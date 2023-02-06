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Эксперт предупредила о новом виде мошенничества с QR-кодами - РИА Новости, 06.02.2023
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Эксперт предупредила о новом виде мошенничества с QR-кодами
Эксперт предупредила о новом виде мошенничества с QR-кодами - РИА Новости, 06.02.2023
Эксперт предупредила о новом виде мошенничества с QR-кодами
Мошенники используют схему с QR-кодами не только чтобы похитить деньги с банковского счёта жертв, но и для того, чтобы получить возможность оформить на них... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T11:24
2023-02-06T11:24
технологии
мошенничество
россия
происшествия
qr-код
евгения лазарева
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Мошенники используют схему с QR-кодами не только чтобы похитить деньги с банковского счёта жертв, но и для того, чтобы получить возможность оформить на них кредиты, хотя в целом такие уловки широко не распространены, сообщила РИА Новости координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева. Ранее заместитель председателя Банка России Герман Зубарев в интервью газете "Известия" сообщил о новой схеме мошенников: злоумышленники размещают QR-коды в общественных местах, при переходе по которым гражданам обещают гарантированные соцвыплаты, а затем похищают деньги с карты. Когда жертвы после сканирования кода попадают на сайт или в чат-бот, им предлагается заполнить анкету для оформления пособия или выплаты, пояснила Лазарева. В погоне за вероятным дополнительным доходом люди забывают о бдительности и представляют паспортные данные, номера СНИЛС, платёжные данные карт и коды безопасности, добавила она. "Впоследствии все эти данные злоумышленники используют не только для хищения денег со счетов, получив таким образом доступ к аккаунту на "Госуслугах", например, мошенники имеют возможность оформить на жертву кредиты или займы, похитить пенсионные накопления или даже оформить на жертву юрлицо для последующих махинаций", - рассказала эксперт. При этом, по ее словам, оценить размер ущерба от этой схемы невозможно, поскольку всё зависит от "глубины компрометации" данных жертвы – это могут быть и несколько тысяч рублей, лежащих на карте, и несколько миллионов кредитных денег, которые злоумышленники похищают, пользуясь незащищённым доступом к аккаунту на "Госуслугах". "Но однозначно можно сказать, что эта схема не так распространена, как, например, телефонное мошенничество, которое по-прежнему сохраняет лидерство в топе жалоб, поступающих на платформу "Мошеловка", и составляет менее 2% от общего объёма сообщений", - заключила эксперт.
https://ria.ru/20230103/moshennichestvo-1842902610.html
https://ria.ru/20230202/sbp-1849253679.html
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технологии, мошенничество, россия, происшествия, qr-код, евгения лазарева
Технологии, Мошенничество, Россия, Происшествия, QR-код, Евгения Лазарева
11:24 06.02.2023
 
Эксперт предупредила о новом виде мошенничества с QR-кодами

Эксперт Лазарева: мошенники с помощью схемы с QR-кодами могут оформить кредит на жертву

© Flickr / mathplourdeСчитка QR-кода
Считка QR-кода - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© Flickr / mathplourde
Считка QR-кода. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Мошенники используют схему с QR-кодами не только чтобы похитить деньги с банковского счёта жертв, но и для того, чтобы получить возможность оформить на них кредиты, хотя в целом такие уловки широко не распространены, сообщила РИА Новости координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева.
Ранее заместитель председателя Банка России Герман Зубарев в интервью газете "Известия" сообщил о новой схеме мошенников: злоумышленники размещают QR-коды в общественных местах, при переходе по которым гражданам обещают гарантированные соцвыплаты, а затем похищают деньги с карты.
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Когда жертвы после сканирования кода попадают на сайт или в чат-бот, им предлагается заполнить анкету для оформления пособия или выплаты, пояснила Лазарева. В погоне за вероятным дополнительным доходом люди забывают о бдительности и представляют паспортные данные, номера СНИЛС, платёжные данные карт и коды безопасности, добавила она.
"Впоследствии все эти данные злоумышленники используют не только для хищения денег со счетов, получив таким образом доступ к аккаунту на "Госуслугах", например, мошенники имеют возможность оформить на жертву кредиты или займы, похитить пенсионные накопления или даже оформить на жертву юрлицо для последующих махинаций", - рассказала эксперт.
При этом, по ее словам, оценить размер ущерба от этой схемы невозможно, поскольку всё зависит от "глубины компрометации" данных жертвы – это могут быть и несколько тысяч рублей, лежащих на карте, и несколько миллионов кредитных денег, которые злоумышленники похищают, пользуясь незащищённым доступом к аккаунту на "Госуслугах".
"Но однозначно можно сказать, что эта схема не так распространена, как, например, телефонное мошенничество, которое по-прежнему сохраняет лидерство в топе жалоб, поступающих на платформу "Мошеловка", и составляет менее 2% от общего объёма сообщений", - заключила эксперт.
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ТехнологииМошенничествоРоссияПроисшествияQR-кодЕвгения Лазарева
 
 
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