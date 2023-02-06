https://ria.ru/20230206/plennye-1850140651.html
Родные украинских пленных просят Россию не возвращать их, заявил Полянский
Родные украинских пленных просят Россию не возвращать их, заявил Полянский - РИА Новости, 06.02.2023
Родные украинских пленных просят Россию не возвращать их, заявил Полянский
Родные некоторых украинских пленных просят не возвращать их домой, заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России при Всемирной организации Дмитрий... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T20:24
2023-02-06T20:24
2023-02-06T23:44
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
оон
киев
украина
дмитрий полянский
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ООН, 6 фев — РИА Новости. Родные некоторых украинских пленных просят не возвращать их домой, заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России при Всемирной организации Дмитрий Полянский.По его словам, попавшие в плен украинские военные рассказывают страшные откровения об условиях службы и отношении к ним со стороны командования ВСУ."Людей используют как пушечное мясо в битве до последнего украинца", — отметил Полянский.Как сообщили в Минобороны, на прошлой неделе после сложного переговорного процесса из украинского плена вернули 63 российских военнослужащих.Все бойцы уже находятся на территории России. Военнослужащим оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь, а также предоставили возможность связаться с родственниками.Это уже второй обмен пленными в 2023 году. Восьмого января с подконтрольных Киеву территорий вернули 50 бойцов.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230206/vsu-1849987972.html
https://ria.ru/20230203/plennyy-1849410411.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, ООН, Киев, Украина, Дмитрий Полянский, Владимир Путин
20:24 06.02.2023 (обновлено: 23:44 06.02.2023)
Родные украинских пленных просят Россию не возвращать их, заявил Полянский
Зампостпреда при ООН Полянский: родные украинских пленных просят не возвращать их домой