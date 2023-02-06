https://ria.ru/20230206/obyazatelstva-1850091934.html

Силуанов заявил о выполнении социальных обязательств с учетом рисков извне

Силуанов заявил о выполнении социальных обязательств с учетом рисков извне - РИА Новости, 06.02.2023

Силуанов заявил о выполнении социальных обязательств с учетом рисков извне

Минфин России ставит задачу выполнить все обязательства перед гражданами, несмотря на риски для доходной части бюджета из-за внешней конъюнктуры, заявил министр РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T16:51

2023-02-06T16:51

2023-02-06T16:55

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 фев – РИА Новости. Минфин России ставит задачу выполнить все обязательства перед гражданами, несмотря на риски для доходной части бюджета из-за внешней конъюнктуры, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Наша самая главная задача, чтобы те планы по расходам, которые есть в бюджете, были выполнены. И они будут выполнены", - сказал Силуанов в эфире Первого канала. Он отметил, что существуют риски, связанные с внешними факторами. "У нас большой объем в структуре нашего экспорта – экспорт углеводородов; газ, нефть и так далее. И недружественные страны пытаются снизить доходы РФ от экспорта, в первую очередь углеводородов – всякие рогатки ставят, ограничения по ценам и так далее", - сказал Силуанов, добавив, что экспортеры РФ переориентируют свои поставки, находят новые рынки. Но у Минфина, по словам Силуанова, есть ответ на эти внешние риски. "У нас заложен в бюджете определенный уровень нефтегазовых доходов - 8 триллионов. Мы планировали, что будет под 9 (триллионов рублей – ред.) и эту разницу, если быть точным - 970 миллиардов, мы планировали отправить в ФНБ. Если эти планы наши по ценовым показателям и доходов от экспорта углеводородов не сбудутся, значит мы не будет направлять в наш резерв эти средства", - пояснил министр. "Наша задача, задача Минфина, чтобы все, что спланировали, - в первую очередь, это наши обязательства перед гражданами, - все было выполнено, вне зависимости от того, какие санкции, какие цены на нефть, на газ, ограничения. Все будет сделано", - подчеркнул Силуанов.

https://ria.ru/20230131/vyplaty-1848770258.html

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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)