https://ria.ru/20230206/proekt-1850128786.html

Совет ЕС одобрил проект соглашения по оборонному сотрудничеству с США

Совет ЕС одобрил проект соглашения по оборонному сотрудничеству с США - РИА Новости, 06.02.2023

Совет ЕС одобрил проект соглашения по оборонному сотрудничеству с США

Совет ЕС в понедельник одобрил проект административного соглашения между Европейским оборонным агентством и министерством обороны США по углублению... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T19:15

2023-02-06T19:15

2023-02-06T19:21

сша

евросоюз

европейское оборонное агентство

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БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Совет ЕС в понедельник одобрил проект административного соглашения между Европейским оборонным агентством и министерством обороны США по углублению сотрудничества, говорится в заявлении Совета. Ожидается, что на начальном этапе объем такого сотрудничества будет охватывать форум для обмена информацией и диалога в области обороны, консультации в сфере военной мобильности, регистрации химических веществ, цепочек поставок и влиянии изменения климата. Сообщается, что при взаимной заинтересованности объем сотрудничества может расширяться. Решение об укреплении оборонного сотрудничества между ЕС и США было принято на саммите ЕС-США в 2021 году. Ожидается, что соглашение может вступить в силу после его подписания обеими сторонами.

https://ria.ru/20211212/protivostoyanie-1763277511.html

сша

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сша, евросоюз, европейское оборонное агентство