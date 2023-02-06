https://ria.ru/20230206/polsha-1849973159.html

В польской армии появятся две новые дивизии

В польской армии появятся две новые дивизии - РИА Новости, 06.02.2023

В польской армии появятся две новые дивизии

Польская армия пополнится двумя новыми дивизиями в дополнение к четырем уже существующим, одна из них будет сформирована на востоке страны, заявил вице-премьер, РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T11:25

2023-02-06T11:25

2023-02-06T11:25

министерство обороны польши

мариуш блащак

польша

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ВАРШАВА, 6 фев – РИА Новости. Польская армия пополнится двумя новыми дивизиями в дополнение к четырем уже существующим, одна из них будет сформирована на востоке страны, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак в интервью изданию Sieci. "Армия не менее 300 тысяч, в том числе 50 тысяч солдат Войск территориальной обороны. Одна тысяча танков К2 и 366 Abrams. Шесть дивизий, из которых четыре уже есть", - сказал Блащак, отвечая на вопрос о планах развития Войска польского. При этом он не назвал сроков создания новых дивизий. В настоящий момент численность польской армии составляет менее 200 тысяч человек. Блащак пояснил, что одна из новых дивизий будет создана в Подляском воеводстве – на востоке страны. При этом он пообещал создать "непроходимый барьер" из американских танков на брестском направлении. "18-я механизированная дивизия имени генерала Тадеуша Бука будет защищать "брестские ворота", это ее главная задача. Поэтому она получит танки Abrams. Это будет непроходимый барьер", - заявил министр.

https://ria.ru/20230206/ukraina-1849960855.html

https://ria.ru/20230205/ssha-1849860643.html

польша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

министерство обороны польши, мариуш блащак, польша