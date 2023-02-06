06:07 06.02.2023 (обновлено: 10:36 06.02.2023)
В МИД Палестины призвали НАТО прекратить поставки тяжелых вооружений Киеву
Глава МИД Палестины аль-Малики призвал НАТО прекратить поставки тяжелых вооружений Киеву
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики
Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики. Архивное фото
РАМАЛЛАХ, 6 фев — РИА Новости. Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики в интервью РИА Новости призвал страны НАТО прекратить поставки тяжелых вооружений на Украину.
"Я вижу, что НАТО становится намного ближе к вмешательству в конфликт, учитывая то, как они себя ведут, поставляя вооружение. <…> И я считаю, что из-за такого уровня противостояния сфера конфронтации не будет ограничиваться восточной частью Украины, а может расшириться на другие места", — сказал он.
При этом, отметил министр, некоторые страны альянса не хотят, чтобы он был как-либо вовлечен в происходящее.
"Я надеюсь, что этого не произойдет, потому что я не знаю, что произойдет со всеми нами, с этой планетой, поскольку последствия будут губительными для всех нас", — заключил аль-Малики.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.