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К посольству Турции в Москве несут цветы после серии землетрясений - РИА Новости, 06.02.2023
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К посольству Турции в Москве несут цветы после серии землетрясений
К посольству Турции в Москве несут цветы после серии землетрясений - РИА Новости, 06.02.2023
К посольству Турции в Москве несут цветы после серии землетрясений
К посольству Турции в Москве принесли цветы после разрушительных землетрясений, в результате которых погибли более тысячи человек, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T16:29
2023-02-06T16:29
в мире
турция
москва
кахраманмараш
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
сильное землетрясение в турции и сирии
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. К посольству Турции в Москве принесли цветы после разрушительных землетрясений, в результате которых погибли более тысячи человек, передаёт корреспондент РИА Новости. Рядом со входом в дипмиссию лежат красные розы и горят свечи. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 1014 человек, разрушено 2824 зданий. Второе землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировано в центральной части Турции в 13.24 мск, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). На данный момент, по сведениям EMSC, зафиксировано более 30 афтершоков. Землетрясение затронуло Сирию, где, по последним данным, число жертв достигло 403 человек, пострадали почти 1300 человек.
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турция
москва
кахраманмараш
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в мире, турция, москва, кахраманмараш, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Москва, Кахраманмараш, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Сильное землетрясение в Турции и Сирии
16:29 06.02.2023
 
К посольству Турции в Москве несут цветы после серии землетрясений

К посольству Турции в Москве принесли цветы в память о погибших из-за землетрясений

© АГН "Москва" / Мобильный репортерЦветы и свечи у посольства Турции в России. 6 февраля 2023
Цветы и свечи у посольства Турции в России. 6 февраля 2023 - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Цветы и свечи у посольства Турции в России. 6 февраля 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. К посольству Турции в Москве принесли цветы после разрушительных землетрясений, в результате которых погибли более тысячи человек, передаёт корреспондент РИА Новости.
Рядом со входом в дипмиссию лежат красные розы и горят свечи.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 1014 человек, разрушено 2824 зданий. Второе землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировано в центральной части Турции в 13.24 мск, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). На данный момент, по сведениям EMSC, зафиксировано более 30 афтершоков. Землетрясение затронуло Сирию, где, по последним данным, число жертв достигло 403 человек, пострадали почти 1300 человек.
Разрушенные дома и люди под завалами: землетрясения в Турции и Сирии - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 14:53
Улицы в руинах и люди под завалами: землетрясение в Турции и СирииЧереда мощных землетрясений магнитудой от 5.4 до 7.7 произошла на территории Турции и Сирии. Слабые толчки ощущались также в Грузии и Ираке. По предварительным данным, число жертв природного катаклизма в Турции – почти тысяча человек, в САР – более 370. Несколько тысяч жителей обеих стран получили травмы различной тяжести.
 
В миреТурцияМоскваКахраманмарашЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)Сильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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