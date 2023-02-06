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Житель Приморья съел фальшивые пять тысяч рублей, чтобы скрыть преступление - РИА Новости, 06.02.2023
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Житель Приморья съел фальшивые пять тысяч рублей, чтобы скрыть преступление
Житель Приморья съел фальшивые пять тысяч рублей, чтобы скрыть преступление - РИА Новости, 06.02.2023
Житель Приморья съел фальшивые пять тысяч рублей, чтобы скрыть преступление
Полиция задержала жительницу Приморского края, которая сбывала поддельные пятитысячные купюры, один из ее приятелей, пытаясь скрыть улики, съел фальшивку в... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T04:05
2023-02-06T10:15
происшествия
приморский край
россия
лесозаводск
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ВЛАДИВОСТОК, 6 фев — РИА Новости. Полиция задержала жительницу Приморского края, которая сбывала поддельные пятитысячные купюры, один из ее приятелей, пытаясь скрыть улики, съел фальшивку в кафе, сообщает краевое управление МВД.Отмечается, что полицейские получили сведения о том, что группа жителей Лесозаводска планирует распространять в городе фальшивки."Так, 52-летняя, нигде не работающая женщина лично и при помощи своего не осведомленного о ее противоправной деятельности знакомого рассчитывалась за покупки поддельными купюрами номиналом пять тысяч рублей. Кроме того, один из ранее судимых приятелей злоумышленницы пытался расплатиться фальшивкой в кафе. Однако персонал заведения проявил бдительность и вызвал полицию. До прибытия сотрудников органов внутренних дел мужчина съел поддельную пятитысячную купюру, чтобы скрыть улики", — говорится в сообщении.Возбуждено дело по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг". Фигурантка задержана, с нее взята подписка о невыезде. По данным МВД, она призналась в сбыте фальшивок, ей грозит до восьми лет лишения свободы.Ее знакомый, съевший поддельную купюру, не задержан, добавили РИА Новости в полиции.
https://ria.ru/20230205/primore-1849809255.html
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приморский край
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происшествия, приморский край, россия, лесозаводск
Происшествия, Приморский край, Россия, Лесозаводск
04:05 06.02.2023 (обновлено: 10:15 06.02.2023)
 
Житель Приморья съел фальшивые пять тысяч рублей, чтобы скрыть преступление

Житель Приморья съел в кафе фальшивые пять тысяч рублей, чтобы скрыть сбыт фальшивок

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкДемонстрация фальшивых и настоящих купюр
Демонстрация фальшивых и настоящих купюр - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Демонстрация фальшивых и настоящих купюр. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 фев — РИА Новости. Полиция задержала жительницу Приморского края, которая сбывала поддельные пятитысячные купюры, один из ее приятелей, пытаясь скрыть улики, съел фальшивку в кафе, сообщает краевое управление МВД.
Отмечается, что полицейские получили сведения о том, что группа жителей Лесозаводска планирует распространять в городе фальшивки.
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"Так, 52-летняя, нигде не работающая женщина лично и при помощи своего не осведомленного о ее противоправной деятельности знакомого рассчитывалась за покупки поддельными купюрами номиналом пять тысяч рублей. Кроме того, один из ранее судимых приятелей злоумышленницы пытался расплатиться фальшивкой в кафе. Однако персонал заведения проявил бдительность и вызвал полицию. До прибытия сотрудников органов внутренних дел мужчина съел поддельную пятитысячную купюру, чтобы скрыть улики", — говорится в сообщении.
Возбуждено дело по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг". Фигурантка задержана, с нее взята подписка о невыезде. По данным МВД, она призналась в сбыте фальшивок, ей грозит до восьми лет лишения свободы.
Ее знакомый, съевший поддельную купюру, не задержан, добавили РИА Новости в полиции.
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