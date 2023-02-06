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КНР надеется на результаты в снятии препятствий для российских удобрений

КНР надеется на результаты в снятии препятствий для российских удобрений - РИА Новости, 06.02.2023

КНР надеется на результаты в снятии препятствий для российских удобрений

Китай надеется увидеть практические результаты в снятии препятствий для экспорта продовольствия и удобрений РФ, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T20:10

2023-02-06T20:10

2023-02-06T20:10

экономика

цены на нефть

китай

россия

турция

оон

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ООН, 6 фев – РИА Новости. Китай надеется увидеть практические результаты в снятии препятствий для экспорта продовольствия и удобрений РФ, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН Дай Бин. "И мы за то, чтобы ООН играла большую координирующую роль", - добавил он. Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

https://ria.ru/20230114/knr-1844782215.html

китай

россия

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экономика, цены на нефть, китай, россия, турция, оон