https://ria.ru/20230206/rudn-1849931813.html

Глава Института Африки РАН предложила вернуть РУДН имя Лумумбы

Глава Института Африки РАН предложила вернуть РУДН имя Лумумбы - РИА Новости, 06.02.2023

Глава Института Африки РАН предложила вернуть РУДН имя Лумумбы

Необходимо не на словах, а на деле демонстрировать африканским странам важность взаимодействия с ними для России, одним из таких шагов должно стать возвращение... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T08:21

2023-02-06T08:21

2023-02-06T08:21

в мире

республика конго

россия

российская академия наук

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Необходимо не на словах, а на деле демонстрировать африканским странам важность взаимодействия с ними для России, одним из таких шагов должно стать возвращение Российскому университету дружбы народов имени Патриса Лумумбы, поделилась мнением с РИА Новости директор Института Африки Российской академии наук Ирина Абрамова. "Нельзя сегодня все время только говорить африканцам о том, что они для нас важны, мы будем поддерживать вас в антиколониальной борьбе, но при этом ничего им не давая. Так не получится. Необходимо не на словах, а на деле решать конкретные вопросы", - сказала она. "И, уверена, надо, наконец, Российскому университету дружбы народов возвратить имя Патриса Лумумбы", - добавила Антонова. Африканцам, по ее словам, это очень важно. "Ведь из вуза вышло немало высококлассных специалистов, тех, кто сейчас занимает у себя на родине руководящие посты не только в экономике, но и в политике", - заключила директор Института Африки РАН. Патрис Лумумба занял пост первого премьер-министра Республики Конго с июня 1960 года, незадолго до своего 35-летия. Он выступил против внутреннего сепаратизма и вооруженной агрессии бельгийских колонизаторов. В сентябре того же года Лумумба был отстранен от власти в результате заговора при поддержке государств-метрополий, перевезен в Катангу и затем убит в январе 1961 года. В 1966 году Лумумба официально провозглашен национальным героем Республики Конго. Российский университет дружбы народов носил имя Патриса Лумумбы с 1961 по 1992 год.

https://ria.ru/20230206/zapad-1849885566.html

https://ria.ru/20230204/afrika-1849691579.html

республика конго

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, республика конго, россия, российская академия наук