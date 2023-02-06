https://ria.ru/20230206/rogozin-1850038368.html

Рогозин вернулся в зону спецоперации после ранения

Рогозин вернулся в зону спецоперации после ранения - РИА Новости, 06.02.2023

Рогозин вернулся в зону спецоперации после ранения

Бывший глава "Роскосмоса" и руководитель группы военно-технических советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин после ранения вернулся в зону проведения... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T14:31

2023-02-06T14:31

2023-02-06T15:17

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

дмитрий рогозин

донбасс

роскосмос

ростов-на-дону

донецк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1850052690_0:0:1495:841_1920x0_80_0_0_6910052dd1e00dc2d34ebc932dec0069.jpg

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Бывший глава "Роскосмоса" и руководитель группы военно-технических советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин после ранения вернулся в зону проведения специальной военной операции, передает телеканал RT. Уточняется, что Рогозин побывал на позициях артиллеристов 1-го армейского корпуса Донецкой Народной Республики. В прошлом году чиновник вместе с группой военных советников "Царские волки" провел в ДНР около трех месяцев. В конце декабря гостиница в Донецке, где они проживали, попала под обстрел со стороны украинских войск. Рогозин получил ранение в спину. Его сперва эвакуировали в Ростов-на-Дону, а потом в Москву, где успешно прооперировали.После выздоровления экс-глава "Роскосмоса" отправил извлеченный из шеи осколок снаряда послу Франции в России Пьеру Леви, обратив внимание, что он был выпущен из французской 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar. Рогозин, обращаясь к дипломату, выразил надежду, что тот понимает меру своей личной ответственности за гибель мирных граждан на Украине.В декабре Франция направила Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Сообщалось, что ВСУ уже получили 18 французских артиллерийских установок Caesar. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, любые грузы с военной техникой для киевского режима станут законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20230123/rogozin-1846687132.html

https://ria.ru/20230123/rogozin-1846711368.html

донецкая народная республика

донбасс

ростов-на-дону

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, дмитрий рогозин, донбасс, роскосмос, ростов-на-дону, донецк