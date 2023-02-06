https://ria.ru/20230206/postavki-1850024311.html

Европа скрывает интерес к поставкам СПГ из России, заявил Михельсон

Европа скрывает интерес к поставкам СПГ из России, заявил Михельсон - РИА Новости, 06.02.2023

Европа скрывает интерес к поставкам СПГ из России, заявил Михельсон

Европейские страны сохраняют интерес к поставкам сжиженного природного газа (СПГ) из России, но скрывают это, заявил глава компании "Новатэк" Леонид Михельсон в РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T13:49

2023-02-06T13:49

2023-02-06T16:49

россия

европа

леонид михельсон

новатэк

экономика

бельгия

владимир путин

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БАНГАЛОР (Индия), 6 фев — РИА Новости. Европейские страны сохраняют интерес к поставкам сжиженного природного газа (СПГ) из России, но скрывают это, заявил глава компании "Новатэк" Леонид Михельсон в рамках India Energy Week."Сохраняется очень большая заинтересованность. Они так это скрывают, что иногда у них это даже получается", — отметил он.В декабре издание Handelsblatt со ссылкой на данные компании ICIS сообщило, что европейские страны существенно увеличили импорт российского сжиженного природного газа. Так, в прошлом году Евросоюз закупил почти на 21 процент больше СПГ по сравнению с 2021 годом.Сейчас 13 процентов европейского импорта СПГ поступает из России: голубое топливо прибывает в Бельгию, после чего его транспортируют в Германию. Основные страны-покупатели — Франция, Нидерланды и Бельгия.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Евросоюз принял уже восемь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Так, с 5 декабря ЕС перестал принимать перевозимую по морю российскую нефть, а страны G7, Австралия и Евросоюз ввели ограничение для нее: сырье дороже 60 долларов за баррель запрещается перевозить и страховать. Кроме того, с 5 февраля такие же меры начали действовать и для нефтепродуктов, в этом случае ценовой потолок с дисконтом к нефти составляет 45 долларов за баррель.В качестве ответной меры Владимир Путин запретил поставки российской нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены. При этом в указе президента допускается возможность выдавать специальные разрешения. Экспорт черного золота по потолку запрещен с 1 февраля. Дату по нефтепродуктам определит правительство.

https://ria.ru/20230130/spg-1848543964.html

https://ria.ru/20230206/gaz-1849916887.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, европа, леонид михельсон, новатэк, экономика, бельгия, владимир путин, евросоюз, g7