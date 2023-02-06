https://ria.ru/20230206/palestina-1849919789.html

В Палестине осудили двойные стандарты Запада, включая санкции против России

В Палестине осудили двойные стандарты Запада, включая санкции против России - РИА Новости, 06.02.2023

В Палестине осудили двойные стандарты Запада, включая санкции против России

Палестина осуждает двойные стандарты Запада, включая антироссийские санкции, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Палестины Рияд аль-Малики. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T03:05

2023-02-06T03:05

2023-02-06T10:45

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РАМАЛЛАХ, 6 фев - РИА Новости. Палестина осуждает двойные стандарты Запада, включая антироссийские санкции, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Палестины Рияд аль-Малики. "Это действительно является отражением двойных стандартов, которые мы не приемлем, и я знаю, что Россия тоже не принимает их", - добавил палестинский министр. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров <...> на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.Читайте полный текст интервью Рияда аль-Малики >>

https://ria.ru/20230203/palestina-1849477664.html

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россия, украина, палестина, владимир путин, рияд аль-малики, сергей лавров, нато, в мире