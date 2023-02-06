В Нидерландах подсчитали общую сумму военной помощи Украине за полгода
Нидерланды за полгода предоставили Украине военную помощь на сумму 1,07 миллиарда евро
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные с гаубицей M777
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные с гаубицей M777. Архивное фото
ПАРИЖ, 6 фев - РИА Новости. Военная помощь Нидерландов Украине за последние шесть недель достигла 1,07 миллиарда евро, сообщила в понедельник министр обороны страны Кайса Оллонгрен.
"Общая стоимость военной помощи Украине по состоянию на 24 января составила около 1,07 млрд евро", - говорится в письме министра обороны Палате представителей Нидерландов (нижней палате парламента).
Отмечается, что из указанной суммы стоимость военной техники и оборудования, которые Нидерланды поставили Украине, оценивается в 463,8 млн евро.
В предыдущем отчете Оллонгрен - 16 декабря 2022 года - общая сумма военной помощи Украине составляла 987 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что власти Нидерландов анонсировали помощь Украине в 2023 году на 2,5 миллиарда евро.
В конце января Нидерланды объявили о намерении поставить Киеву две пусковые установки ЗРК Patriot и ракеты.
РФ направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.