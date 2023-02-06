Психологи из ДНР и ЛНР начали проходить программу повышения квалификации
Психологи из ДНР и ЛНР стали участниками программы повышения квалификации в Тамбове
© Фото : Глава Тамбовской области Максим Егоров/TelegramПрограмма повышения квалификации специалистов психологической службы из ЛНР и ДНР
Программа повышения квалификации специалистов психологической службы из ЛНР и ДНР
ВОРОНЕЖ, 6 фев - РИА Новости. Не менее 47 психологов из Донецкой и Луганской народных республик стали участниками программы повышения квалификации в Тамбовской области, сообщил губернатор Тамбовской области Максим Егоров.
Обучение психологов проходит в рамках первой в России пилотной программы "Современные технологии психологической помощи в экстремальных и кризисных ситуациях". Эта программа стала частью федерального проекта "Формирование системы психологической помощи населению".
"Приветствуем психологов Донбасса на тамбовской земле! Сегодня в нашей области стартует двухнедельная программа повышения квалификации специалистов психологической службы из Луганской и Донецкой народных республик. Ее участниками стали 47 человек… С ними работают ведущие специалисты страны. И я уверен, что они максимально поделятся опытом с коллегами, чтобы те, в свою очередь, применили эти навыки на малой родине и помогли землякам восстановить душевные и моральные силы. Наш дух никому не сломить, тем более, когда мы преодолеваем трудности вместе!" — сообщил Егоров в своем телеграм-канале.
В администрации Тамбовской области рассказали РИА Новости, что психологи посетят лекции и тренинги по классической кризисной психологии, терапевтические группы. Занятия проведут кризисные психологи, терапевты, врачи-психиатры института судебной психиатрии имени Сербского, психологи МЧС, ведущие супервизоры страны.
"Это обучение — первый элемент большого и уникального проекта для возвращения Донбасса к мирной жизни. Наша задача не сделать вместо, а поделиться опытом, знаниями и своей любовью со специалистами, которые будут помогать своим землякам чуть легче переносить текущие тяготы жизни и будут готовы к новым вызовам восстановления психологического благополучия воинов и их семей после окончания СВО", — приводят РИА Новости слова руководителя проекта Ирины Киркоры в пресс-службе администрации области.
После обучения психологи получат документы о повышении квалификации. Также в пресс-службе сообщили, что на территории Донбасса будут созданы психологические кабинеты, в которых участники проекта смогут оказывать помощь семьям военнослужащих и освобожденным военнопленным.
24 января, 20:17В новых регионах создадут 25 исправительных колоний