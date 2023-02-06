Кролик вступил в свои права: как в Китае отметили праздник фонарей

В Китае состоялся один из самых зрелищных фестивалей года– праздник фонарей
Обычай зажигать на улицах фонари – один из древнейших. По легенде, праздник начали отмечать еще 150-200 лет до нашей эры, в эпоху династии Хань. Согласно легенде, на землю спускаются души предков. А фонарики освещают им путь обратно на небеса, чтобы те не заблудились среди живых.
Обычай зажигать на улицах фонари – один из древнейших. По легенде, праздник начали отмечать еще 150-200 лет до нашей эры, в эпоху династии Хань. Согласно легенде, на землю спускаются души предков. А фонарики освещают им путь обратно на небеса, чтобы те не заблудились среди живых.
В этом году праздник был очень красочным. "Впервые с 2020-го нам разрешили свободно перемещаться, уже за месяц до Нового года люди раскупали билеты на поезда, — рассказывала РИА Новости блогер и автор телеграм-канала "За Китайской стеной" Дарья. — Некоторые три года не были дома". Праздник фонарей стал яркой точкой самых масштабных с начала пандемии гуляний.
В этом году праздник был очень красочным. "Впервые с 2020-го нам разрешили свободно перемещаться, уже за месяц до Нового года люди раскупали билеты на поезда, — рассказывала РИА Новости блогер и автор телеграм-канала "За Китайской стеной" Дарья. — Некоторые три года не были дома". Праздник фонарей стал яркой точкой самых масштабных с начала пандемии гуляний.
Нарядно украшены были почти все улицы и торговые центры страны.
Традиционное угощение – юаньсяо — небольшие клецки из клейкого риса в виде шариков с разными начинками.
Нарядно украшены были почти все улицы и торговые центры страны.
Традиционное угощение – юаньсяо — небольшие клецки из клейкого риса в виде шариков с разными начинками.
Важный атрибут празднования – танец дракона: участники представления несут на шестах конструкцию с огнедышащим чудовищем. На юго-западе страны, в провинции Гуйчжоу, перед гостями как раз выступил дракон.
Важный атрибут празднования – танец дракона: участники представления несут на шестах конструкцию с огнедышащим чудовищем. На юго-западе страны, в провинции Гуйчжоу, перед гостями как раз выступил дракон.
Особенно ярко и весело было в Пекине. Запуская фонарик, можно загадать желание, почтить членов семьи или попросить о любви. Кто-то пишет приветственные записки в фонарик, другие прикрепляют к нему любовные послания.
Особенно ярко и весело было в Пекине. Запуская фонарик, можно загадать желание, почтить членов семьи или попросить о любви. Кто-то пишет приветственные записки в фонарик, другие прикрепляют к нему любовные послания.
Увидел ли кто-то духов, неизвестно, но уникальные цветы точно порадовали гостей.
Увидел ли кто-то духов, неизвестно, но уникальные цветы точно порадовали гостей.
Завершился фестиваль фейерверком. Например, в Даляне, что в северо-восточной провинции Ляонин, яркие огни раскрасили не только небо, но и Желтое море.
Завершился фестиваль фейерверком. Например, в Даляне, что в северо-восточной провинции Ляонин, яркие огни раскрасили не только небо, но и Желтое море.