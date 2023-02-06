https://ria.ru/20230206/rebenok-1849961657.html

В Диярбакыре спасатели извлекли из-под завалов живого ребенка

В Диярбакыре спасатели извлекли из-под завалов живого ребенка - РИА Новости, 06.02.2023

В Диярбакыре спасатели извлекли из-под завалов живого ребенка

Спасателям удалось извлечь семилетнего ребенка живым из-под завалов разрушенного дома в турецком Диярбакыре, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T10:50

2023-02-06T10:50

2023-02-06T11:06

диярбакыр

турция

в мире

кахраманмараш

землетрясение в турции и сирии

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ДИЯРБАКЫР (Турция), 6 фев - РИА Новости. Спасателям удалось извлечь семилетнего ребенка живым из-под завалов разрушенного дома в турецком Диярбакыре, передает корреспондент РИА Новости.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов как минимум семи провинций. Жертвами землетрясения в Турции стали 284 человека, пострадали почти две с половиной тысячи, сообщил ранее вице-президент Фуат Октай.Ребенок провел более семи часов под завалами дома в районе Багджылар на западе города. Местные жители организовали коридор для того, чтобы перенести ребенка, завернутого в одеяло из-за холода, в машину скорой помощи.

https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849962154.html

диярбакыр

турция

кахраманмараш

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Кадры спасения семилетнего ребенка из-под завалов здания в Турции Кадры спасения семилетнего ребенка из-под завалов здания в Турции 2023-02-06T10:50 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

диярбакыр, турция, в мире, кахраманмараш, землетрясение в турции и сирии