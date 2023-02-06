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Совет ЕС одобрил проект соглашения по оборонному сотрудничеству с США - РИА Новости, 06.02.2023
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Совет ЕС одобрил проект соглашения по оборонному сотрудничеству с США
Совет ЕС одобрил проект соглашения по оборонному сотрудничеству с США - РИА Новости, 06.02.2023
Совет ЕС одобрил проект соглашения по оборонному сотрудничеству с США
Совет ЕС в понедельник одобрил проект административного соглашения между Европейским оборонным агентством и министерством обороны США по углублению... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T19:15
2023-02-06T19:21
сша
евросоюз
европейское оборонное агентство
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БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Совет ЕС в понедельник одобрил проект административного соглашения между Европейским оборонным агентством и министерством обороны США по углублению сотрудничества, говорится в заявлении Совета. Ожидается, что на начальном этапе объем такого сотрудничества будет охватывать форум для обмена информацией и диалога в области обороны, консультации в сфере военной мобильности, регистрации химических веществ, цепочек поставок и влиянии изменения климата. Сообщается, что при взаимной заинтересованности объем сотрудничества может расширяться. Решение об укреплении оборонного сотрудничества между ЕС и США было принято на саммите ЕС-США в 2021 году. Ожидается, что соглашение может вступить в силу после его подписания обеими сторонами.
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сша, евросоюз, европейское оборонное агентство
США, Евросоюз, Европейское оборонное агентство
19:15 06.02.2023 (обновлено: 19:21 06.02.2023)
 
Совет ЕС одобрил проект соглашения по оборонному сотрудничеству с США

Совет ЕС одобрил проект соглашения по работе Европейского оборонного агентства и Пентагона

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Совет ЕС в понедельник одобрил проект административного соглашения между Европейским оборонным агентством и министерством обороны США по углублению сотрудничества, говорится в заявлении Совета.
"Целью данного соглашения является создание базы для обмена информацией и изучения возможностей сотрудничества между двумя структурами", - указывается в документе.
Ожидается, что на начальном этапе объем такого сотрудничества будет охватывать форум для обмена информацией и диалога в области обороны, консультации в сфере военной мобильности, регистрации химических веществ, цепочек поставок и влиянии изменения климата.
Сообщается, что при взаимной заинтересованности объем сотрудничества может расширяться.
Решение об укреплении оборонного сотрудничества между ЕС и США было принято на саммите ЕС-США в 2021 году. Ожидается, что соглашение может вступить в силу после его подписания обеими сторонами.
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