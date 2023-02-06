https://ria.ru/20230206/postavki-1850024311.html
Европа скрывает интерес к поставкам СПГ из России, заявил Михельсон
Европа скрывает интерес к поставкам СПГ из России, заявил Михельсон - РИА Новости, 06.02.2023
Европа скрывает интерес к поставкам СПГ из России, заявил Михельсон
Европейские страны сохраняют интерес к поставкам сжиженного природного газа (СПГ) из России, но скрывают это, заявил глава компании "Новатэк" Леонид Михельсон в РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T13:49
2023-02-06T13:49
2023-02-06T16:49
россия
европа
леонид михельсон
новатэк
экономика
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владимир путин
евросоюз
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БАНГАЛОР (Индия), 6 фев — РИА Новости. Европейские страны сохраняют интерес к поставкам сжиженного природного газа (СПГ) из России, но скрывают это, заявил глава компании "Новатэк" Леонид Михельсон в рамках India Energy Week."Сохраняется очень большая заинтересованность. Они так это скрывают, что иногда у них это даже получается", — отметил он.В декабре издание Handelsblatt со ссылкой на данные компании ICIS сообщило, что европейские страны существенно увеличили импорт российского сжиженного природного газа. Так, в прошлом году Евросоюз закупил почти на 21 процент больше СПГ по сравнению с 2021 годом.Сейчас 13 процентов европейского импорта СПГ поступает из России: голубое топливо прибывает в Бельгию, после чего его транспортируют в Германию. Основные страны-покупатели — Франция, Нидерланды и Бельгия.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Евросоюз принял уже восемь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Так, с 5 декабря ЕС перестал принимать перевозимую по морю российскую нефть, а страны G7, Австралия и Евросоюз ввели ограничение для нее: сырье дороже 60 долларов за баррель запрещается перевозить и страховать. Кроме того, с 5 февраля такие же меры начали действовать и для нефтепродуктов, в этом случае ценовой потолок с дисконтом к нефти составляет 45 долларов за баррель.В качестве ответной меры Владимир Путин запретил поставки российской нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены. При этом в указе президента допускается возможность выдавать специальные разрешения. Экспорт черного золота по потолку запрещен с 1 февраля. Дату по нефтепродуктам определит правительство.
https://ria.ru/20230130/spg-1848543964.html
https://ria.ru/20230206/gaz-1849916887.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, леонид михельсон, новатэк, экономика, бельгия, владимир путин, евросоюз, g7
Россия, Европа, Леонид Михельсон, Новатэк, Экономика, Бельгия, Владимир Путин, Евросоюз, G7
13:49 06.02.2023 (обновлено: 16:49 06.02.2023)
Европа скрывает интерес к поставкам СПГ из России, заявил Михельсон
Глава "Новатэка" Михельсон сообщил о попытках Европы скрыть интерес к СПГ из России
БАНГАЛОР (Индия), 6 фев — РИА Новости. Европейские страны сохраняют интерес к поставкам сжиженного природного газа (СПГ) из России, но скрывают это, заявил глава компании "Новатэк" Леонид Михельсон в рамках India Energy Week.
"Сохраняется очень большая заинтересованность. Они так это скрывают, что иногда у них это даже получается", — отметил он.
В декабре издание Handelsblatt со ссылкой на данные компании ICIS сообщило, что европейские страны существенно увеличили импорт российского сжиженного природного газа. Так, в прошлом году Евросоюз закупил почти на 21 процент больше СПГ по сравнению с 2021 годом.
Сейчас 13 процентов европейского импорта СПГ поступает из России: голубое топливо прибывает в Бельгию
, после чего его транспортируют в Германию. Основные страны-покупатели — Франция, Нидерланды
и Бельгия.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Евросоюз принял уже восемь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.
Так, с 5 декабря ЕС перестал принимать перевозимую по морю российскую нефть, а страны G7, Австралия
и Евросоюз ввели ограничение для нее: сырье дороже 60 долларов за баррель запрещается перевозить и страховать. Кроме того, с 5 февраля такие же меры начали действовать и для нефтепродуктов, в этом случае ценовой потолок с дисконтом к нефти составляет 45 долларов за баррель.
В качестве ответной меры Владимир Путин запретил поставки российской нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены. При этом в указе президента допускается возможность выдавать специальные разрешения. Экспорт черного золота по потолку запрещен с 1 февраля. Дату по нефтепродуктам определит правительство.