https://ria.ru/20230206/sammit-1850155964.html

Глава Евросовета пригласил Зеленского на саммит ЕС в Брюссель

Глава Евросовета пригласил Зеленского на саммит ЕС в Брюссель - РИА Новости, 06.02.2023

Глава Евросовета пригласил Зеленского на саммит ЕС в Брюссель

Глава Евросовета Шарль Мишель пригласил Владимира Зеленского на саммит ЕС в Брюсселе 9-10 февраля, сообщил в Twitter официальный представитель Мишеля Баренд... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T22:49

2023-02-06T22:49

2023-02-06T22:49

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БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель пригласил Владимира Зеленского на саммит ЕС в Брюсселе 9-10 февраля, сообщил в Twitter официальный представитель Мишеля Баренд Лейтс. "Президент Евросовета пригласил президента Зеленского лично принять участие в будущем саммите ЕС", - сообщил он. По его словам, из соображений безопасности подробности о визите сообщаться не будут. Ранее бельгийское информагентство Belga сообщило, что Зеленский прибудет в Брюссель в четверг. В понедельник высокопоставленный европейский представитель сообщил журналистам, что у Зеленского есть "открытое приглашение" посетить Брюссель, но не стал называть конкретных дат. Этот визит будет вторым выездом Зеленского из страны после начала РФ специальной военной операции. В декабре прошлого года он посетил США. Мишель созвал внеочередной саммит Евросоюза 8-9 февраля для обсуждения ситуации на Украине, экономических проблем ЕС, а также нелегальной миграции.3 февраля в Киеве прошел саммит ЕС - Украина. Лидеры европейских институтов по итогам встречи обещали Украине продолжение поддержки, введение дальнейших санкций против России, работу над "механизмом преследования за преступление агрессии" и изучение использования замороженных российских активов для восстановления Украины. При этом в отношении перспектив быстрого вступления Украины в ЕС лидеры Евросоюза были сдержаны и подчеркнули, что никаких жестких временных рамок такого процесса нет, а Украина еще должна провести реформы.

https://ria.ru/20230206/zelenskiy-1850034012.html

https://ria.ru/20230205/sholts-1849827660.html

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в мире, брюссель, россия, сша, владимир зеленский, шарль мишель, евросоюз, евросовет