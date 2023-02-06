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В польской армии появятся две новые дивизии - РИА Новости, 06.02.2023
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В польской армии появятся две новые дивизии
В польской армии появятся две новые дивизии - РИА Новости, 06.02.2023
В польской армии появятся две новые дивизии
Польская армия пополнится двумя новыми дивизиями в дополнение к четырем уже существующим, одна из них будет сформирована на востоке страны, заявил вице-премьер, РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T11:25
2023-02-06T11:25
министерство обороны польши
мариуш блащак
польша
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ВАРШАВА, 6 фев – РИА Новости. Польская армия пополнится двумя новыми дивизиями в дополнение к четырем уже существующим, одна из них будет сформирована на востоке страны, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак в интервью изданию Sieci. "Армия не менее 300 тысяч, в том числе 50 тысяч солдат Войск территориальной обороны. Одна тысяча танков К2 и 366 Abrams. Шесть дивизий, из которых четыре уже есть", - сказал Блащак, отвечая на вопрос о планах развития Войска польского. При этом он не назвал сроков создания новых дивизий. В настоящий момент численность польской армии составляет менее 200 тысяч человек. Блащак пояснил, что одна из новых дивизий будет создана в Подляском воеводстве – на востоке страны. При этом он пообещал создать "непроходимый барьер" из американских танков на брестском направлении. "18-я механизированная дивизия имени генерала Тадеуша Бука будет защищать "брестские ворота", это ее главная задача. Поэтому она получит танки Abrams. Это будет непроходимый барьер", - заявил министр.
https://ria.ru/20230206/ukraina-1849960855.html
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министерство обороны польши, мариуш блащак, польша
Министерство обороны Польши, Мариуш Блащак, Польша
11:25 06.02.2023
 
В польской армии появятся две новые дивизии

Министр Блащак: Минобороны Польши сформирует две новые дивизии, одну из них на востоке

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПольские военнослужащие
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Польские военнослужащие. Архивное фото
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ВАРШАВА, 6 фев – РИА Новости. Польская армия пополнится двумя новыми дивизиями в дополнение к четырем уже существующим, одна из них будет сформирована на востоке страны, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак в интервью изданию Sieci.
"Армия не менее 300 тысяч, в том числе 50 тысяч солдат Войск территориальной обороны. Одна тысяча танков К2 и 366 Abrams. Шесть дивизий, из которых четыре уже есть", - сказал Блащак, отвечая на вопрос о планах развития Войска польского. При этом он не назвал сроков создания новых дивизий.
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В настоящий момент численность польской армии составляет менее 200 тысяч человек.
Блащак пояснил, что одна из новых дивизий будет создана в Подляском воеводстве – на востоке страны.
При этом он пообещал создать "непроходимый барьер" из американских танков на брестском направлении. "18-я механизированная дивизия имени генерала Тадеуша Бука будет защищать "брестские ворота", это ее главная задача. Поэтому она получит танки Abrams. Это будет непроходимый барьер", - заявил министр.
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