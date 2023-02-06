19:37 06.02.2023 (обновлено: 19:38 06.02.2023)
В ГД внесли проект об отсрочке родителям трех детей в возрасте до 16 лет
Эсеры внесли в Госдуму проект об отсрочке для родителей трех детей в возрасте до 16 лет
Здание Государственной Думы России. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Справедливая Россия - За правду" внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить отсрочку от мобилизации гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 16 лет, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
"Проектом федерального закона предлагается предоставить отсрочку от военной службы по мобилизации гражданам, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет или имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время в федеральном законодательстве отсутствует определение многодетной семьи. При этом "на региональном уровне также многодетной семьей считается семья с тремя детьми".
В минувшем сентябре КПРФ внесла в Госдуму законопроект, позволяющий отцам многодетных семей, воспитывающих трех и более детей в возрасте до 18 лет, получить отсрочку от частичной мобилизации. Эсеры в своей инициативе предлагают изменить только количество детей с четырех (как в федеральном законе) до трех, а также не ограничивают действие инициативы частичной мобилизацией.
В октябре 2022 года ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, в котором уточняются критерии по частичной мобилизации, в частности, там предлагается давать отсрочку гражданам, являющимся единственными детьми одинокого родителя, и н распространять на лиц, имеющих отсрочку от призыва по частичной мобилизации и не получивших повестку, норму о запрете на отъезд с места постоянного пребывания без разрешения военного комиссариата. Кроме того, проектом предлагается установить, что отсрочка от призыва по частичной мобилизации предоставляется студентам очной и вечерней форм обучения, гражданам, проходящим службу по призыву, детям военнослужащих, погибших при исполнении, гражданам, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет или воспитывающим без матери ребенка в возрасте до 16 лет.