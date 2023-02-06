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Власти Палестины начали подготовку к встрече по национальному примирению - РИА Новости, 06.02.2023
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Власти Палестины начали подготовку к встрече по национальному примирению
Власти Палестины начали подготовку к встрече по национальному примирению - РИА Новости, 06.02.2023
Власти Палестины начали подготовку к встрече по национальному примирению
Власти Палестины начали подготовку к межпалестинской встрече по национальному примирению в городе Рамаллах, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Палестины... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T10:13
2023-02-06T10:42
в мире
рамаллах
алжир (провинция)
палестина
рияд аль-малики
хамас
фатх
палестинский законодательный совет
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РАМАЛЛАХ, 6 фев - РИА Новости. Власти Палестины начали подготовку к межпалестинской встрече по национальному примирению в городе Рамаллах, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Палестины Рияд аль-Малики. По мнению министра, события, которые произошли в Дженине (гибель десяти палестинцев при рейде израильских военных) и эскалация вокруг Западного берега являются доказательством того, что нужно положить конец межпалестинскому расколу. Он подчеркнул, что ФАТХ и ХАМАС "должны собраться вместе и объединить усилия". "Президент Махмуд Аббас и руководство (Палестины – ред.) решили начать подготовку к встрече по национальному примирению, пригласив все фракции на такую встречу здесь, в Рамаллахе", - отметил аль-Малики. Глава МИД Палестины верит, что правящее в секторе Газа движение ХАМАС откликнется на это приглашение. В октябре 2022 года основные палестинские движения и организации, включая ФАТХ и ХАМАС, провели серию консультаций в Алжире, по итогам которых была принята "Алжирская декларация о палестинском национальном единстве", подразумевающая проведение выборов президента Палестины, а также новых составов Палестинского Национального и Палестинского Законодательного советов в течение года с момента публикации. Разногласия, которые привели к прекращению контактов между Палестинской национальной администрацией и властями в секторе Газа, а также движениями ХАМАС и ФАТХ, возникли после победы ХАМАС на парламентских выборах в Палестине в 2006 году и установления власти сторонников ХАМАС в секторе Газа в 2007 году. В октябре 2018 года оба движения подписали в Каире соглашение о преодолении раскола и восстановлении целостности палестинской политической системы, однако основная часть договоренностей до сих пор не реализована на практике. Читайте полный текст интервью Рияда аль-Малики &gt;&gt;
https://ria.ru/20230206/nezavisimost-1849944348.html
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в мире, рамаллах, алжир (провинция), палестина, рияд аль-малики, хамас, фатх, палестинский законодательный совет
В мире, Рамаллах, Алжир (провинция), Палестина, Рияд аль-Малики, Хамас, ФАТХ, Палестинский законодательный совет
10:13 06.02.2023 (обновлено: 10:42 06.02.2023)
 
Власти Палестины начали подготовку к встрече по национальному примирению

Глава МИД Аль-Малики: в Палестине начали подготовку к встрече по национальному примирению

© Flickr / scottgunnФлаги Палестины
Флаги Палестины - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© Flickr / scottgunn
Флаги Палестины. Архивное фото
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РАМАЛЛАХ, 6 фев - РИА Новости. Власти Палестины начали подготовку к межпалестинской встрече по национальному примирению в городе Рамаллах, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Палестины Рияд аль-Малики.
По мнению министра, события, которые произошли в Дженине (гибель десяти палестинцев при рейде израильских военных) и эскалация вокруг Западного берега являются доказательством того, что нужно положить конец межпалестинскому расколу. Он подчеркнул, что ФАТХ и ХАМАС "должны собраться вместе и объединить усилия".
Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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"Президент Махмуд Аббас и руководство (Палестины – ред.) решили начать подготовку к встрече по национальному примирению, пригласив все фракции на такую встречу здесь, в Рамаллахе", - отметил аль-Малики.
Глава МИД Палестины верит, что правящее в секторе Газа движение ХАМАС откликнется на это приглашение.
В октябре 2022 года основные палестинские движения и организации, включая ФАТХ и ХАМАС, провели серию консультаций в Алжире, по итогам которых была принята "Алжирская декларация о палестинском национальном единстве", подразумевающая проведение выборов президента Палестины, а также новых составов Палестинского Национального и Палестинского Законодательного советов в течение года с момента публикации.
Разногласия, которые привели к прекращению контактов между Палестинской национальной администрацией и властями в секторе Газа, а также движениями ХАМАС и ФАТХ, возникли после победы ХАМАС на парламентских выборах в Палестине в 2006 году и установления власти сторонников ХАМАС в секторе Газа в 2007 году. В октябре 2018 года оба движения подписали в Каире соглашение о преодолении раскола и восстановлении целостности палестинской политической системы, однако основная часть договоренностей до сих пор не реализована на практике.
Читайте полный текст интервью Рияда аль-Малики >>
Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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В миреРамаллахАлжир (провинция)ПалестинаРияд аль-МаликиХамасФАТХПалестинский законодательный совет
 
 
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