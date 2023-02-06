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КНР надеется на результаты в снятии препятствий для российских удобрений - РИА Новости, 06.02.2023
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КНР надеется на результаты в снятии препятствий для российских удобрений
КНР надеется на результаты в снятии препятствий для российских удобрений - РИА Новости, 06.02.2023
КНР надеется на результаты в снятии препятствий для российских удобрений
Китай надеется увидеть практические результаты в снятии препятствий для экспорта продовольствия и удобрений РФ, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T20:10
2023-02-06T20:10
экономика
цены на нефть
китай
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ООН, 6 фев – РИА Новости. Китай надеется увидеть практические результаты в снятии препятствий для экспорта продовольствия и удобрений РФ, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН Дай Бин. "И мы за то, чтобы ООН играла большую координирующую роль", - добавил он. Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
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экономика, цены на нефть, китай, россия, турция, оон
Экономика, Цены на нефть, Китай, Россия, Турция, ООН
20:10 06.02.2023
 
КНР надеется на результаты в снятии препятствий для российских удобрений

Дай Бин: КНР надеется на результаты в снятии препятствий для экспорта российских удобрений

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкНа территории завода ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений
На территории завода ООО Алмаз Удобрения по производству водорастворимых и гранулированных удобрений - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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На территории завода ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений. Архивное фото
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ООН, 6 фев – РИА Новости. Китай надеется увидеть практические результаты в снятии препятствий для экспорта продовольствия и удобрений РФ, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН Дай Бин.
"Продолжение имплементации черноморской зерновой инициативы имеет огромное значение для распространения продуктовых поставок и стабилизации глобальных цен на продовольствие. В то же время мы также надеемся увидеть практические результаты в снятии препятствий для экспорта зерна и удобрений РФ", - сказал Дай Бин.
"И мы за то, чтобы ООН играла большую координирующую роль", - добавил он.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон.
Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
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