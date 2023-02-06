14:31 06.02.2023 (обновлено: 15:17 06.02.2023)
Рогозин вернулся в зону спецоперации после ранения
RT сообщил о возвращении Рогозина в зону специальной военной операции после ранения
© Кадр видео RTДмитрий Рогозин в зоне спецоперации
© Кадр видео RT
Дмитрий Рогозин в зоне спецоперации
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Бывший глава "Роскосмоса" и руководитель группы военно-технических советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин после ранения вернулся в зону проведения специальной военной операции, передает телеканал RT.
Уточняется, что Рогозин побывал на позициях артиллеристов 1-го армейского корпуса Донецкой Народной Республики.
В прошлом году чиновник вместе с группой военных советников "Царские волки" провел в ДНР около трех месяцев. В конце декабря гостиница в Донецке, где они проживали, попала под обстрел со стороны украинских войск. Рогозин получил ранение в спину. Его сперва эвакуировали в Ростов-на-Дону, а потом в Москву, где успешно прооперировали.
После выздоровления экс-глава "Роскосмоса" отправил извлеченный из шеи осколок снаряда послу Франции в России Пьеру Леви, обратив внимание, что он был выпущен из французской 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar. Рогозин, обращаясь к дипломату, выразил надежду, что тот понимает меру своей личной ответственности за гибель мирных граждан на Украине.
В декабре Франция направила Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Сообщалось, что ВСУ уже получили 18 французских артиллерийских установок Caesar.
Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, любые грузы с военной техникой для киевского режима станут законной целью для российских ВКС.