https://ria.ru/20230206/pomosch-1850159990.html

В Нидерландах подсчитали общую сумму военной помощи Украине за полгода

В Нидерландах подсчитали общую сумму военной помощи Украине за полгода - РИА Новости, 06.02.2023

В Нидерландах подсчитали общую сумму военной помощи Украине за полгода

Военная помощь Нидерландов Украине за последние шесть недель достигла 1,07 миллиарда евро, сообщила в понедельник министр обороны страны Кайса Оллонгрен. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T23:54

2023-02-06T23:54

2023-02-06T23:54

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нидерланды

россия

сергей лавров

дмитрий песков

нато

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ПАРИЖ, 6 фев - РИА Новости. Военная помощь Нидерландов Украине за последние шесть недель достигла 1,07 миллиарда евро, сообщила в понедельник министр обороны страны Кайса Оллонгрен. Отмечается, что из указанной суммы стоимость военной техники и оборудования, которые Нидерланды поставили Украине, оценивается в 463,8 млн евро. В предыдущем отчете Оллонгрен - 16 декабря 2022 года - общая сумма военной помощи Украине составляла 987 миллионов евро. Ранее сообщалось, что власти Нидерландов анонсировали помощь Украине в 2023 году на 2,5 миллиарда евро. В конце января Нидерланды объявили о намерении поставить Киеву две пусковые установки ЗРК Patriot и ракеты. Кроме того, в Гааге заявили, что рассмотрят возможность поставок Украине истребителей F-16, а также что не исключают оплату поставок немецких танков Leopard для Киева. РФ направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230206/tseli-1850140029.html

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Евгения Нефедова

в мире, украина, нидерланды, россия, сергей лавров, дмитрий песков, нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), f-16