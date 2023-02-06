Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах подсчитали общую сумму военной помощи Украине за полгода - РИА Новости, 06.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/pomosch-1850159990.html
В Нидерландах подсчитали общую сумму военной помощи Украине за полгода
В Нидерландах подсчитали общую сумму военной помощи Украине за полгода - РИА Новости, 06.02.2023
В Нидерландах подсчитали общую сумму военной помощи Украине за полгода
Военная помощь Нидерландов Украине за последние шесть недель достигла 1,07 миллиарда евро, сообщила в понедельник министр обороны страны Кайса Оллонгрен. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T23:54
2023-02-06T23:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нидерланды
россия
сергей лавров
дмитрий песков
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843868399_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_40f682906d641812f7affafe20f1b3bd.jpg
ПАРИЖ, 6 фев - РИА Новости. Военная помощь Нидерландов Украине за последние шесть недель достигла 1,07 миллиарда евро, сообщила в понедельник министр обороны страны Кайса Оллонгрен. Отмечается, что из указанной суммы стоимость военной техники и оборудования, которые Нидерланды поставили Украине, оценивается в 463,8 млн евро. В предыдущем отчете Оллонгрен - 16 декабря 2022 года - общая сумма военной помощи Украине составляла 987 миллионов евро. Ранее сообщалось, что власти Нидерландов анонсировали помощь Украине в 2023 году на 2,5 миллиарда евро. В конце января Нидерланды объявили о намерении поставить Киеву две пусковые установки ЗРК Patriot и ракеты. Кроме того, в Гааге заявили, что рассмотрят возможность поставок Украине истребителей F-16, а также что не исключают оплату поставок немецких танков Leopard для Киева. РФ направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230206/tseli-1850140029.html
украина
нидерланды
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843868399_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6ec6a9f870479517064b0f47ceabe226.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, нидерланды, россия, сергей лавров, дмитрий песков, нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Нидерланды, Россия, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), F-16
23:54 06.02.2023
 
В Нидерландах подсчитали общую сумму военной помощи Украине за полгода

Нидерланды за полгода предоставили Украине военную помощь на сумму 1,07 миллиарда евро

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные с гаубицей M777
Украинские военные с гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные с гаубицей M777. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 6 фев - РИА Новости. Военная помощь Нидерландов Украине за последние шесть недель достигла 1,07 миллиарда евро, сообщила в понедельник министр обороны страны Кайса Оллонгрен.
"Общая стоимость военной помощи Украине по состоянию на 24 января составила около 1,07 млрд евро", - говорится в письме министра обороны Палате представителей Нидерландов (нижней палате парламента).
Отмечается, что из указанной суммы стоимость военной техники и оборудования, которые Нидерланды поставили Украине, оценивается в 463,8 млн евро.
В предыдущем отчете Оллонгрен - 16 декабря 2022 года - общая сумма военной помощи Украине составляла 987 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что власти Нидерландов анонсировали помощь Украине в 2023 году на 2,5 миллиарда евро.
В конце января Нидерланды объявили о намерении поставить Киеву две пусковые установки ЗРК Patriot и ракеты.
Кроме того, в Гааге заявили, что рассмотрят возможность поставок Украине истребителей F-16, а также что не исключают оплату поставок немецких танков Leopard для Киева.
РФ направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 20:19
Полянский рассказал, как Запад отодвигает мирное урегулирование на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНидерландыРоссияСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТОПэтриот (зенитный ракетный комплекс )F-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала