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Психологи из ДНР и ЛНР начали проходить программу повышения квалификации - РИА Новости, 06.02.2023
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Психологи из ДНР и ЛНР начали проходить программу повышения квалификации
Психологи из ДНР и ЛНР начали проходить программу повышения квалификации - РИА Новости, 06.02.2023
Психологи из ДНР и ЛНР начали проходить программу повышения квалификации
Не менее 47 психологов из Донецкой и Луганской народных республик стали участниками программы повышения квалификации в Тамбовской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T15:55
2023-02-06T15:55
общество
донбасс
максим егоров
ирина киркора
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОРОНЕЖ, 6 фев - РИА Новости. Не менее 47 психологов из Донецкой и Луганской народных республик стали участниками программы повышения квалификации в Тамбовской области, сообщил губернатор Тамбовской области Максим Егоров. Обучение психологов проходит в рамках первой в России пилотной программы "Современные технологии психологической помощи в экстремальных и кризисных ситуациях". Эта программа стала частью федерального проекта "Формирование системы психологической помощи населению". "Приветствуем психологов Донбасса на тамбовской земле! Сегодня в нашей области стартует двухнедельная программа повышения квалификации специалистов психологической службы из Луганской и Донецкой народных республик. Ее участниками стали 47 человек… С ними работают ведущие специалисты страны. И я уверен, что они максимально поделятся опытом с коллегами, чтобы те, в свою очередь, применили эти навыки на малой родине и помогли землякам восстановить душевные и моральные силы. Наш дух никому не сломить, тем более, когда мы преодолеваем трудности вместе!" — сообщил Егоров в своем телеграм-канале. В администрации Тамбовской области рассказали РИА Новости, что психологи посетят лекции и тренинги по классической кризисной психологии, терапевтические группы. Занятия проведут кризисные психологи, терапевты, врачи-психиатры института судебной психиатрии имени Сербского, психологи МЧС, ведущие супервизоры страны. "Это обучение — первый элемент большого и уникального проекта для возвращения Донбасса к мирной жизни. Наша задача не сделать вместо, а поделиться опытом, знаниями и своей любовью со специалистами, которые будут помогать своим землякам чуть легче переносить текущие тяготы жизни и будут готовы к новым вызовам восстановления психологического благополучия воинов и их семей после окончания СВО", — приводят РИА Новости слова руководителя проекта Ирины Киркоры в пресс-службе администрации области. После обучения психологи получат документы о повышении квалификации. Также в пресс-службе сообщили, что на территории Донбасса будут созданы психологические кабинеты, в которых участники проекта смогут оказывать помощь семьям военнослужащих и освобожденным военнопленным.
https://ria.ru/20230206/pensii-1850004288.html
https://ria.ru/20230124/kolonii-1847191048.html
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общество, донбасс, максим егоров, ирина киркора, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Донбасс, Максим Егоров, Ирина Киркора, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:55 06.02.2023
 
Психологи из ДНР и ЛНР начали проходить программу повышения квалификации

Психологи из ДНР и ЛНР стали участниками программы повышения квалификации в Тамбове

© Фото : Глава Тамбовской области Максим Егоров/TelegramПрограмма повышения квалификации специалистов психологической службы из ЛНР и ДНР
Программа повышения квалификации специалистов психологической службы из ЛНР и ДНР - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© Фото : Глава Тамбовской области Максим Егоров/Telegram
Программа повышения квалификации специалистов психологической службы из ЛНР и ДНР
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ВОРОНЕЖ, 6 фев - РИА Новости. Не менее 47 психологов из Донецкой и Луганской народных республик стали участниками программы повышения квалификации в Тамбовской области, сообщил губернатор Тамбовской области Максим Егоров.
Обучение психологов проходит в рамках первой в России пилотной программы "Современные технологии психологической помощи в экстремальных и кризисных ситуациях". Эта программа стала частью федерального проекта "Формирование системы психологической помощи населению".
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"Приветствуем психологов Донбасса на тамбовской земле! Сегодня в нашей области стартует двухнедельная программа повышения квалификации специалистов психологической службы из Луганской и Донецкой народных республик. Ее участниками стали 47 человек… С ними работают ведущие специалисты страны. И я уверен, что они максимально поделятся опытом с коллегами, чтобы те, в свою очередь, применили эти навыки на малой родине и помогли землякам восстановить душевные и моральные силы. Наш дух никому не сломить, тем более, когда мы преодолеваем трудности вместе!" — сообщил Егоров в своем телеграм-канале.
В администрации Тамбовской области рассказали РИА Новости, что психологи посетят лекции и тренинги по классической кризисной психологии, терапевтические группы. Занятия проведут кризисные психологи, терапевты, врачи-психиатры института судебной психиатрии имени Сербского, психологи МЧС, ведущие супервизоры страны.
"Это обучение — первый элемент большого и уникального проекта для возвращения Донбасса к мирной жизни. Наша задача не сделать вместо, а поделиться опытом, знаниями и своей любовью со специалистами, которые будут помогать своим землякам чуть легче переносить текущие тяготы жизни и будут готовы к новым вызовам восстановления психологического благополучия воинов и их семей после окончания СВО", — приводят РИА Новости слова руководителя проекта Ирины Киркоры в пресс-службе администрации области.
После обучения психологи получат документы о повышении квалификации. Также в пресс-службе сообщили, что на территории Донбасса будут созданы психологические кабинеты, в которых участники проекта смогут оказывать помощь семьям военнослужащих и освобожденным военнопленным.
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ОбществоДонбассМаксим ЕгоровИрина КиркораМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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