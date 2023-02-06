Рейтинг@Mail.ru
В ГД внесли проект об отсрочке родителям трех детей в возрасте до 16 лет - РИА Новости, 06.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/otsrochka-1850131918.html
В ГД внесли проект об отсрочке родителям трех детей в возрасте до 16 лет
В ГД внесли проект об отсрочке родителям трех детей в возрасте до 16 лет - РИА Новости, 06.02.2023
В ГД внесли проект об отсрочке родителям трех детей в возрасте до 16 лет
"Справедливая Россия - За правду" внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить отсрочку от мобилизации гражданам, имеющим трех и более детей РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T19:37
2023-02-06T19:38
специальная военная операция на украине
общество
госдума рф
частичная мобилизация в россии
россия
партия "справедливая россия - за правду"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Справедливая Россия - За правду" внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить отсрочку от мобилизации гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 16 лет, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время в федеральном законодательстве отсутствует определение многодетной семьи. При этом "на региональном уровне также многодетной семьей считается семья с тремя детьми". В минувшем сентябре КПРФ внесла в Госдуму законопроект, позволяющий отцам многодетных семей, воспитывающих трех и более детей в возрасте до 18 лет, получить отсрочку от частичной мобилизации. Эсеры в своей инициативе предлагают изменить только количество детей с четырех (как в федеральном законе) до трех, а также не ограничивают действие инициативы частичной мобилизацией. В октябре 2022 года ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, в котором уточняются критерии по частичной мобилизации, в частности, там предлагается давать отсрочку гражданам, являющимся единственными детьми одинокого родителя, и н распространять на лиц, имеющих отсрочку от призыва по частичной мобилизации и не получивших повестку, норму о запрете на отъезд с места постоянного пребывания без разрешения военного комиссариата. Кроме того, проектом предлагается установить, что отсрочка от призыва по частичной мобилизации предоставляется студентам очной и вечерней форм обучения, гражданам, проходящим службу по призыву, детям военнослужащих, погибших при исполнении, гражданам, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет или воспитывающим без матери ребенка в возрасте до 16 лет.
https://ria.ru/20230131/otsrochka-1848643645.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c5db2fdc4fb0a14c001ea5d8ab8e47a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф, частичная мобилизация в россии, россия, партия "справедливая россия - за правду"
Специальная военная операция на Украине, Общество, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России, Россия, Партия "Справедливая Россия - за правду"
19:37 06.02.2023 (обновлено: 19:38 06.02.2023)
 
В ГД внесли проект об отсрочке родителям трех детей в возрасте до 16 лет

Эсеры внесли в Госдуму проект об отсрочке для родителей трех детей в возрасте до 16 лет

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Справедливая Россия - За правду" внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить отсрочку от мобилизации гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 16 лет, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
"Проектом федерального закона предлагается предоставить отсрочку от военной службы по мобилизации гражданам, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет или имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время в федеральном законодательстве отсутствует определение многодетной семьи. При этом "на региональном уровне также многодетной семьей считается семья с тремя детьми".
В минувшем сентябре КПРФ внесла в Госдуму законопроект, позволяющий отцам многодетных семей, воспитывающих трех и более детей в возрасте до 18 лет, получить отсрочку от частичной мобилизации. Эсеры в своей инициативе предлагают изменить только количество детей с четырех (как в федеральном законе) до трех, а также не ограничивают действие инициативы частичной мобилизацией.
В октябре 2022 года ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, в котором уточняются критерии по частичной мобилизации, в частности, там предлагается давать отсрочку гражданам, являющимся единственными детьми одинокого родителя, и н распространять на лиц, имеющих отсрочку от призыва по частичной мобилизации и не получивших повестку, норму о запрете на отъезд с места постоянного пребывания без разрешения военного комиссариата. Кроме того, проектом предлагается установить, что отсрочка от призыва по частичной мобилизации предоставляется студентам очной и вечерней форм обучения, гражданам, проходящим службу по призыву, детям военнослужащих, погибших при исполнении, гражданам, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет или воспитывающим без матери ребенка в возрасте до 16 лет.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 12:55
Песков ответил на вопрос об отсрочке от призыва для специалистов ОПК
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоГосдума РФЧастичная мобилизация в РоссииРоссияПартия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала