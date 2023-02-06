https://ria.ru/20230206/parlament-1850015908.html

Парламент Турции приостановит работу из-за землетрясения

Парламент Турции приостановит работу из-за землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023

Парламент Турции приостановит работу из-за землетрясения

Депутаты парламента Турции решили приостановить работу на неделю в связи с разрушительным землетрясением, сообщил в понедельник заместитель главы фракции... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T13:26

2023-02-06T13:26

2023-02-06T16:39

турция

в мире

сирия

ливан

мустафа элиташ

сильное землетрясение в турции и сирии

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СТАМБУЛ, 6 фев – РИА Новости. Депутаты парламента Турции решили приостановить работу на неделю в связи с разрушительным землетрясением, сообщил в понедельник заместитель главы фракции правящей Партии справедливости и развития Мустафа Элиташ.Рано утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли 912 человек, пострадали 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6 по оценкам турецких сейсмологов."Заседающие в парламенте партии единогласно решили приостановить на одну неделю заседания генеральной ассамблеи парламента в связи с катастрофой – мощным землетрясением", - цитирует Элиташа агентство DHA.

https://ria.ru/20230206/pomosch-1850025004.html

турция

сирия

ливан

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турция, в мире, сирия, ливан, мустафа элиташ, сильное землетрясение в турции и сирии