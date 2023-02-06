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В Польше впервые закрылась вся территория Татр - РИА Новости, 06.02.2023
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Туризм
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В Польше впервые закрылась вся территория Татр
В Польше впервые закрылась вся территория Татр - РИА Новости, 06.02.2023
В Польше впервые закрылась вся территория Татр
Польские Татры закрыты для туристов первый раз в истории из-за сложной погодной ситуации и высокой лавинной опасности, сообщал журналистам представитель... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T18:09
2023-02-06T18:09
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ВАРШАВА, 6 фев – РИА Новости. Польские Татры закрыты для туристов первый раз в истории из-за сложной погодной ситуации и высокой лавинной опасности, сообщал журналистам представитель Татраньского национального парка Ян Кшептовский-Сабала. "Это первый подобный случай в истории, когда закрыта вся территория Татр. Такое большое количество снега и такая большая лавинная опасность случаются довольно редко", – сказал он. Он уточнил, что Татры закрыты для туристов и горнолыжников на неопределенный срок, до отмены данного распоряжения. "Помимо самих лавин, опасность представляет также большое количество залегающего снега, тропы непроходимы. Кроме того, снегопад и сильный ветер – сложные условия для проведения спасательных работ, поэтому даже в относительно безопасной местности в случае аварии такая акция может занять много времени", – пояснил представитель национального парка. По его данным, только в одном районе Татр за два дня сошло шесть лавин. Три из них – на поверхность озера, а три – на пешеходные тропы. В понедельник температура в Татрах резко упала. На вершинах мороз составляет до 15 градусов по шкале Цельсия. Кроме того, польские спасатели будут востребованы в Турции, куда они были направлены для ликвидации последствий землетрясения, сообщил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский.
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туристы, новости - туризм, туризм, польша
Туризм, туристы, Новости - Туризм, Туризм, Польша
18:09 06.02.2023
 
В Польше впервые закрылась вся территория Татр

Польские Татры закрыты для туристов впервые в истории из-за высокой лавинной опасности

© Фото : Unsplash / Marek PiwnickiГоры Татры, Польша
Горы Татры, Польша - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© Фото : Unsplash / Marek Piwnicki
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 6 фев – РИА Новости. Польские Татры закрыты для туристов первый раз в истории из-за сложной погодной ситуации и высокой лавинной опасности, сообщал журналистам представитель Татраньского национального парка Ян Кшептовский-Сабала.
"Это первый подобный случай в истории, когда закрыта вся территория Татр. Такое большое количество снега и такая большая лавинная опасность случаются довольно редко", – сказал он.
Он уточнил, что Татры закрыты для туристов и горнолыжников на неопределенный срок, до отмены данного распоряжения. "Помимо самих лавин, опасность представляет также большое количество залегающего снега, тропы непроходимы. Кроме того, снегопад и сильный ветер – сложные условия для проведения спасательных работ, поэтому даже в относительно безопасной местности в случае аварии такая акция может занять много времени", – пояснил представитель национального парка.
По его данным, только в одном районе Татр за два дня сошло шесть лавин. Три из них – на поверхность озера, а три – на пешеходные тропы.
В понедельник температура в Татрах резко упала. На вершинах мороз составляет до 15 градусов по шкале Цельсия. Кроме того, польские спасатели будут востребованы в Турции, куда они были направлены для ликвидации последствий землетрясения, сообщил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский.
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