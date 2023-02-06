https://ria.ru/20230206/pensii-1850004288.html
Пенсии в новых регионах поднимут до среднероссийского уровня
Пенсии в новых регионах поднимут до среднероссийского уровня - РИА Новости, 06.02.2023
Пенсии в новых регионах поднимут до среднероссийского уровня
Пенсии в новых регионах поднимут до среднероссийского уровня; если уже назначенная пенсия окажется меньше назначенной по законодательству России, за человеком... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T12:52
2023-02-06T12:52
2023-02-06T15:15
общество
россия
луганская народная республика
херсонская область
госдума рф
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
донецкая народная республика
днр
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Пенсии в новых регионах поднимут до среднероссийского уровня; если уже назначенная пенсия окажется меньше назначенной по законодательству России, за человеком сохранят доплату, заявил замминистра труда и социальной защиты России Андрей Пудов. "Это значит, что с этой даты (1 марта. — Прим. ред.) при назначении пенсии уже по российскому законодательству для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей будут применяться особенности, которые позволят, с нашей точки зрения, гражданам увеличить размер получаемых выплат и выйти на среднероссийский размер пенсионного обеспечения", — сказал он на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Пудов также уточнил, что если размер пенсии, назначенный жителям новых регионов по российскому законодательству, окажется ниже, чем тот, что они получают сейчас на региональном уровне, то им сохранят доплату. Говоря о подходах к установлению инвалидности и наличии нулевой категории инвалидности в новых регионах, замминистра рассказал, что будет установлена тождественность формулировок. Если же для нулевой группы инвалидности есть выплата, которой нет по российскому законодательству, то она будет обеспечена на основании регионального законодательства, добавил Пудов.
https://ria.ru/20230130/pensii-1848385605.html
https://ria.ru/20230128/sotsgarantii-1848086776.html
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донецкая народная республика
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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12:52 06.02.2023 (обновлено: 15:15 06.02.2023)
Пенсии в новых регионах поднимут до среднероссийского уровня
Замминистра труда Пудов: пенсии в новых регионах поднимут до среднероссийского уровня