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Посол России в Индии разъяснил позицию Москвы по переговорам с Киевом - РИА Новости, 06.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/peregovory-1850108105.html
Посол России в Индии разъяснил позицию Москвы по переговорам с Киевом
Посол России в Индии разъяснил позицию Москвы по переговорам с Киевом - РИА Новости, 06.02.2023
Посол России в Индии разъяснил позицию Москвы по переговорам с Киевом
Россия открыта для любых серьезных разговоров о прекращении конфликта на Украине дипломатическим путем, в том числе, если Индия захочет принять в этом участие,... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T17:38
2023-02-06T17:38
специальная военная операция на украине
в мире
индия
россия
украина
денис алипов
сергей лавров
оон
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 фев – РИА Новости. Россия открыта для любых серьезных разговоров о прекращении конфликта на Украине дипломатическим путем, в том числе, если Индия захочет принять в этом участие, заявил посол России в Индии Денис Алипов. "Мирные переговоры. Как сказал министр иностранных дел (России Сергей Лавров-ред.), мы открыты для любых серьезных предложений. Мы открыты для любых серьезных разговоров о прекращении конфликта дипломатическим путем. На данный момент их нет. Так что, если Индия захочет принять в этом более активное участие, мы, безусловно, будем очень внимательно прислушиваться к Индии. И мы рассмотрим все предложения. Но захочет ли Индия вступать в этот очень сложный процесс, этот вопрос не ко мне", - сказал он на конференции "Следующие шаги в индийско-российском стратегическом партнерстве: старые друзья, новые горизонты". Индия после начала Россией специальной военной операции на Украине стала одной из немногих стран, которые воздержались при голосовании по резолюции СБ ООН, осуждающей действия РФ, и неоднократно призывала решить конфликт на Украине дипломатическим путем.
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в мире, индия, россия, украина, денис алипов, сергей лавров, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Индия, Россия, Украина, Денис Алипов, Сергей Лавров, ООН
17:38 06.02.2023
 
Посол России в Индии разъяснил позицию Москвы по переговорам с Киевом

Посол Алипов: Россия открыта к переговорам о прекращении конфликта на Украине мирным путем

© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике ИндииПосол России в Индии Денис Алипов
Посол России в Индии Денис Алипов - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Индии
Посол России в Индии Денис Алипов . Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 фев – РИА Новости. Россия открыта для любых серьезных разговоров о прекращении конфликта на Украине дипломатическим путем, в том числе, если Индия захочет принять в этом участие, заявил посол России в Индии Денис Алипов.
"Мирные переговоры. Как сказал министр иностранных дел (России Сергей Лавров-ред.), мы открыты для любых серьезных предложений. Мы открыты для любых серьезных разговоров о прекращении конфликта дипломатическим путем. На данный момент их нет. Так что, если Индия захочет принять в этом более активное участие, мы, безусловно, будем очень внимательно прислушиваться к Индии. И мы рассмотрим все предложения. Но захочет ли Индия вступать в этот очень сложный процесс, этот вопрос не ко мне", - сказал он на конференции "Следующие шаги в индийско-российском стратегическом партнерстве: старые друзья, новые горизонты".
Индия после начала Россией специальной военной операции на Украине стала одной из немногих стран, которые воздержались при голосовании по резолюции СБ ООН, осуждающей действия РФ, и неоднократно призывала решить конфликт на Украине дипломатическим путем.
Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
5 февраля, 11:03
Переговоры по Украине прервал Запад, заявил экс-премьер Израиля
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИндияРоссияУкраинаДенис АлиповСергей ЛавровООН
 
 
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