09:46 06.02.2023 (обновлено: 18:20 06.02.2023)
В Германии призвали Шольца изменить планы по Украине из-за слов Путина
Читатели газеты Die Welt призвали Шольца прислушаться к Путину и изменить планы по Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt призвали канцлера Германии Олафа Шольца прислушаться к заявлению президента России Владимира Путина о том, что Москва ответит на угрозы Запада, поставляющего тяжелую бронетехнику Украине.
"Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard", — сказал российский лидер, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве в четверг, 2 февраля.
"Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard", — сказал российский лидер, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве в четверг, 2 февраля.
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Пользователи согласились с таким заявлением и призвали канцера Германии Олафа Шольца изменить планы по военной помощи Украине.
"Исходя из нашего исторического прошлого, Второй мировой войны, я против того, чтобы немецкие танки снова двинулись на Восток. Это называлось "никогда больше". Это конфликт между двумя постсоветскими государствами — ни Германия, ни НАТО не подвергаются нападениям и угрозам", — написал один из участников дискуссии.
"Никакой военной помощи Украине! Лучше пошлите дипломатов", — поддержал другой.
"В наших интересах как можно скорее вернуться к нормальным отношениям с Россией", — отметил третий пользователь.
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"НАТО нужно перестать расширяться на Восток", — поделился мнением еще один читатель.
"К сожалению, "Минск-2" служил только для того, чтобы вооружить Украину и выиграть для нее время", — заключил другой читатель.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие в другое государство.