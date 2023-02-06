https://ria.ru/20230206/otsrochka-1850131918.html

В ГД внесли проект об отсрочке родителям трех детей в возрасте до 16 лет

В ГД внесли проект об отсрочке родителям трех детей в возрасте до 16 лет - РИА Новости, 06.02.2023

В ГД внесли проект об отсрочке родителям трех детей в возрасте до 16 лет

"Справедливая Россия - За правду" внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить отсрочку от мобилизации гражданам, имеющим трех и более детей РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T19:37

2023-02-06T19:37

2023-02-06T19:38

специальная военная операция на украине

общество

госдума рф

частичная мобилизация в россии

россия

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Справедливая Россия - За правду" внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить отсрочку от мобилизации гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 16 лет, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время в федеральном законодательстве отсутствует определение многодетной семьи. При этом "на региональном уровне также многодетной семьей считается семья с тремя детьми". В минувшем сентябре КПРФ внесла в Госдуму законопроект, позволяющий отцам многодетных семей, воспитывающих трех и более детей в возрасте до 18 лет, получить отсрочку от частичной мобилизации. Эсеры в своей инициативе предлагают изменить только количество детей с четырех (как в федеральном законе) до трех, а также не ограничивают действие инициативы частичной мобилизацией. В октябре 2022 года ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, в котором уточняются критерии по частичной мобилизации, в частности, там предлагается давать отсрочку гражданам, являющимся единственными детьми одинокого родителя, и н распространять на лиц, имеющих отсрочку от призыва по частичной мобилизации и не получивших повестку, норму о запрете на отъезд с места постоянного пребывания без разрешения военного комиссариата. Кроме того, проектом предлагается установить, что отсрочка от призыва по частичной мобилизации предоставляется студентам очной и вечерней форм обучения, гражданам, проходящим службу по призыву, детям военнослужащих, погибших при исполнении, гражданам, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет или воспитывающим без матери ребенка в возрасте до 16 лет.

https://ria.ru/20230131/otsrochka-1848643645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, госдума рф, частичная мобилизация в россии, россия, партия "справедливая россия - за правду"