https://ria.ru/20230206/psikhologi-1850069778.html

Психологи из ДНР и ЛНР начали проходить программу повышения квалификации

Психологи из ДНР и ЛНР начали проходить программу повышения квалификации - РИА Новости, 06.02.2023

Психологи из ДНР и ЛНР начали проходить программу повышения квалификации

Не менее 47 психологов из Донецкой и Луганской народных республик стали участниками программы повышения квалификации в Тамбовской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T15:55

2023-02-06T15:55

2023-02-06T15:55

общество

донбасс

максим егоров

ирина киркора

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОРОНЕЖ, 6 фев - РИА Новости. Не менее 47 психологов из Донецкой и Луганской народных республик стали участниками программы повышения квалификации в Тамбовской области, сообщил губернатор Тамбовской области Максим Егоров. Обучение психологов проходит в рамках первой в России пилотной программы "Современные технологии психологической помощи в экстремальных и кризисных ситуациях". Эта программа стала частью федерального проекта "Формирование системы психологической помощи населению". "Приветствуем психологов Донбасса на тамбовской земле! Сегодня в нашей области стартует двухнедельная программа повышения квалификации специалистов психологической службы из Луганской и Донецкой народных республик. Ее участниками стали 47 человек… С ними работают ведущие специалисты страны. И я уверен, что они максимально поделятся опытом с коллегами, чтобы те, в свою очередь, применили эти навыки на малой родине и помогли землякам восстановить душевные и моральные силы. Наш дух никому не сломить, тем более, когда мы преодолеваем трудности вместе!" — сообщил Егоров в своем телеграм-канале. В администрации Тамбовской области рассказали РИА Новости, что психологи посетят лекции и тренинги по классической кризисной психологии, терапевтические группы. Занятия проведут кризисные психологи, терапевты, врачи-психиатры института судебной психиатрии имени Сербского, психологи МЧС, ведущие супервизоры страны. "Это обучение — первый элемент большого и уникального проекта для возвращения Донбасса к мирной жизни. Наша задача не сделать вместо, а поделиться опытом, знаниями и своей любовью со специалистами, которые будут помогать своим землякам чуть легче переносить текущие тяготы жизни и будут готовы к новым вызовам восстановления психологического благополучия воинов и их семей после окончания СВО", — приводят РИА Новости слова руководителя проекта Ирины Киркоры в пресс-службе администрации области. После обучения психологи получат документы о повышении квалификации. Также в пресс-службе сообщили, что на территории Донбасса будут созданы психологические кабинеты, в которых участники проекта смогут оказывать помощь семьям военнослужащих и освобожденным военнопленным.

https://ria.ru/20230206/pensii-1850004288.html

https://ria.ru/20230124/kolonii-1847191048.html

донбасс

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, донбасс, максим егоров, ирина киркора, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)