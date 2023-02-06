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Кролик вступил в свои права: как в Китае отметили праздник фонарей

Кролик вступил в свои права: как в Китае отметили праздник фонарей - РИА Новости, 06.02.2023

Кролик вступил в свои права: как в Китае отметили праздник фонарей

Вчера, 5 февраля, в Китае было ярко. В стране прошел праздник фонарей, один из самых зрелищных. Фестиваль Юаньсяоцзе (元宵节) отмечается на 15-е сутки первого... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T16:03

2023-02-06T16:03

2023-02-06T16:03

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Вчера, 5 февраля, в Китае было ярко. В стране прошел праздник фонарей, один из самых зрелищных. Фестиваль Юаньсяоцзе (元宵节) отмечается на 15-е сутки первого месяца по лунному календарю – это окончание масштабного двухнедельного празднования Нового года. Яркие кадры из Поднебесной – в фотоленте РИА Новости.

китай

гуйчжоу

пекин

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