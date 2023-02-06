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Кролик вступил в свои права: как в Китае отметили праздник фонарей - РИА Новости, 06.02.2023
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Туризм
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Кролик вступил в свои права: как в Китае отметили праздник фонарей
Кролик вступил в свои права: как в Китае отметили праздник фонарей - РИА Новости, 06.02.2023
Кролик вступил в свои права: как в Китае отметили праздник фонарей
Вчера, 5 февраля, в Китае было ярко. В стране прошел праздник фонарей, один из самых зрелищных. Фестиваль Юаньсяоцзе (元宵节) отмечается на 15-е сутки первого... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T16:03
2023-02-06T16:03
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Вчера, 5 февраля, в Китае было ярко. В стране прошел праздник фонарей, один из самых зрелищных. Фестиваль Юаньсяоцзе (元宵节) отмечается на 15-е сутки первого месяца по лунному календарю – это окончание масштабного двухнедельного празднования Нового года. Яркие кадры из Поднебесной – в фотоленте РИА Новости.
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Фото, Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Китай, Гуйчжоу, Пекин, Фото - Туризм
16:03 06.02.2023
 
Кролик вступил в свои права: как в Китае отметили праздник фонарей

В Китае состоялся один из самых зрелищных фестивалей года– праздник фонарей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Вчера, 5 февраля, в Китае было ярко. В стране прошел праздник фонарей, один из самых зрелищных. Фестиваль Юаньсяоцзе (元宵节) отмечается на 15-е сутки первого месяца по лунному календарю – это окончание масштабного двухнедельного празднования Нового года. Яркие кадры из Поднебесной – в фотоленте РИА Новости.
© AP Photo / Andy Wong

Обычай зажигать на улицах фонари – один из древнейших. По легенде, праздник начали отмечать еще 150-200 лет до нашей эры, в эпоху династии Хань. Согласно легенде, на землю спускаются души предков. А фонарики освещают им путь обратно на небеса, чтобы те не заблудились среди живых.

Девушка в национальной одежде во время праздника фонарей в торговом центре Пекина
1 из 7

Обычай зажигать на улицах фонари – один из древнейших. По легенде, праздник начали отмечать еще 150-200 лет до нашей эры, в эпоху династии Хань. Согласно легенде, на землю спускаются души предков. А фонарики освещают им путь обратно на небеса, чтобы те не заблудились среди живых.

© AP Photo / Andy Wong
© AFP 2023 / Hector Retamal

В этом году праздник был очень красочным. "Впервые с 2020-го нам разрешили свободно перемещаться, уже за месяц до Нового года люди раскупали билеты на поезда, — рассказывала РИА Новости блогер и автор телеграм-канала "За Китайской стеной" Дарья. — Некоторые три года не были дома". Праздник фонарей стал яркой точкой самых масштабных с начала пандемии гуляний.

Люди в саду Юйюань во время праздника фонарей в Шанхае
2 из 7

В этом году праздник был очень красочным. "Впервые с 2020-го нам разрешили свободно перемещаться, уже за месяц до Нового года люди раскупали билеты на поезда, — рассказывала РИА Новости блогер и автор телеграм-канала "За Китайской стеной" Дарья. — Некоторые три года не были дома". Праздник фонарей стал яркой точкой самых масштабных с начала пандемии гуляний.

© AFP 2023 / Hector Retamal
© AP Photo / Andy Wong

Нарядно украшены были почти все улицы и торговые центры страны.

Традиционное угощение – юаньсяо — небольшие клецки из клейкого риса в виде шариков с разными начинками.

Покупатели в торговом центре Пекина, украшенном к празднику фонарей
3 из 7

Нарядно украшены были почти все улицы и торговые центры страны.

Традиционное угощение – юаньсяо — небольшие клецки из клейкого риса в виде шариков с разными начинками.

© AP Photo / Andy Wong
© AFP 2023 / STR

Важный атрибут празднования – танец дракона: участники представления несут на шестах конструкцию с огнедышащим чудовищем. На юго-западе страны, в провинции Гуйчжоу, перед гостями как раз выступил дракон.

Артисты исполняют танец дракона во время праздника фонарей в Даньчжае, провинция Гуйчжоу
4 из 7

Важный атрибут празднования – танец дракона: участники представления несут на шестах конструкцию с огнедышащим чудовищем. На юго-западе страны, в провинции Гуйчжоу, перед гостями как раз выступил дракон.

© AFP 2023 / STR
© AP Photo / Mark Schiefelbein

Особенно ярко и весело было в Пекине. Запуская фонарик, можно загадать желание, почтить членов семьи или попросить о любви. Кто-то пишет приветственные записки в фонарик, другие прикрепляют к нему любовные послания.

Люди фотографируются во время праздника фонарей в торговом центре в Пекине
5 из 7

Особенно ярко и весело было в Пекине. Запуская фонарик, можно загадать желание, почтить членов семьи или попросить о любви. Кто-то пишет приветственные записки в фонарик, другие прикрепляют к нему любовные послания.

© AP Photo / Mark Schiefelbein
© AFP 2023 / Hector Retamal

Увидел ли кто-то духов, неизвестно, но уникальные цветы точно порадовали гостей.

Люди в саду Юйюань во время праздника фонарей в Шанхае
6 из 7

Увидел ли кто-то духов, неизвестно, но уникальные цветы точно порадовали гостей.

© AFP 2023 / Hector Retamal
© AFP 2023 / STR

Завершился фестиваль фейерверком. Например, в Даляне, что в северо-восточной провинции Ляонин, яркие огни раскрасили не только небо, но и Желтое море.

Фейерверк в честь праздника фонарей в Даляне
7 из 7

Завершился фестиваль фейерверком. Например, в Даляне, что в северо-восточной провинции Ляонин, яркие огни раскрасили не только небо, но и Желтое море.

© AFP 2023 / STR
 
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