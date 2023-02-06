https://ria.ru/20230206/sakhalin-1-1850103127.html
Проект "Сахалин-1" работает нормально, добыча поднимается, заявил Сечин
Проект "Сахалин-1" работает нормально, добыча поднимается, заявил Сечин - РИА Новости, 06.02.2023
Проект "Сахалин-1" работает нормально, добыча поднимается, заявил Сечин
Нефтегазовый проект "Сахалин-1" работает нормально, добыча поднимается, продажи идут, сказал журналистам глава "Роснефти" Игорь Сечин в кулуарах India Energy... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T17:23
2023-02-06T17:23
2023-02-06T17:23
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владимир путин
игорь сечин
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БАНГАЛОР (Индия), 6 фев - РИА Новости. Нефтегазовый проект "Сахалин-1" работает нормально, добыча поднимается, продажи идут, сказал журналистам глава "Роснефти" Игорь Сечин в кулуарах India Energy Week. "Все нормально там, мы оперируем, все хорошо. Работаем без всяких срывов, со всеми стандартами промышленной безопасности, которые соответствуют характеристикам этого проекта. Это, конечно, технологически сложно… работа идет и на берегу, и на платформах. Много всего, но все хорошо. Добыча идет. Продажи идут", - прокомментировал Сечин ситуацию на "Сахалине-1". "Нет, еще нет. Но мы поднимаем добычу", - ответил он на вопрос, вышла ли добыча на плановый объем. Оператор "Сахалина-1" Exxon Neftegaz Limited, владевший долей в 30%, в марте прошлого года заявил о намерении выйти из проекта, а в апреле ввел режим форс-мажора, что в итоге к осени остановило добычу газа и нефти, а также отгрузки на экспорт. Президент РФ Владимир Путин в октябре распорядился перевести "Сахалин-1" в российскую юрисдикцию и временно передать управление новым оператором структуре "Роснефти" (20%). Японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%) остались в проекте, американская ExxonMobil покидает его.
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экономика, россия, владимир путин, игорь сечин, роснефть, exxon mobil, цены на нефть
Экономика, Россия, Владимир Путин, Игорь Сечин, Роснефть, Exxon Mobil, Цены на нефть
Проект "Сахалин-1" работает нормально, добыча поднимается, заявил Сечин
Глава "Роснефти" Сечин: "Сахалин-1" работает нормально, добыча поднимается, продажи идут