https://ria.ru/20230206/pomosch-1850057242.html

Херсонские полицейские помогли бабушке оформить документы на гражданство

Херсонские полицейские помогли бабушке оформить документы на гражданство - РИА Новости, 06.02.2023

Херсонские полицейские помогли бабушке оформить документы на гражданство

Полицейские в Херсонской области помогли 84-летней пенсионерке оформить документы на временное убежище и российское гражданство: для фотографирования и... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T15:25

2023-02-06T15:25

2023-02-06T15:25

херсонская область

геническ

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Полицейские в Херсонской области помогли 84-летней пенсионерке оформить документы на временное убежище и российское гражданство: для фотографирования и установления личности сотрудники приехали к бабуле домой, сообщили в пресс-службе ГУМВД по области. Как рассказали в главке, в полицию обратилась дочь 84-летней пенсионерки. Она рассказала, что ее мама плохо видит и не может сама обратиться с заявлением. Сотрудники решили приехать к ней сами: путь от Геническа до места проживания женщины в селе Новодмитровка занял 25 километров. "Сотрудники провели процедуру установления личности и фотографирование. Уже на следующий день бабушке вручили свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ и сразу же приняли от нее документы для получения российского паспорта. Дочь пенсионерки искренне поблагодарила полицейских за неравнодушное отношение", - говорится в релизе. В ведомстве отметили, что с начала 2023 года сотрудники миграционной службы оказали аналогичные услуги четверым жителям Херсонской области, которые не смогли самостоятельно обратиться в пункты приема документов.

https://ria.ru/20230204/pozhar-1849742163.html

https://ria.ru/20230206/ugon-1849997237.html

херсонская область

геническ

россия

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херсонская область , геническ, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)