https://ria.ru/20230206/peru-1850154748.html

В Перу 27 человек осудили за вандализм во время протестов

В Перу 27 человек осудили за вандализм во время протестов - РИА Новости, 06.02.2023

В Перу 27 человек осудили за вандализм во время протестов

Почти 30 человек приговорены в Перу к тюремным срокам за вандализм во время протестов в стране, сообщило МВД. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T22:37

2023-02-06T22:37

2023-02-06T22:37

в мире

перу

педро кастильо

дина болуарте

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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев - РИА Новости. Почти 30 человек приговорены в Перу к тюремным срокам за вандализм во время протестов в стране, сообщило МВД. Кроме того, еще 22 человека приговорены к предварительному заключению на срок от одного до восемнадцати месяцев на время проведения расследования. Акции протеста в Перу проходят с середины декабря. По последним данным, погибли несколько десятков человек, ранены свыше тысячи. Протестующие требуют отставки президента, конгресса и проведения досрочных президентских выборов. Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря прошлого года распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу президента Перу и стала первой женщиной на этом посту.

https://ria.ru/20230130/peru-1848541335.html

перу

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, перу, педро кастильо, дина болуарте