поэтому, несмотря на санкции, корпорации и предприятиям в контуре удалось заранее подготовится к возможной нехватке комплектующих украинского производства. "Если брать атомную энергетику, то эти санкции ни разу не болезненны, ни разу не чувствительно это все дело. У нас были отношения с Харьковом, у нас были отношения с Днепропетровском, у нас были отношения с Сумами – это в основном турбины, это насосы, и это арматура", - уточнил Карчаа.
https://ria.ru/20230205/sanktsii-1849809569.html
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экономика, украина, владимир зеленский, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", росэнергоатом
Экономика, Украина, Владимир Зеленский, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Росэнергоатом
11:38 06.02.2023 (обновлено: 11:48 06.02.2023)
 
В "Росатоме" заявили о годовом запасе комплектующих для АЭС

Карчаа на фоне санкций Киева заявил о годовом запасе комплектующих для АЭС

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Новые санкции не скажутся на деятельности предприятий "Росатома", обладающего годовым запасом всех необходимых запчастей и комплектующих, заявил советник гендиректора "Росэнергоатома" (входит в "Росатом") Ренат Карчаа.
Накануне Владимир Зеленский своим указом ввел в действие санкции против 200 компаний и предприятий российской атомной отрасли - "Росатома" и его "дочек". Санкции вводятся сроком на 50 лет. Они предусматривают, в частности, блокировку активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, аннулирование или приостановление лицензий.
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"Уже давно… мы, сталкиваясь с необязательностью (украинской стороны – ред.), начали программу импортозамещения. Определены головные организации в этой связи, на этот год у нас запасных частей в полном объеме хватает. Что касается следующего года, то я уверен, в течение этого года будут предприняты все меры, чтобы риски по этим моментам минимизировать", - сообщил Карчаа в интервью телеканалу "Россия 24".
Он подчеркнул, что кооперация с Украиной начала ослабевать достаточно давно, поэтому, несмотря на санкции, корпорации и предприятиям в контуре удалось заранее подготовится к возможной нехватке комплектующих украинского производства.
"Если брать атомную энергетику, то эти санкции ни разу не болезненны, ни разу не чувствительно это все дело. У нас были отношения с Харьковом, у нас были отношения с Днепропетровском, у нас были отношения с Сумами – это в основном турбины, это насосы, и это арматура", - уточнил Карчаа.
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ЭкономикаУкраинаВладимир ЗеленскийГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Росэнергоатом
 
 
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