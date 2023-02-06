https://ria.ru/20230206/peregovory-1850108105.html

Посол России в Индии разъяснил позицию Москвы по переговорам с Киевом

Посол России в Индии разъяснил позицию Москвы по переговорам с Киевом - РИА Новости, 06.02.2023

Посол России в Индии разъяснил позицию Москвы по переговорам с Киевом

Россия открыта для любых серьезных разговоров о прекращении конфликта на Украине дипломатическим путем, в том числе, если Индия захочет принять в этом участие,... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T17:38

2023-02-06T17:38

2023-02-06T17:38

специальная военная операция на украине

в мире

индия

россия

украина

денис алипов

сергей лавров

оон

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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 фев – РИА Новости. Россия открыта для любых серьезных разговоров о прекращении конфликта на Украине дипломатическим путем, в том числе, если Индия захочет принять в этом участие, заявил посол России в Индии Денис Алипов. "Мирные переговоры. Как сказал министр иностранных дел (России Сергей Лавров-ред.), мы открыты для любых серьезных предложений. Мы открыты для любых серьезных разговоров о прекращении конфликта дипломатическим путем. На данный момент их нет. Так что, если Индия захочет принять в этом более активное участие, мы, безусловно, будем очень внимательно прислушиваться к Индии. И мы рассмотрим все предложения. Но захочет ли Индия вступать в этот очень сложный процесс, этот вопрос не ко мне", - сказал он на конференции "Следующие шаги в индийско-российском стратегическом партнерстве: старые друзья, новые горизонты". Индия после начала Россией специальной военной операции на Украине стала одной из немногих стран, которые воздержались при голосовании по резолюции СБ ООН, осуждающей действия РФ, и неоднократно призывала решить конфликт на Украине дипломатическим путем.

https://ria.ru/20230205/peregovory-1849829265.html

индия

россия

украина

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в мире, индия, россия, украина, денис алипов, сергей лавров, оон