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Совет ЕС одобрил проект соглашения по оборонному сотрудничеству с США
Совет ЕС одобрил проект соглашения по оборонному сотрудничеству с США - РИА Новости, 06.02.2023
Совет ЕС одобрил проект соглашения по оборонному сотрудничеству с США
Совет ЕС в понедельник одобрил проект административного соглашения между Европейским оборонным агентством и министерством обороны США по углублению... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T19:15
2023-02-06T19:15
2023-02-06T19:21
сша
евросоюз
европейское оборонное агентство
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БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Совет ЕС в понедельник одобрил проект административного соглашения между Европейским оборонным агентством и министерством обороны США по углублению сотрудничества, говорится в заявлении Совета. Ожидается, что на начальном этапе объем такого сотрудничества будет охватывать форум для обмена информацией и диалога в области обороны, консультации в сфере военной мобильности, регистрации химических веществ, цепочек поставок и влиянии изменения климата. Сообщается, что при взаимной заинтересованности объем сотрудничества может расширяться. Решение об укреплении оборонного сотрудничества между ЕС и США было принято на саммите ЕС-США в 2021 году. Ожидается, что соглашение может вступить в силу после его подписания обеими сторонами.
https://ria.ru/20211212/protivostoyanie-1763277511.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, евросоюз, европейское оборонное агентство
США, Евросоюз, Европейское оборонное агентство
19:15 06.02.2023 (обновлено: 19:21 06.02.2023)
Совет ЕС одобрил проект соглашения по оборонному сотрудничеству с США
Совет ЕС одобрил проект соглашения по работе Европейского оборонного агентства и Пентагона
БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости.
Совет ЕС в понедельник одобрил проект административного соглашения между Европейским оборонным агентством и министерством обороны США по углублению сотрудничества, говорится в заявлении
Совета.
"Целью данного соглашения является создание базы для обмена информацией и изучения возможностей сотрудничества между двумя структурами", - указывается в документе.
Ожидается, что на начальном этапе объем такого сотрудничества будет охватывать форум для обмена информацией и диалога в области обороны, консультации в сфере военной мобильности, регистрации химических веществ, цепочек поставок и влиянии изменения климата.
Сообщается, что при взаимной заинтересованности объем сотрудничества может расширяться.
Решение об укреплении оборонного сотрудничества между ЕС и США было принято на саммите ЕС-США в 2021 году. Ожидается, что соглашение может вступить в силу после его подписания обеими сторонами.