https://ria.ru/20230206/pensii-1850004288.html

Пенсии в новых регионах поднимут до среднероссийского уровня

Пенсии в новых регионах поднимут до среднероссийского уровня - РИА Новости, 06.02.2023

Пенсии в новых регионах поднимут до среднероссийского уровня

Пенсии в новых регионах поднимут до среднероссийского уровня; если уже назначенная пенсия окажется меньше назначенной по законодательству России, за человеком... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T12:52

2023-02-06T12:52

2023-02-06T15:15

общество

россия

луганская народная республика

херсонская область

госдума рф

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

донецкая народная республика

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600839750_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_2961017cfbe08b858ca1b166e097c4f2.jpg

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Пенсии в новых регионах поднимут до среднероссийского уровня; если уже назначенная пенсия окажется меньше назначенной по законодательству России, за человеком сохранят доплату, заявил замминистра труда и социальной защиты России Андрей Пудов. "Это значит, что с этой даты (1 марта. — Прим. ред.) при назначении пенсии уже по российскому законодательству для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей будут применяться особенности, которые позволят, с нашей точки зрения, гражданам увеличить размер получаемых выплат и выйти на среднероссийский размер пенсионного обеспечения", — сказал он на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Пудов также уточнил, что если размер пенсии, назначенный жителям новых регионов по российскому законодательству, окажется ниже, чем тот, что они получают сейчас на региональном уровне, то им сохранят доплату. Говоря о подходах к установлению инвалидности и наличии нулевой категории инвалидности в новых регионах, замминистра рассказал, что будет установлена тождественность формулировок. Если же для нулевой группы инвалидности есть выплата, которой нет по российскому законодательству, то она будет обеспечена на основании регионального законодательства, добавил Пудов.

https://ria.ru/20230130/pensii-1848385605.html

https://ria.ru/20230128/sotsgarantii-1848086776.html

россия

луганская народная республика

херсонская область

донецкая народная республика

донецкая область

луганская область

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, луганская народная республика, херсонская область , госдума рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), донецкая народная республика, днр, лнр, ситуация в днр и лнр, донецкая область, луганская область, запорожская область, андрей пудов, пенсия