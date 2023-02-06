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ГД рассмотрит проект об интеграции новых регионов в законодательство России - РИА Новости, 06.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/regiony-1850110680.html
ГД рассмотрит проект об интеграции новых регионов в законодательство России
ГД рассмотрит проект об интеграции новых регионов в законодательство России - РИА Новости, 06.02.2023
ГД рассмотрит проект об интеграции новых регионов в законодательство России
Госдума на пленарном заседании 7 февраля рассмотрит пакет законопроектов об интеграции новых регионов в законодательство РФ о социальной защите, сообщил... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T17:52
2023-02-06T17:52
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
госдума рф
донецкая народная республика
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании 7 февраля рассмотрит пакет законопроектов об интеграции новых регионов в законодательство РФ о социальной защите, сообщил журналистам источник по итогам Совета Думы. "Пленарное заседание 7 февраля… Об интеграции новых регионов в российское законодательство о социальной защите – первое чтение", - сказал он. Так, будет рассмотрен проект базового закона о мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан в новых регионах, а также о прожиточном минимуме в этих субъектах. В частности, документом предусматривается сохранение объема мер соцподдержки лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и реабилитированным лицам. Выплаты ветеранам и участникам Великой Отечественной войны будут предоставляться из средств бюджета, а военнослужащие, некоторые категории граждан, отнесенные к участкам боевых действий законом Украины, будут получать меры поддержки, установленные региональным законодательством. Кроме того, признание инвалидом будет осуществляться в соответствии с законодательством РФ с 1 марта 2023 года. Также будет рассмотрен правительственный законопроект, который предусматривает интеграцию социальных прав граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих в новых регионах, в систему обязательного социального страхования. Согласно документу, если размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности, наступившей до 1 марта 2023 года, исчисленного гражданам на территории ЛНР и ДНР, не достигает размера пособия, исчисленного в соответствии с законодательством, действовавшем на территории республик до 1 марта, пособие будет выплачиваться в прежнем размере. Также законопроектом предусмотрено продолжение назначенных по актам ДНР и ЛНР выплат отдельным категориям получателей, не предусмотренным законодательством РФ: учащиеся, студенты, дети-инвалиды, получившие вред здоровью, будучи зародышем вследствие травмирования женщины во время беременности на производстве или профессионального заболевания, до прекращения оснований, по которым они были установлены. Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области стали субъектами Российской Федерации по итогам проведенных там в сентябре 2022 года референдумов.
https://ria.ru/20230206/pensii-1850004288.html
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россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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россия, луганская народная республика, госдума рф, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Госдума РФ, Донецкая Народная Республика
17:52 06.02.2023
 
ГД рассмотрит проект об интеграции новых регионов в законодательство России

ГД рассмотрит проекты об интеграции новых регионов в социальное законодательство России

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании 7 февраля рассмотрит пакет законопроектов об интеграции новых регионов в законодательство РФ о социальной защите, сообщил журналистам источник по итогам Совета Думы.
"Пленарное заседание 7 февраля… Об интеграции новых регионов в российское законодательство о социальной защите – первое чтение", - сказал он.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 12:52
Пенсии в новых регионах поднимут до среднероссийского уровня
Так, будет рассмотрен проект базового закона о мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан в новых регионах, а также о прожиточном минимуме в этих субъектах. В частности, документом предусматривается сохранение объема мер соцподдержки лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и реабилитированным лицам. Выплаты ветеранам и участникам Великой Отечественной войны будут предоставляться из средств бюджета, а военнослужащие, некоторые категории граждан, отнесенные к участкам боевых действий законом Украины, будут получать меры поддержки, установленные региональным законодательством. Кроме того, признание инвалидом будет осуществляться в соответствии с законодательством РФ с 1 марта 2023 года.
Также будет рассмотрен правительственный законопроект, который предусматривает интеграцию социальных прав граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих в новых регионах, в систему обязательного социального страхования. Согласно документу, если размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности, наступившей до 1 марта 2023 года, исчисленного гражданам на территории ЛНР и ДНР, не достигает размера пособия, исчисленного в соответствии с законодательством, действовавшем на территории республик до 1 марта, пособие будет выплачиваться в прежнем размере. Также законопроектом предусмотрено продолжение назначенных по актам ДНР и ЛНР выплат отдельным категориям получателей, не предусмотренным законодательством РФ: учащиеся, студенты, дети-инвалиды, получившие вред здоровью, будучи зародышем вследствие травмирования женщины во время беременности на производстве или профессионального заболевания, до прекращения оснований, по которым они были установлены.
Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области стали субъектами Российской Федерации по итогам проведенных там в сентябре 2022 года референдумов.
Перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 18:55
Регионы могут наделить правом упразднять охраняемые природные территории
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФДонецкая Народная Республика
 
 
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