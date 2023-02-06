https://ria.ru/20230206/posolstvo-1850083030.html
К посольству Турции в Москве несут цветы после серии землетрясений
К посольству Турции в Москве несут цветы после серии землетрясений - РИА Новости, 06.02.2023
К посольству Турции в Москве несут цветы после серии землетрясений
К посольству Турции в Москве принесли цветы после разрушительных землетрясений, в результате которых погибли более тысячи человек, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T16:29
2023-02-06T16:29
2023-02-06T16:29
в мире
турция
москва
кахраманмараш
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
сильное землетрясение в турции и сирии
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. К посольству Турции в Москве принесли цветы после разрушительных землетрясений, в результате которых погибли более тысячи человек, передаёт корреспондент РИА Новости. Рядом со входом в дипмиссию лежат красные розы и горят свечи. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 1014 человек, разрушено 2824 зданий. Второе землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировано в центральной части Турции в 13.24 мск, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). На данный момент, по сведениям EMSC, зафиксировано более 30 афтершоков. Землетрясение затронуло Сирию, где, по последним данным, число жертв достигло 403 человек, пострадали почти 1300 человек.
https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850044305.html
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в мире, турция, москва, кахраманмараш, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Москва, Кахраманмараш, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Сильное землетрясение в Турции и Сирии
К посольству Турции в Москве несут цветы после серии землетрясений
К посольству Турции в Москве принесли цветы в память о погибших из-за землетрясений