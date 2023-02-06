https://ria.ru/20230206/polsha-1850101744.html

В Польше впервые закрылась вся территория Татр

В Польше впервые закрылась вся территория Татр - РИА Новости, 06.02.2023

В Польше впервые закрылась вся территория Татр

Польские Татры закрыты для туристов первый раз в истории из-за сложной погодной ситуации и высокой лавинной опасности, сообщал журналистам представитель... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T18:09

2023-02-06T18:09

2023-02-06T18:09

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ВАРШАВА, 6 фев – РИА Новости. Польские Татры закрыты для туристов первый раз в истории из-за сложной погодной ситуации и высокой лавинной опасности, сообщал журналистам представитель Татраньского национального парка Ян Кшептовский-Сабала. "Это первый подобный случай в истории, когда закрыта вся территория Татр. Такое большое количество снега и такая большая лавинная опасность случаются довольно редко", – сказал он. Он уточнил, что Татры закрыты для туристов и горнолыжников на неопределенный срок, до отмены данного распоряжения. "Помимо самих лавин, опасность представляет также большое количество залегающего снега, тропы непроходимы. Кроме того, снегопад и сильный ветер – сложные условия для проведения спасательных работ, поэтому даже в относительно безопасной местности в случае аварии такая акция может занять много времени", – пояснил представитель национального парка. По его данным, только в одном районе Татр за два дня сошло шесть лавин. Три из них – на поверхность озера, а три – на пешеходные тропы. В понедельник температура в Татрах резко упала. На вершинах мороз составляет до 15 градусов по шкале Цельсия. Кроме того, польские спасатели будут востребованы в Турции, куда они были направлены для ликвидации последствий землетрясения, сообщил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский.

https://ria.ru/20230206/baykal-1849975941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туристы, новости - туризм, туризм, польша