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Рогозин вернулся в зону спецоперации после ранения - РИА Новости, 06.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/rogozin-1850038368.html
Рогозин вернулся в зону спецоперации после ранения
Рогозин вернулся в зону спецоперации после ранения - РИА Новости, 06.02.2023
Рогозин вернулся в зону спецоперации после ранения
Бывший глава "Роскосмоса" и руководитель группы военно-технических советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин после ранения вернулся в зону проведения... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T14:31
2023-02-06T15:17
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
дмитрий рогозин
донбасс
роскосмос
ростов-на-дону
донецк
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Бывший глава "Роскосмоса" и руководитель группы военно-технических советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин после ранения вернулся в зону проведения специальной военной операции, передает телеканал RT. Уточняется, что Рогозин побывал на позициях артиллеристов 1-го армейского корпуса Донецкой Народной Республики. В прошлом году чиновник вместе с группой военных советников "Царские волки" провел в ДНР около трех месяцев. В конце декабря гостиница в Донецке, где они проживали, попала под обстрел со стороны украинских войск. Рогозин получил ранение в спину. Его сперва эвакуировали в Ростов-на-Дону, а потом в Москву, где успешно прооперировали.После выздоровления экс-глава "Роскосмоса" отправил извлеченный из шеи осколок снаряда послу Франции в России Пьеру Леви, обратив внимание, что он был выпущен из французской 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar. Рогозин, обращаясь к дипломату, выразил надежду, что тот понимает меру своей личной ответственности за гибель мирных граждан на Украине.В декабре Франция направила Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Сообщалось, что ВСУ уже получили 18 французских артиллерийских установок Caesar. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, любые грузы с военной техникой для киевского режима станут законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230123/rogozin-1846687132.html
https://ria.ru/20230123/rogozin-1846711368.html
донецкая народная республика
донбасс
ростов-на-дону
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безопасность, донецкая народная республика, дмитрий рогозин, донбасс, роскосмос, ростов-на-дону, донецк
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Рогозин, Донбасс, Роскосмос, Ростов-на-Дону, Донецк
14:31 06.02.2023 (обновлено: 15:17 06.02.2023)
 
Рогозин вернулся в зону спецоперации после ранения

RT сообщил о возвращении Рогозина в зону специальной военной операции после ранения

© Кадр видео RTДмитрий Рогозин в зоне спецоперации
Дмитрий Рогозин в зоне спецоперации
© Кадр видео RT
Дмитрий Рогозин в зоне спецоперации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Бывший глава "Роскосмоса" и руководитель группы военно-технических советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин после ранения вернулся в зону проведения специальной военной операции, передает телеканал RT.
Уточняется, что Рогозин побывал на позициях артиллеристов 1-го армейского корпуса Донецкой Народной Республики.
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В прошлом году чиновник вместе с группой военных советников "Царские волки" провел в ДНР около трех месяцев. В конце декабря гостиница в Донецке, где они проживали, попала под обстрел со стороны украинских войск. Рогозин получил ранение в спину. Его сперва эвакуировали в Ростов-на-Дону, а потом в Москву, где успешно прооперировали.
После выздоровления экс-глава "Роскосмоса" отправил извлеченный из шеи осколок снаряда послу Франции в России Пьеру Леви, обратив внимание, что он был выпущен из французской 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar. Рогозин, обращаясь к дипломату, выразил надежду, что тот понимает меру своей личной ответственности за гибель мирных граждан на Украине.
В декабре Франция направила Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Сообщалось, что ВСУ уже получили 18 французских артиллерийских установок Caesar.
Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, любые грузы с военной техникой для киевского режима станут законной целью для российских ВКС.
Руководитель группы военных советников Царские волки, бывший генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДмитрий РогозинДонбассРоскосмосРостов-на-ДонуДонецк
 
 
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