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В США расшифровали "послание" от Китая в виде аэростата

В США расшифровали "послание" от Китая в виде аэростата - РИА Новости, 06.02.2023

В США расшифровали "послание" от Китая в виде аэростата

Китай "отправил" аэростат в воздушное пространство США, для того чтобы показать, что Штаты сейчас находятся в упадке, заявил в интервью телеканалу ABC... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T02:56

2023-02-06T02:56

2023-02-06T16:15

в мире

китай

сша

марко рубио

ллойд остин

джо байден

министерство обороны сша

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Китай "отправил" аэростат в воздушное пространство США, для того чтобы показать, что Штаты сейчас находятся в упадке, заявил в интервью телеканалу ABC влиятельный сенатор-республиканец Марко Рубио.В Китае, предположил он, "точно знали, что делают, и за этим стояло послание". "Они понимали, что (аэростат. — Прим. ред.) будет замечен, они знали, что правительству США придется сообщить о нем, что люди увидят его в небе", — утверждает Рубио, член комитета сената по разведке.Сенатор выразил мнение, что "послание" призвано показать, что Америка, "некогда великая сверхдержава", сейчас "опустошена" и "находится в упадке".Рубио также потребовал "конкретные" пояснения от Пентагона, по какой причине аэростат не был сбит раньше и какие данные он мог собрать.В субботу министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что военные по поручению президента Джо Байдена сбили принадлежащий КНР аэростат, попавший в американское воздушное пространство. Как заявил шеф Пентагона, аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами. В связи с данной ситуацией госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в КНР.Китай, в свою очередь, заявил, что не приемлет необоснованных спекуляций и шумихи из-за ситуации с аппаратом. В Пекине утверждали, что ситуация вызвана форс-мажором, устройство является метеозондом, отклонившимся от маршрута, а также отметили, что применение США военной силы против китайского гражданского беспилотного аэростата является чрезмерной реакцией, Китай оставляет за собой право предпринимать дальнейшие необходимые действия.

https://ria.ru/20230205/aerostat-1849848564.html

https://ria.ru/20230205/ssha-1849801602.html

китай

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в мире, китай, сша, марко рубио, ллойд остин, джо байден, министерство обороны сша