https://ria.ru/20230206/ryabkov-1849954982.html

Рябков: США, обвиняя Россию, перекладывают с больной головы на здоровую

Рябков: США, обвиняя Россию, перекладывают с больной головы на здоровую - РИА Новости, 06.02.2023

Рябков: США, обвиняя Россию, перекладывают с больной головы на здоровую

Вашингтон перекладывает с больной головы на здоровую, обвиняя Россию в пренебрежении обязательствами по Договору о сокращении стратегических наступательных... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T10:28

2023-02-06T10:28

2023-02-06T10:28

в мире

россия

вашингтон (штат)

сша

сергей рябков

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Вашингтон перекладывает с больной головы на здоровую, обвиняя Россию в пренебрежении обязательствами по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Как обычно Вашингтон перекладывает с больной головы на здоровую, обвиняя нас сейчас в пренебрежении обязательствами в рамках ДСНВ. Но мы от договора не отказываемся, мы ему привержены, мы полностью соблюдаем центральные положения договора по численным лимитам на носители и боезаряды. Всегда это делали и будем продолжать делать дальше", - сказал Рябков журналистам. Он отметил, что работа по другим положениям договора идет. "Мы продолжаем работу по другим положениям договора, в том числе касающимся информационного обмена в его рамках. Рассчитываем, что здесь с американской стороны последуют аналогичные шаги, на практике демонстрирующие, что США готовы придерживаться данного документа", - указал дипломат.

https://ria.ru/20230206/ryabkov-1849952278.html

россия

вашингтон (штат)

сша

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, вашингтон (штат), сша, сергей рябков