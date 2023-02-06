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Овчинский: Москва проведет десять семинаров для промышленников - РИА Новости, 06.02.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20230206/ovchinskiy-1850035615.html
Овчинский: Москва проведет десять семинаров для промышленников
Овчинский: Москва проведет десять семинаров для промышленников - РИА Новости, 06.02.2023
Овчинский: Москва проведет десять семинаров для промышленников
Десять бизнес-встреч для предпринимателей и промышленников пройдут в Москве с 9 февраля по 6 апреля в рамках цикла "Семинары для бизнеса", сообщил руководитель... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T14:21
2023-02-06T14:50
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Десять бизнес-встреч для предпринимателей и промышленников пройдут в Москве с 9 февраля по 6 апреля в рамках цикла "Семинары для бизнеса", сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Он отметил, что в ходе семинаров участникам расскажут, как открыть свое предприятие и найти полезные бизнес-инструменты, какие документы и шаги необходимы для получения разрешения на строительство, на что обратить внимание при регистрации недвижимости и многое другое."Мы пятый год проводим подобные встречи с инвесторами и представителями предприятий. В 2022 году более двух миллионов человек присоединились к мероприятиям. Семинары помогают поддерживать прямой контакт с бизнесом, в кратчайшие сроки оказывать содействие в решении возникающих вопросов, совместно разрабатывать новые инструменты взаимодействия и меры поддержки. Также у нас активно развивается Инвестиционный портал, где доступно около 30 онлайн-сервисов, которые помогают предпринимателям вести инвестиционную деятельность", – сказал Овчинский.Мероприятия пройдут в очном и онлайн-формате. Зарегистрироваться на семинары и ознакомиться с расписанием можно на столичном Инвестиционном портале. Принять участие может любой желающий.Первая встреча цикла состоится 9 февраля. Эксперты расскажут, как открыть свое предприятие на территории столицы, какие процедуры необходимо пройти для получения регистрации, а также о консультационной поддержке и образовательных услугах от города и способах их получения.
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владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва
14:21 06.02.2023 (обновлено: 14:50 06.02.2023)
 

Овчинский: Москва проведет десять семинаров для промышленников

© Фото : пресс-служба ДИПП Глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© Фото : пресс-служба ДИПП
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Десять бизнес-встреч для предпринимателей и промышленников пройдут в Москве с 9 февраля по 6 апреля в рамках цикла "Семинары для бизнеса", сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
Он отметил, что в ходе семинаров участникам расскажут, как открыть свое предприятие и найти полезные бизнес-инструменты, какие документы и шаги необходимы для получения разрешения на строительство, на что обратить внимание при регистрации недвижимости и многое другое.
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3 февраля, 11:15Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Овчинский: в ОЭЗ Москвы освоили выпуск современных трехфазных ИБП
"Мы пятый год проводим подобные встречи с инвесторами и представителями предприятий. В 2022 году более двух миллионов человек присоединились к мероприятиям. Семинары помогают поддерживать прямой контакт с бизнесом, в кратчайшие сроки оказывать содействие в решении возникающих вопросов, совместно разрабатывать новые инструменты взаимодействия и меры поддержки. Также у нас активно развивается Инвестиционный портал, где доступно около 30 онлайн-сервисов, которые помогают предпринимателям вести инвестиционную деятельность", – сказал Овчинский.
Мероприятия пройдут в очном и онлайн-формате. Зарегистрироваться на семинары и ознакомиться с расписанием можно на столичном Инвестиционном портале. Принять участие может любой желающий.
Первая встреча цикла состоится 9 февраля. Эксперты расскажут, как открыть свое предприятие на территории столицы, какие процедуры необходимо пройти для получения регистрации, а также о консультационной поддержке и образовательных услугах от города и способах их получения.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийМосква
 
 
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