https://ria.ru/20230206/polsha-1849973159.html
В польской армии появятся две новые дивизии
В польской армии появятся две новые дивизии - РИА Новости, 06.02.2023
В польской армии появятся две новые дивизии
Польская армия пополнится двумя новыми дивизиями в дополнение к четырем уже существующим, одна из них будет сформирована на востоке страны, заявил вице-премьер, РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T11:25
2023-02-06T11:25
2023-02-06T11:25
министерство обороны польши
мариуш блащак
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847790727_0:208:3076:1938_1920x0_80_0_0_2244064dce94ed44407b60fbf8f7b9c3.jpg
ВАРШАВА, 6 фев – РИА Новости. Польская армия пополнится двумя новыми дивизиями в дополнение к четырем уже существующим, одна из них будет сформирована на востоке страны, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак в интервью изданию Sieci. "Армия не менее 300 тысяч, в том числе 50 тысяч солдат Войск территориальной обороны. Одна тысяча танков К2 и 366 Abrams. Шесть дивизий, из которых четыре уже есть", - сказал Блащак, отвечая на вопрос о планах развития Войска польского. При этом он не назвал сроков создания новых дивизий. В настоящий момент численность польской армии составляет менее 200 тысяч человек. Блащак пояснил, что одна из новых дивизий будет создана в Подляском воеводстве – на востоке страны. При этом он пообещал создать "непроходимый барьер" из американских танков на брестском направлении. "18-я механизированная дивизия имени генерала Тадеуша Бука будет защищать "брестские ворота", это ее главная задача. Поэтому она получит танки Abrams. Это будет непроходимый барьер", - заявил министр.
https://ria.ru/20230206/ukraina-1849960855.html
https://ria.ru/20230205/ssha-1849860643.html
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847790727_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_7fddfc9ae77e6cf628ca6c82c077c1a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны польши, мариуш блащак, польша
Министерство обороны Польши, Мариуш Блащак, Польша
В польской армии появятся две новые дивизии
Министр Блащак: Минобороны Польши сформирует две новые дивизии, одну из них на востоке