https://ria.ru/20230206/poslanie-1849919252.html
В США расшифровали "послание" от Китая в виде аэростата
В США расшифровали "послание" от Китая в виде аэростата - РИА Новости, 06.02.2023
В США расшифровали "послание" от Китая в виде аэростата
Китай "отправил" аэростат в воздушное пространство США, для того чтобы показать, что Штаты сейчас находятся в упадке, заявил в интервью телеканалу ABC... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T02:56
2023-02-06T02:56
2023-02-06T16:15
в мире
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марко рубио
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Китай "отправил" аэростат в воздушное пространство США, для того чтобы показать, что Штаты сейчас находятся в упадке, заявил в интервью телеканалу ABC влиятельный сенатор-республиканец Марко Рубио.В Китае, предположил он, "точно знали, что делают, и за этим стояло послание". "Они понимали, что (аэростат. — Прим. ред.) будет замечен, они знали, что правительству США придется сообщить о нем, что люди увидят его в небе", — утверждает Рубио, член комитета сената по разведке.Сенатор выразил мнение, что "послание" призвано показать, что Америка, "некогда великая сверхдержава", сейчас "опустошена" и "находится в упадке".Рубио также потребовал "конкретные" пояснения от Пентагона, по какой причине аэростат не был сбит раньше и какие данные он мог собрать.В субботу министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что военные по поручению президента Джо Байдена сбили принадлежащий КНР аэростат, попавший в американское воздушное пространство. Как заявил шеф Пентагона, аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами. В связи с данной ситуацией госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в КНР.Китай, в свою очередь, заявил, что не приемлет необоснованных спекуляций и шумихи из-за ситуации с аппаратом. В Пекине утверждали, что ситуация вызвана форс-мажором, устройство является метеозондом, отклонившимся от маршрута, а также отметили, что применение США военной силы против китайского гражданского беспилотного аэростата является чрезмерной реакцией, Китай оставляет за собой право предпринимать дальнейшие необходимые действия.
https://ria.ru/20230205/aerostat-1849848564.html
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в мире, китай, сша, марко рубио, ллойд остин, джо байден, министерство обороны сша
В мире, Китай, США, Марко Рубио, Ллойд Остин, Джо Байден, Министерство обороны США
02:56 06.02.2023 (обновлено: 16:15 06.02.2023)
В США расшифровали "послание" от Китая в виде аэростата
Сенатор Рубио заявил, что Китай с помощью аэростата отправил сигнал о слабости США
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости.
Китай "отправил" аэростат в воздушное пространство США, для того чтобы показать, что Штаты сейчас находятся в упадке, заявил
в интервью телеканалу ABC влиятельный сенатор-республиканец Марко Рубио.
В Китае, предположил он, "точно знали, что делают, и за этим стояло послание". "Они понимали, что (аэростат. — Прим. ред.) будет замечен, они знали, что правительству США придется сообщить о нем, что люди увидят его в небе", — утверждает Рубио, член комитета сената по разведке.
Сенатор выразил мнение, что "послание" призвано показать, что Америка, "некогда великая сверхдержава", сейчас "опустошена" и "находится в упадке".
Рубио также потребовал "конкретные" пояснения от Пентагона
, по какой причине аэростат не был сбит раньше и какие данные он мог собрать.
В субботу министр обороны США Ллойд Остин
сообщил, что военные по поручению президента Джо Байдена
сбили принадлежащий КНР аэростат, попавший в американское воздушное пространство. Как заявил шеф Пентагона, аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами. В связи с данной ситуацией госсекретарь США Энтони Блинкен
отложил визит в КНР.
Китай, в свою очередь, заявил, что не приемлет необоснованных спекуляций и шумихи из-за ситуации с аппаратом. В Пекине утверждали, что ситуация вызвана форс-мажором, устройство является метеозондом, отклонившимся от маршрута, а также отметили, что применение США военной силы против китайского гражданского беспилотного аэростата является чрезмерной реакцией, Китай оставляет за собой право предпринимать дальнейшие необходимые действия.