Рейтинг@Mail.ru
Проект "Сахалин-1" работает нормально, добыча поднимается, заявил Сечин - РИА Новости, 06.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230206/sakhalin-1-1850103127.html
Проект "Сахалин-1" работает нормально, добыча поднимается, заявил Сечин
Проект "Сахалин-1" работает нормально, добыча поднимается, заявил Сечин - РИА Новости, 06.02.2023
Проект "Сахалин-1" работает нормально, добыча поднимается, заявил Сечин
Нефтегазовый проект "Сахалин-1" работает нормально, добыча поднимается, продажи идут, сказал журналистам глава "Роснефти" Игорь Сечин в кулуарах India Energy... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T17:23
2023-02-06T17:23
экономика
россия
владимир путин
игорь сечин
роснефть
exxon mobil
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151846/29/1518462998_0:0:2862:1609_1920x0_80_0_0_f74efd30e5f8c469d1f06191905cd715.jpg
БАНГАЛОР (Индия), 6 фев - РИА Новости. Нефтегазовый проект "Сахалин-1" работает нормально, добыча поднимается, продажи идут, сказал журналистам глава "Роснефти" Игорь Сечин в кулуарах India Energy Week. "Все нормально там, мы оперируем, все хорошо. Работаем без всяких срывов, со всеми стандартами промышленной безопасности, которые соответствуют характеристикам этого проекта. Это, конечно, технологически сложно… работа идет и на берегу, и на платформах. Много всего, но все хорошо. Добыча идет. Продажи идут", - прокомментировал Сечин ситуацию на "Сахалине-1". "Нет, еще нет. Но мы поднимаем добычу", - ответил он на вопрос, вышла ли добыча на плановый объем. Оператор "Сахалина-1" Exxon Neftegaz Limited, владевший долей в 30%, в марте прошлого года заявил о намерении выйти из проекта, а в апреле ввел режим форс-мажора, что в итоге к осени остановило добычу газа и нефти, а также отгрузки на экспорт. Президент РФ Владимир Путин в октябре распорядился перевести "Сахалин-1" в российскую юрисдикцию и временно передать управление новым оператором структуре "Роснефти" (20%). Японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%) остались в проекте, американская ExxonMobil покидает его.
https://ria.ru/20221126/neft-1834406976.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151846/29/1518462998_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_890dfd0c736542abee4b000c299b46b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, игорь сечин, роснефть, exxon mobil, цены на нефть
Экономика, Россия, Владимир Путин, Игорь Сечин, Роснефть, Exxon Mobil, Цены на нефть
17:23 06.02.2023
 
Проект "Сахалин-1" работает нормально, добыча поднимается, заявил Сечин

Глава "Роснефти" Сечин: "Сахалин-1" работает нормально, добыча поднимается, продажи идут

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкИгорь Сечин
Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Игорь Сечин . Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГАЛОР (Индия), 6 фев - РИА Новости. Нефтегазовый проект "Сахалин-1" работает нормально, добыча поднимается, продажи идут, сказал журналистам глава "Роснефти" Игорь Сечин в кулуарах India Energy Week.
"Все нормально там, мы оперируем, все хорошо. Работаем без всяких срывов, со всеми стандартами промышленной безопасности, которые соответствуют характеристикам этого проекта. Это, конечно, технологически сложно… работа идет и на берегу, и на платформах. Много всего, но все хорошо. Добыча идет. Продажи идут", - прокомментировал Сечин ситуацию на "Сахалине-1".
"Нет, еще нет. Но мы поднимаем добычу", - ответил он на вопрос, вышла ли добыча на плановый объем.
Оператор "Сахалина-1" Exxon Neftegaz Limited, владевший долей в 30%, в марте прошлого года заявил о намерении выйти из проекта, а в апреле ввел режим форс-мажора, что в итоге к осени остановило добычу газа и нефти, а также отгрузки на экспорт. Президент РФ Владимир Путин в октябре распорядился перевести "Сахалин-1" в российскую юрисдикцию и временно передать управление новым оператором структуре "Роснефти" (20%). Японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%) остались в проекте, американская ExxonMobil покидает его.
НПЗ - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
26 ноября 2022, 09:17
Эксперт прокомментировал включение "Сахалина-1" в потолок цены на нефть
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинИгорь СечинРоснефтьExxon MobilЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала