https://ria.ru/20230206/ryabkov-1849954982.html
Рябков: США, обвиняя Россию, перекладывают с больной головы на здоровую
Рябков: США, обвиняя Россию, перекладывают с больной головы на здоровую - РИА Новости, 06.02.2023
Рябков: США, обвиняя Россию, перекладывают с больной головы на здоровую
Вашингтон перекладывает с больной головы на здоровую, обвиняя Россию в пренебрежении обязательствами по Договору о сокращении стратегических наступательных... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T10:28
2023-02-06T10:28
2023-02-06T10:28
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россия
вашингтон (штат)
сша
сергей рябков
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Вашингтон перекладывает с больной головы на здоровую, обвиняя Россию в пренебрежении обязательствами по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Как обычно Вашингтон перекладывает с больной головы на здоровую, обвиняя нас сейчас в пренебрежении обязательствами в рамках ДСНВ. Но мы от договора не отказываемся, мы ему привержены, мы полностью соблюдаем центральные положения договора по численным лимитам на носители и боезаряды. Всегда это делали и будем продолжать делать дальше", - сказал Рябков журналистам. Он отметил, что работа по другим положениям договора идет. "Мы продолжаем работу по другим положениям договора, в том числе касающимся информационного обмена в его рамках. Рассчитываем, что здесь с американской стороны последуют аналогичные шаги, на практике демонстрирующие, что США готовы придерживаться данного документа", - указал дипломат.
https://ria.ru/20230206/ryabkov-1849952278.html
россия
вашингтон (штат)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, вашингтон (штат), сша, сергей рябков
В мире, Россия, Вашингтон (штат), США, Сергей Рябков
Рябков: США, обвиняя Россию, перекладывают с больной головы на здоровую
Рябков: США перекладывают с больной головы на здоровую, обвиняя Россию по теме ДСНВ