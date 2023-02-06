https://ria.ru/20230206/rezervy-1849923791.html

Россия стала четвертой в мире по золотовалютным резервам

Россия стала четвертой в мире по золотовалютным резервам - РИА Новости, 06.02.2023

Россия стала четвертой в мире по золотовалютным резервам

По итогам 2022 года Россия стала четвертой среди владельцев крупнейших золотовалютных резервов в мире, следует из расчетов РИА Новости на основе данных... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T06:10

2023-02-06T06:10

2023-02-06T10:49

россия

китай

индия

экономика

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. По итогам 2022 года Россия стала четвертой среди владельцев крупнейших золотовалютных резервов в мире, следует из расчетов РИА Новости на основе данных национальных центробанков.Лидером по этому показателю уже 17-й год подряд остается Китай — на конец декабря его резервы составляли 3,31 триллиона долларов. Вторую строчку заняла Япония с накоплениями в 1,27 триллиона, а третью — Швейцария, которая располагает активами в 924 миллиарда долларов.Россия завершила год с резервами в объеме 582 миллиарда долларов. Причем в 2021-м она уступила четвертое место Индии, но летом вернула позиции. Индия осталась пятой, ее резервы достигают 563 миллиардов долларов.На шестом месте — Саудовская Аравия с накоплениями в 460 миллиардов долларов. По итогам года она поднялась на две позиции, сместив Гонконг (424 миллиарда долларов) на седьмую позицию, а Южную Корею (424 миллиарда долларов) — на восьмую. Сингапур, который в 2021 году занимал девятое место, потерял две позиции и выпал из первой десятки. В результате Бразилия (325 миллиардов долларов) стала девятой, а Германия (295 миллиардов долларов) — десятой.В топ-30 значительных изменений не произошло: единственным новичком стала Швеция, которая вытеснила Нидерланды с последней, 30-й строчки. При этом почти все страны изменили позиции, а Франция и Италия значительно их улучшили, поднявшись на две ступени — 12-е и 14-е места соответственно.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, заморозив, в частности, примерно половину ее валютных резервов. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.

https://ria.ru/20220915/rezervy-1816876693.html

https://ria.ru/20221031/zvr-1828108171.html

россия

китай

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россия, китай, индия, экономика