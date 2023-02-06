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В Палестине осудили двойные стандарты Запада, включая санкции против России - РИА Новости, 06.02.2023
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В Палестине осудили двойные стандарты Запада, включая санкции против России
В Палестине осудили двойные стандарты Запада, включая санкции против России - РИА Новости, 06.02.2023
В Палестине осудили двойные стандарты Запада, включая санкции против России
Палестина осуждает двойные стандарты Запада, включая антироссийские санкции, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Палестины Рияд аль-Малики. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T03:05
2023-02-06T10:45
россия
украина
палестина
владимир путин
рияд аль-малики
сергей лавров
нато
в мире
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РАМАЛЛАХ, 6 фев - РИА Новости. Палестина осуждает двойные стандарты Запада, включая антироссийские санкции, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Палестины Рияд аль-Малики. "Это действительно является отражением двойных стандартов, которые мы не приемлем, и я знаю, что Россия тоже не принимает их", - добавил палестинский министр. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров &lt;...&gt; на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.Читайте полный текст интервью Рияда аль-Малики &gt;&gt;
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россия, украина, палестина, владимир путин, рияд аль-малики, сергей лавров, нато, в мире
Россия, Украина, Палестина, Владимир Путин, Рияд аль-Малики, Сергей Лавров, НАТО, В мире
03:05 06.02.2023 (обновлено: 10:45 06.02.2023)
 
В Палестине осудили двойные стандарты Запада, включая санкции против России

Глава МИД аль-Малики: Палестина осуждает двойные стандарты Запада и санкции против России

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики
Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики. Архивное фото
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РАМАЛЛАХ, 6 фев - РИА Новости. Палестина осуждает двойные стандарты Запада, включая антироссийские санкции, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Палестины Рияд аль-Малики.
"Европейцы и американцы ввели санкции против России за события, которые произошли в Крыму, в то время как они воздерживались от каких-либо действий против Израиля, который оккупировал палестинские территории в течение последних 55 лет", - сказал аль-Малики.
"Это действительно является отражением двойных стандартов, которые мы не приемлем, и я знаю, что Россия тоже не принимает их", - добавил палестинский министр.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров <...> на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Читайте полный текст интервью Рияда аль-Малики >>
Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 12:21
Страны ЕС добиваются от Палестины осуждения России, заявил глава МИД
 
РоссияУкраинаПалестинаВладимир ПутинРияд аль-МаликиСергей ЛавровНАТОВ мире
 
 
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