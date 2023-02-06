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Херсонские полицейские помогли бабушке оформить документы на гражданство - РИА Новости, 06.02.2023
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Херсонские полицейские помогли бабушке оформить документы на гражданство
Херсонские полицейские помогли бабушке оформить документы на гражданство - РИА Новости, 06.02.2023
Херсонские полицейские помогли бабушке оформить документы на гражданство
Полицейские в Херсонской области помогли 84-летней пенсионерке оформить документы на временное убежище и российское гражданство: для фотографирования и... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T15:25
2023-02-06T15:25
херсонская область
геническ
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Полицейские в Херсонской области помогли 84-летней пенсионерке оформить документы на временное убежище и российское гражданство: для фотографирования и установления личности сотрудники приехали к бабуле домой, сообщили в пресс-службе ГУМВД по области. Как рассказали в главке, в полицию обратилась дочь 84-летней пенсионерки. Она рассказала, что ее мама плохо видит и не может сама обратиться с заявлением. Сотрудники решили приехать к ней сами: путь от Геническа до места проживания женщины в селе Новодмитровка занял 25 километров. "Сотрудники провели процедуру установления личности и фотографирование. Уже на следующий день бабушке вручили свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ и сразу же приняли от нее документы для получения российского паспорта. Дочь пенсионерки искренне поблагодарила полицейских за неравнодушное отношение", - говорится в релизе. В ведомстве отметили, что с начала 2023 года сотрудники миграционной службы оказали аналогичные услуги четверым жителям Херсонской области, которые не смогли самостоятельно обратиться в пункты приема документов.
https://ria.ru/20230204/pozhar-1849742163.html
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херсонская область
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херсонская область , геническ, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Херсонская область , Геническ, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
15:25 06.02.2023
 
Херсонские полицейские помогли бабушке оформить документы на гражданство

Херсонские полицейские помогли 84-летней бабушке оформить документы на гражданство России

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкЭвакуированные жители Херсонской области получают российские паспорта
Эвакуированные жители Херсонской области получают российские паспорта - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Эвакуированные жители Херсонской области получают российские паспорта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Полицейские в Херсонской области помогли 84-летней пенсионерке оформить документы на временное убежище и российское гражданство: для фотографирования и установления личности сотрудники приехали к бабуле домой, сообщили в пресс-службе ГУМВД по области.
Как рассказали в главке, в полицию обратилась дочь 84-летней пенсионерки. Она рассказала, что ее мама плохо видит и не может сама обратиться с заявлением. Сотрудники решили приехать к ней сами: путь от Геническа до места проживания женщины в селе Новодмитровка занял 25 километров.
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"Сотрудники провели процедуру установления личности и фотографирование. Уже на следующий день бабушке вручили свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ и сразу же приняли от нее документы для получения российского паспорта. Дочь пенсионерки искренне поблагодарила полицейских за неравнодушное отношение", - говорится в релизе.
"Ребята вошли в наше положение, большое им спасибо... Они приехали на дом, они не отказали нам ни в чем. Сразу обратилась - и они нам помогли, большое им спасибо", - сказала дочь пенсионерки, видео с ее комментарием опубликовано на портале МВД Медиа.
В ведомстве отметили, что с начала 2023 года сотрудники миграционной службы оказали аналогичные услуги четверым жителям Херсонской области, которые не смогли самостоятельно обратиться в пункты приема документов.
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