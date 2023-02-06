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Промышленный парк в Адыгее начали подключать к инженерным сетям - РИА Новости, 06.02.2023
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Республика Адыгея
https://ria.ru/20230206/park-1850044202.html
Промышленный парк в Адыгее начали подключать к инженерным сетям
Промышленный парк в Адыгее начали подключать к инженерным сетям - РИА Новости, 06.02.2023
Промышленный парк в Адыгее начали подключать к инженерным сетям
Промышленный парк, который в настоящее время создается в Тахтамукайском районе Адыгеи, начали подключать к инженерным сетям, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T15:05
2023-02-06T15:05
республика адыгея
мурат кумпилов
тахтамукайский район
краснодар
россия
республика адыгея
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МАЙКОП, 6 фев – РИА Новости. Промышленный парк, который в настоящее время создается в Тахтамукайском районе Адыгеи, начали подключать к инженерным сетям, сообщает пресс-служба республиканского правительства.В понедельник глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел совещание, где обсуждалась реализация одного из флагманских проект республики – создание промышленного парка в Тахтамукайском районе, говорится в сообщении."В республике уже приступили к практической реализации проекта. На совещании обсуждены этапы строительства на территории промпарка необходимой инфраструктуры… В настоящее время идут работы по прокладке внутриплощадочных дорог, магистральных инженерных сетей: объектов газо-, электро- и водоснабжения", - отмечает пресс-служба.Одновременно ведется работа с потенциальными резидентами парка. По данным властей, инвесторов привлекают наличие всей необходимой инфраструктуры, энергомощностей и удобное расположение возле Краснодара, являющегося крупным транспортным узлом. Кроме того, рядом проходят федеральные трассы, откуда к индустриальному парку будут сделаны подъездные дороги. В самом Тахтамукайском районе активно ведется жилищное строительство, возводятся социальные объекты, есть значительные трудовые ресурсы.Планируется, что первым резидентом, который зайдет с инвестпроектом на площадку создаваемого промпарка, станет SFT Group, компания намерена построить здесь завод по производству гофроупаковки.Промышленный парк в Тахтамукайском районе Адыгеи создается при поддержке правительства РФ на площади 200 гектаров. В перспективе региональные власти планируют постепенно увеличить площадь промышленной зоны.
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тахтамукайский район
краснодар
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мурат кумпилов, тахтамукайский район, краснодар, россия, республика адыгея
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Тахтамукайский район, Краснодар, Россия, Республика Адыгея
15:05 06.02.2023
 

Промышленный парк в Адыгее начали подключать к инженерным сетям

© Фото : пресс-служба главы республики АдыгеяСтроительство промышленного парка в Тахтамукайском районе Адыгеи
Строительство промышленного парка в Тахтамукайском районе Адыгеи - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© Фото : пресс-служба главы республики Адыгея
Строительство промышленного парка в Тахтамукайском районе Адыгеи
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МАЙКОП, 6 фев – РИА Новости. Промышленный парк, который в настоящее время создается в Тахтамукайском районе Адыгеи, начали подключать к инженерным сетям, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
В понедельник глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел совещание, где обсуждалась реализация одного из флагманских проект республики – создание промышленного парка в Тахтамукайском районе, говорится в сообщении.
"В республике уже приступили к практической реализации проекта. На совещании обсуждены этапы строительства на территории промпарка необходимой инфраструктуры… В настоящее время идут работы по прокладке внутриплощадочных дорог, магистральных инженерных сетей: объектов газо-, электро- и водоснабжения", - отмечает пресс-служба.
Одновременно ведется работа с потенциальными резидентами парка. По данным властей, инвесторов привлекают наличие всей необходимой инфраструктуры, энергомощностей и удобное расположение возле Краснодара, являющегося крупным транспортным узлом. Кроме того, рядом проходят федеральные трассы, откуда к индустриальному парку будут сделаны подъездные дороги. В самом Тахтамукайском районе активно ведется жилищное строительство, возводятся социальные объекты, есть значительные трудовые ресурсы.
Планируется, что первым резидентом, который зайдет с инвестпроектом на площадку создаваемого промпарка, станет SFT Group, компания намерена построить здесь завод по производству гофроупаковки.
"Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил готовность региона к работе с резидентами и подчеркнул перспективность создаваемого промпарка для реализации новых инвестпроектов. По предварительным расчетам мультипликативного эффекта, работа промышленного парка серьёзно повлияет на дальнейший рост экономики региона, повлечёт создание около 10 тысяч рабочих мест", - добавляется в релизе.
Промышленный парк в Тахтамукайском районе Адыгеи создается при поддержке правительства РФ на площади 200 гектаров. В перспективе региональные власти планируют постепенно увеличить площадь промышленной зоны.
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Республика АдыгеяМурат КумпиловТахтамукайский районКраснодарРоссияРеспублика Адыгея
 
 
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