https://ria.ru/20230206/parlament-1850015908.html
Парламент Турции приостановит работу из-за землетрясения
Парламент Турции приостановит работу из-за землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023
Парламент Турции приостановит работу из-за землетрясения
Депутаты парламента Турции решили приостановить работу на неделю в связи с разрушительным землетрясением, сообщил в понедельник заместитель главы фракции... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T13:26
2023-02-06T13:26
2023-02-06T16:39
турция
в мире
сирия
ливан
мустафа элиташ
сильное землетрясение в турции и сирии
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СТАМБУЛ, 6 фев – РИА Новости. Депутаты парламента Турции решили приостановить работу на неделю в связи с разрушительным землетрясением, сообщил в понедельник заместитель главы фракции правящей Партии справедливости и развития Мустафа Элиташ.Рано утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли 912 человек, пострадали 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6 по оценкам турецких сейсмологов."Заседающие в парламенте партии единогласно решили приостановить на одну неделю заседания генеральной ассамблеи парламента в связи с катастрофой – мощным землетрясением", - цитирует Элиташа агентство DHA.
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турция, в мире, сирия, ливан, мустафа элиташ, сильное землетрясение в турции и сирии
Турция, В мире, Сирия, Ливан, Мустафа Элиташ, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
13:26 06.02.2023 (обновлено: 16:39 06.02.2023)
Парламент Турции приостановит работу из-за землетрясения
Парламент Турции приостановит работу из-за землетрясения на неделю