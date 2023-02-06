https://ria.ru/20230206/polety-1850149706.html
В Белоруссии заявили об росте числа полетов военной авиации Запада у границ
В Белоруссии заявили об росте числа полетов военной авиации Запада у границ - РИА Новости, 06.02.2023
В Белоруссии заявили об росте числа полетов военной авиации Запада у границ
Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО вооруженных сил Белоруссии Анатолий Булавко заявил, что тенденция роста интенсивности полетов военной авиации... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T21:46
2023-02-06T21:46
2023-02-06T21:46
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МИНСК, 6 фев – РИА Новости. Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО вооруженных сил Белоруссии Анатолий Булавко заявил, что тенденция роста интенсивности полетов военной авиации западных стран вблизи границ Белоруссии сохраняется. "К сожалению, говорить, что появилась тенденция к снижению интенсивности полетов военной боевой, разведывательное авиации, мы не можем. Количество полетов увеличивается кратно: если раньше мы говорили о 30-70 полетах в месяц, то на прошлой неделе – более 140", - сказал Булавко в эфире телеканала СТВ в понедельник. Он подчеркнул, что "из них треть – разведывательная авиация, как пилотируемая, так и беспилотники". "Это говорит о том, что летчики на сопределе (в соседних с Белоруссией странах – ред.) осваивают воздушное пространство, а разведчики на сопределе наблюдают за нашей реакцией", - добавил Булавко. Он также рассказал, что во время одного из эпизодов совместного белорусско-российского летного учения белорусский самолет Ил-76 перемещался на аэродром в Калининград в сопровождении российских истребителей, и за этим над нейтральными водами Балтики наблюдала авиация НАТО. Булавко подчеркнул, что именно благодаря сопровождению белорусского борта российскими самолетами авиация НАТО держалась на расстоянии.
https://ria.ru/20230206/zabor-1850143500.html
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в мире, белоруссия, калининград, нато, ил-76
В мире, Белоруссия, Калининград, НАТО, Ил-76
В Белоруссии заявили об росте числа полетов военной авиации Запада у границ
Замкомандующего Булавко: растет число полетов военной авиации Запада у границ Белоруссии
МИНСК, 6 фев – РИА Новости. Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО вооруженных сил Белоруссии Анатолий Булавко заявил, что тенденция роста интенсивности полетов военной авиации западных стран вблизи границ Белоруссии сохраняется.
"К сожалению, говорить, что появилась тенденция к снижению интенсивности полетов военной боевой, разведывательное авиации, мы не можем. Количество полетов увеличивается кратно: если раньше мы говорили о 30-70 полетах в месяц, то на прошлой неделе – более 140", - сказал Булавко в эфире телеканала СТВ в понедельник.
Он подчеркнул, что "из них треть – разведывательная авиация, как пилотируемая, так и беспилотники". "Это говорит о том, что летчики на сопределе (в соседних с Белоруссией странах – ред.) осваивают воздушное пространство, а разведчики на сопределе наблюдают за нашей реакцией", - добавил Булавко.
Он также рассказал, что во время одного из эпизодов совместного белорусско-российского летного учения белорусский самолет Ил
-76 перемещался на аэродром в Калининград
в сопровождении российских истребителей, и за этим над нейтральными водами Балтики наблюдала авиация НАТО
. Булавко подчеркнул, что именно благодаря сопровождению белорусского борта российскими самолетами авиация НАТО держалась на расстоянии.