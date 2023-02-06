https://ria.ru/20230206/ovchinskiy-1850035615.html

Овчинский: Москва проведет десять семинаров для промышленников

Овчинский: Москва проведет десять семинаров для промышленников - РИА Новости, 06.02.2023

Овчинский: Москва проведет десять семинаров для промышленников

Десять бизнес-встреч для предпринимателей и промышленников пройдут в Москве с 9 февраля по 6 апреля в рамках цикла "Семинары для бизнеса", сообщил руководитель... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T14:21

2023-02-06T14:21

2023-02-06T14:50

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Десять бизнес-встреч для предпринимателей и промышленников пройдут в Москве с 9 февраля по 6 апреля в рамках цикла "Семинары для бизнеса", сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Он отметил, что в ходе семинаров участникам расскажут, как открыть свое предприятие и найти полезные бизнес-инструменты, какие документы и шаги необходимы для получения разрешения на строительство, на что обратить внимание при регистрации недвижимости и многое другое."Мы пятый год проводим подобные встречи с инвесторами и представителями предприятий. В 2022 году более двух миллионов человек присоединились к мероприятиям. Семинары помогают поддерживать прямой контакт с бизнесом, в кратчайшие сроки оказывать содействие в решении возникающих вопросов, совместно разрабатывать новые инструменты взаимодействия и меры поддержки. Также у нас активно развивается Инвестиционный портал, где доступно около 30 онлайн-сервисов, которые помогают предпринимателям вести инвестиционную деятельность", – сказал Овчинский.Мероприятия пройдут в очном и онлайн-формате. Зарегистрироваться на семинары и ознакомиться с расписанием можно на столичном Инвестиционном портале. Принять участие может любой желающий.Первая встреча цикла состоится 9 февраля. Эксперты расскажут, как открыть свое предприятие на территории столицы, какие процедуры необходимо пройти для получения регистрации, а также о консультационной поддержке и образовательных услугах от города и способах их получения.

https://ria.ru/20230203/ibp-1849359809.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владислав овчинский, москва