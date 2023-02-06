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В МИД Палестины призвали НАТО прекратить поставки тяжелых вооружений Киеву - РИА Новости, 06.02.2023
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В МИД Палестины призвали НАТО прекратить поставки тяжелых вооружений Киеву
В МИД Палестины призвали НАТО прекратить поставки тяжелых вооружений Киеву - РИА Новости, 06.02.2023
В МИД Палестины призвали НАТО прекратить поставки тяжелых вооружений Киеву
Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики в интервью РИА Новости призвал страны НАТО прекратить поставки тяжелых вооружений на Украину. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T06:07
2023-02-06T10:36
в мире
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сергей лавров
дмитрий песков
нато
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РАМАЛЛАХ, 6 фев — РИА Новости. Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики в интервью РИА Новости призвал страны НАТО прекратить поставки тяжелых вооружений на Украину.При этом, отметил министр, некоторые страны альянса не хотят, чтобы он был как-либо вовлечен в происходящее."Я надеюсь, что этого не произойдет, потому что я не знаю, что произойдет со всеми нами, с этой планетой, поскольку последствия будут губительными для всех нас", — заключил аль-Малики.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Читайте полный текст интервью Рияда аль-Малики &gt;&gt;
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в мире, украина, россия, палестина, рияд аль-малики, сергей лавров, дмитрий песков, нато
В мире, Украина, Россия, Палестина, Рияд аль-Малики, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО
06:07 06.02.2023 (обновлено: 10:36 06.02.2023)
 
В МИД Палестины призвали НАТО прекратить поставки тяжелых вооружений Киеву

Глава МИД Палестины аль-Малики призвал НАТО прекратить поставки тяжелых вооружений Киеву

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики
Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики. Архивное фото
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РАМАЛЛАХ, 6 фев — РИА Новости. Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики в интервью РИА Новости призвал страны НАТО прекратить поставки тяжелых вооружений на Украину.

"Я вижу, что НАТО становится намного ближе к вмешательству в конфликт, учитывая то, как они себя ведут, поставляя вооружение. <…> И я считаю, что из-за такого уровня противостояния сфера конфронтации не будет ограничиваться восточной частью Украины, а может расшириться на другие места", — сказал он.

При этом, отметил министр, некоторые страны альянса не хотят, чтобы он был как-либо вовлечен в происходящее.
"Я надеюсь, что этого не произойдет, потому что я не знаю, что произойдет со всеми нами, с этой планетой, поскольку последствия будут губительными для всех нас", — заключил аль-Малики.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Читайте полный текст интервью Рияда аль-Малики >>
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В миреУкраинаРоссияПалестинаРияд аль-МаликиСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТО
 
 
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