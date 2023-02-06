https://ria.ru/20230206/putin-1849946568.html

В Германии призвали Шольца изменить планы по Украине из-за слов Путина

В Германии призвали Шольца изменить планы по Украине из-за слов Путина - РИА Новости, 06.02.2023

В Германии призвали Шольца изменить планы по Украине из-за слов Путина

Читатели немецкой газеты Die Welt призвали канцлера Германии Олафа Шольца прислушаться к заявлению президента России Владимира Путина о том, что Москва ответит... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T09:46

2023-02-06T09:46

2023-02-06T18:20

в мире

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владимир путин

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt призвали канцлера Германии Олафа Шольца прислушаться к заявлению президента России Владимира Путина о том, что Москва ответит на угрозы Запада, поставляющего тяжелую бронетехнику Украине. "Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard", — сказал российский лидер, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве в четверг, 2 февраля.Пользователи согласились с таким заявлением и призвали канцера Германии Олафа Шольца изменить планы по военной помощи Украине. "Исходя из нашего исторического прошлого, Второй мировой войны, я против того, чтобы немецкие танки снова двинулись на Восток. Это называлось "никогда больше". Это конфликт между двумя постсоветскими государствами — ни Германия, ни НАТО не подвергаются нападениям и угрозам", — написал один из участников дискуссии. "В наших интересах как можно скорее вернуться к нормальным отношениям с Россией", — отметил третий пользователь. "НАТО нужно перестать расширяться на Восток", — поделился мнением еще один читатель. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие в другое государство.

https://ria.ru/20230206/zapad-1849885566.html

https://ria.ru/20230205/zapad-1849869296.html

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в мире, украина, владимир путин, олаф шольц, германия, россия, нато