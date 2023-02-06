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В Перу 27 человек осудили за вандализм во время протестов - РИА Новости, 06.02.2023
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В Перу 27 человек осудили за вандализм во время протестов
В Перу 27 человек осудили за вандализм во время протестов - РИА Новости, 06.02.2023
В Перу 27 человек осудили за вандализм во время протестов
Почти 30 человек приговорены в Перу к тюремным срокам за вандализм во время протестов в стране, сообщило МВД. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T22:37
2023-02-06T22:37
в мире
перу
педро кастильо
дина болуарте
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев - РИА Новости. Почти 30 человек приговорены в Перу к тюремным срокам за вандализм во время протестов в стране, сообщило МВД. Кроме того, еще 22 человека приговорены к предварительному заключению на срок от одного до восемнадцати месяцев на время проведения расследования. Акции протеста в Перу проходят с середины декабря. По последним данным, погибли несколько десятков человек, ранены свыше тысячи. Протестующие требуют отставки президента, конгресса и проведения досрочных президентских выборов. Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря прошлого года распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу президента Перу и стала первой женщиной на этом посту.
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в мире, перу, педро кастильо, дина болуарте
В мире, Перу, Педро Кастильо, Дина Болуарте
22:37 06.02.2023
 
В Перу 27 человек осудили за вандализм во время протестов

МВД Перу: 27 человек осудили за вандализм во время протестов в стране

© AP Photo / Martin MejiaАкция протеста сторонников отстраненного от власти президента Перу Педро Кастильо на площади Сан-Мартин в Лиме
Акция протеста сторонников отстраненного от власти президента Перу Педро Кастильо на площади Сан-Мартин в Лиме - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / Martin Mejia
Акция протеста сторонников отстраненного от власти президента Перу Педро Кастильо на площади Сан-Мартин в Лиме. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев - РИА Новости. Почти 30 человек приговорены в Перу к тюремным срокам за вандализм во время протестов в стране, сообщило МВД.
"Всего 27 человек осуждены за вандализм во время протестов в стране… Их осудили на тюремный срок более трех лет, также они обязаны выплатить более 50 тысяч солей (почти 13 тысяч долларов)", - говорится в сообщении.
Кроме того, еще 22 человека приговорены к предварительному заключению на срок от одного до восемнадцати месяцев на время проведения расследования.
Акции протеста в Перу проходят с середины декабря. По последним данным, погибли несколько десятков человек, ранены свыше тысячи. Протестующие требуют отставки президента, конгресса и проведения досрочных президентских выборов.
Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря прошлого года распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо.
Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу президента Перу и стала первой женщиной на этом посту.
Сотрудники полиции во время акции протеста сторонников отстраненного от власти президента Перу Педро Кастильо на площади Сан-Мартин в Лиме - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
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