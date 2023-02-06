https://ria.ru/20230206/palestina-1849923584.html

В МИД Палестины призвали НАТО прекратить поставки тяжелых вооружений Киеву

В МИД Палестины призвали НАТО прекратить поставки тяжелых вооружений Киеву - РИА Новости, 06.02.2023

В МИД Палестины призвали НАТО прекратить поставки тяжелых вооружений Киеву

Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики в интервью РИА Новости призвал страны НАТО прекратить поставки тяжелых вооружений на Украину. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T06:07

2023-02-06T06:07

2023-02-06T10:36

в мире

украина

россия

палестина

рияд аль-малики

сергей лавров

дмитрий песков

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/05/1731191084_0:0:3297:1856_1920x0_80_0_0_210ac247f035035145b05d8591daafa6.jpg

РАМАЛЛАХ, 6 фев — РИА Новости. Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики в интервью РИА Новости призвал страны НАТО прекратить поставки тяжелых вооружений на Украину.При этом, отметил министр, некоторые страны альянса не хотят, чтобы он был как-либо вовлечен в происходящее."Я надеюсь, что этого не произойдет, потому что я не знаю, что произойдет со всеми нами, с этой планетой, поскольку последствия будут губительными для всех нас", — заключил аль-Малики.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Читайте полный текст интервью Рияда аль-Малики >>

https://ria.ru/20230131/dialog-1848677926.html

украина

россия

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, палестина, рияд аль-малики, сергей лавров, дмитрий песков, нато