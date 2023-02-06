Рейтинг@Mail.ru
В Германии призвали Шольца изменить планы по Украине из-за слов Путина - РИА Новости, 06.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230206/putin-1849946568.html
В Германии призвали Шольца изменить планы по Украине из-за слов Путина
В Германии призвали Шольца изменить планы по Украине из-за слов Путина - РИА Новости, 06.02.2023
В Германии призвали Шольца изменить планы по Украине из-за слов Путина
Читатели немецкой газеты Die Welt призвали канцлера Германии Олафа Шольца прислушаться к заявлению президента России Владимира Путина о том, что Москва ответит... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T09:46
2023-02-06T18:20
в мире
украина
владимир путин
олаф шольц
германия
россия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848204522_0:18:1982:1133_1920x0_80_0_0_a9e590d3439d13809de0377733726511.jpg
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt призвали канцлера Германии Олафа Шольца прислушаться к заявлению президента России Владимира Путина о том, что Москва ответит на угрозы Запада, поставляющего тяжелую бронетехнику Украине. "Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard", — сказал российский лидер, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве в четверг, 2 февраля.Пользователи согласились с таким заявлением и призвали канцера Германии Олафа Шольца изменить планы по военной помощи Украине. "Исходя из нашего исторического прошлого, Второй мировой войны, я против того, чтобы немецкие танки снова двинулись на Восток. Это называлось "никогда больше". Это конфликт между двумя постсоветскими государствами — ни Германия, ни НАТО не подвергаются нападениям и угрозам", — написал один из участников дискуссии. "В наших интересах как можно скорее вернуться к нормальным отношениям с Россией", — отметил третий пользователь. "НАТО нужно перестать расширяться на Восток", — поделился мнением еще один читатель. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие в другое государство.
https://ria.ru/20230206/zapad-1849885566.html
https://ria.ru/20230205/zapad-1849869296.html
https://ria.ru/20230205/tanki-1849767436.html
украина
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848204522_165:0:1869:1278_1920x0_80_0_0_01c9feb1509126a10fdcec9f1eb7a073.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир путин, олаф шольц, германия, россия, нато
В мире, Украина, Владимир Путин, Олаф Шольц, Германия, Россия, НАТО
09:46 06.02.2023 (обновлено: 18:20 06.02.2023)
 
В Германии призвали Шольца изменить планы по Украине из-за слов Путина

Читатели газеты Die Welt призвали Шольца прислушаться к Путину и изменить планы по Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt призвали канцлера Германии Олафа Шольца прислушаться к заявлению президента России Владимира Путина о том, что Москва ответит на угрозы Запада, поставляющего тяжелую бронетехнику Украине.

"Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard", — сказал российский лидер, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве в четверг, 2 февраля.
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 08:00
Запад начал бояться расплаты за содеянное
Пользователи согласились с таким заявлением и призвали канцера Германии Олафа Шольца изменить планы по военной помощи Украине.
"Исходя из нашего исторического прошлого, Второй мировой войны, я против того, чтобы немецкие танки снова двинулись на Восток. Это называлось "никогда больше". Это конфликт между двумя постсоветскими государствами — ни Германия, ни НАТО не подвергаются нападениям и угрозам", — написал один из участников дискуссии.
"Никакой военной помощи Украине! Лучше пошлите дипломатов", — поддержал другой.
"В наших интересах как можно скорее вернуться к нормальным отношениям с Россией", — отметил третий пользователь.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
5 февраля, 16:47
Британцы назвали указ Путина, который "заткнул" Запад
"НАТО нужно перестать расширяться на Восток", — поделился мнением еще один читатель.

"К сожалению, "Минск-2" служил только для того, чтобы вооружить Украину и выиграть для нее время", — заключил другой читатель.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие в другое государство.
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
5 февраля, 08:00
Решение о танках для Украины стало неонацистским посланием Германии
 
В миреУкраинаВладимир ПутинОлаф ШольцГерманияРоссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала