https://ria.ru/20230206/rebenok-1849961657.html
В Диярбакыре спасатели извлекли из-под завалов живого ребенка
В Диярбакыре спасатели извлекли из-под завалов живого ребенка - РИА Новости, 06.02.2023
В Диярбакыре спасатели извлекли из-под завалов живого ребенка
Спасателям удалось извлечь семилетнего ребенка живым из-под завалов разрушенного дома в турецком Диярбакыре, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T10:50
2023-02-06T10:50
2023-02-06T11:06
диярбакыр
турция
в мире
кахраманмараш
землетрясение в турции и сирии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1849966660_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6c898b4c50a83bdb9e502622882f9572.jpg
ДИЯРБАКЫР (Турция), 6 фев - РИА Новости. Спасателям удалось извлечь семилетнего ребенка живым из-под завалов разрушенного дома в турецком Диярбакыре, передает корреспондент РИА Новости.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов как минимум семи провинций. Жертвами землетрясения в Турции стали 284 человека, пострадали почти две с половиной тысячи, сообщил ранее вице-президент Фуат Октай.Ребенок провел более семи часов под завалами дома в районе Багджылар на западе города. Местные жители организовали коридор для того, чтобы перенести ребенка, завернутого в одеяло из-за холода, в машину скорой помощи.
https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849962154.html
диярбакыр
турция
кахраманмараш
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1849966660_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7fbe78e4b7398b425801b4ec26cddd3d.jpg
Кадры спасения семилетнего ребенка из-под завалов здания в Турции
Кадры спасения семилетнего ребенка из-под завалов здания в Турции
2023-02-06T10:50
true
PT0M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
диярбакыр, турция, в мире, кахраманмараш, землетрясение в турции и сирии
Диярбакыр, Турция, В мире, Кахраманмараш, Землетрясение в Турции и Сирии
10:50 06.02.2023 (обновлено: 11:06 06.02.2023)
В Диярбакыре спасатели извлекли из-под завалов живого ребенка
В турецком Диярбакыре спасатели извлекли из-под завалов живого семилетнего ребенка