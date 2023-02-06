https://ria.ru/20230206/park-1850044202.html

Промышленный парк в Адыгее начали подключать к инженерным сетям

Промышленный парк в Адыгее начали подключать к инженерным сетям - РИА Новости, 06.02.2023

Промышленный парк в Адыгее начали подключать к инженерным сетям

Промышленный парк, который в настоящее время создается в Тахтамукайском районе Адыгеи, начали подключать к инженерным сетям, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T15:05

2023-02-06T15:05

2023-02-06T15:05

республика адыгея

мурат кумпилов

тахтамукайский район

краснодар

россия

республика адыгея

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МАЙКОП, 6 фев – РИА Новости. Промышленный парк, который в настоящее время создается в Тахтамукайском районе Адыгеи, начали подключать к инженерным сетям, сообщает пресс-служба республиканского правительства.В понедельник глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел совещание, где обсуждалась реализация одного из флагманских проект республики – создание промышленного парка в Тахтамукайском районе, говорится в сообщении."В республике уже приступили к практической реализации проекта. На совещании обсуждены этапы строительства на территории промпарка необходимой инфраструктуры… В настоящее время идут работы по прокладке внутриплощадочных дорог, магистральных инженерных сетей: объектов газо-, электро- и водоснабжения", - отмечает пресс-служба.Одновременно ведется работа с потенциальными резидентами парка. По данным властей, инвесторов привлекают наличие всей необходимой инфраструктуры, энергомощностей и удобное расположение возле Краснодара, являющегося крупным транспортным узлом. Кроме того, рядом проходят федеральные трассы, откуда к индустриальному парку будут сделаны подъездные дороги. В самом Тахтамукайском районе активно ведется жилищное строительство, возводятся социальные объекты, есть значительные трудовые ресурсы.Планируется, что первым резидентом, который зайдет с инвестпроектом на площадку создаваемого промпарка, станет SFT Group, компания намерена построить здесь завод по производству гофроупаковки.Промышленный парк в Тахтамукайском районе Адыгеи создается при поддержке правительства РФ на площади 200 гектаров. В перспективе региональные власти планируют постепенно увеличить площадь промышленной зоны.

https://ria.ru/20221115/avtodoroga-1831648824.html

тахтамукайский район

краснодар

россия

республика адыгея

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мурат кумпилов, тахтамукайский район, краснодар, россия, республика адыгея