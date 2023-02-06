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Силуанов заявил о выполнении социальных обязательств с учетом рисков извне - РИА Новости, 06.02.2023
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Силуанов заявил о выполнении социальных обязательств с учетом рисков извне
Силуанов заявил о выполнении социальных обязательств с учетом рисков извне - РИА Новости, 06.02.2023
Силуанов заявил о выполнении социальных обязательств с учетом рисков извне
Минфин России ставит задачу выполнить все обязательства перед гражданами, несмотря на риски для доходной части бюджета из-за внешней конъюнктуры, заявил министр РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T16:51
2023-02-06T16:55
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 фев – РИА Новости. Минфин России ставит задачу выполнить все обязательства перед гражданами, несмотря на риски для доходной части бюджета из-за внешней конъюнктуры, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Наша самая главная задача, чтобы те планы по расходам, которые есть в бюджете, были выполнены. И они будут выполнены", - сказал Силуанов в эфире Первого канала. Он отметил, что существуют риски, связанные с внешними факторами. "У нас большой объем в структуре нашего экспорта – экспорт углеводородов; газ, нефть и так далее. И недружественные страны пытаются снизить доходы РФ от экспорта, в первую очередь углеводородов – всякие рогатки ставят, ограничения по ценам и так далее", - сказал Силуанов, добавив, что экспортеры РФ переориентируют свои поставки, находят новые рынки. Но у Минфина, по словам Силуанова, есть ответ на эти внешние риски. "У нас заложен в бюджете определенный уровень нефтегазовых доходов - 8 триллионов. Мы планировали, что будет под 9 (триллионов рублей – ред.) и эту разницу, если быть точным - 970 миллиардов, мы планировали отправить в ФНБ. Если эти планы наши по ценовым показателям и доходов от экспорта углеводородов не сбудутся, значит мы не будет направлять в наш резерв эти средства", - пояснил министр. "Наша задача, задача Минфина, чтобы все, что спланировали, - в первую очередь, это наши обязательства перед гражданами, - все было выполнено, вне зависимости от того, какие санкции, какие цены на нефть, на газ, ограничения. Все будет сделано", - подчеркнул Силуанов.
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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
16:51 06.02.2023 (обновлено: 16:55 06.02.2023)
 
Силуанов заявил о выполнении социальных обязательств с учетом рисков извне

Силуанов: социальные обязательства будут выполнены, несмотря на внешнюю конъюнктуру

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМинистр финансов России Антон Силуанов
Министр финансов России Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Министр финансов России Антон Силуанов. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 фев – РИА Новости. Минфин России ставит задачу выполнить все обязательства перед гражданами, несмотря на риски для доходной части бюджета из-за внешней конъюнктуры, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Наша самая главная задача, чтобы те планы по расходам, которые есть в бюджете, были выполнены. И они будут выполнены", - сказал Силуанов в эфире Первого канала.
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Он отметил, что существуют риски, связанные с внешними факторами. "У нас большой объем в структуре нашего экспорта – экспорт углеводородов; газ, нефть и так далее. И недружественные страны пытаются снизить доходы РФ от экспорта, в первую очередь углеводородов – всякие рогатки ставят, ограничения по ценам и так далее", - сказал Силуанов, добавив, что экспортеры РФ переориентируют свои поставки, находят новые рынки.
Но у Минфина, по словам Силуанова, есть ответ на эти внешние риски. "У нас заложен в бюджете определенный уровень нефтегазовых доходов - 8 триллионов. Мы планировали, что будет под 9 (триллионов рублей – ред.) и эту разницу, если быть точным - 970 миллиардов, мы планировали отправить в ФНБ. Если эти планы наши по ценовым показателям и доходов от экспорта углеводородов не сбудутся, значит мы не будет направлять в наш резерв эти средства", - пояснил министр.
"Наша задача, задача Минфина, чтобы все, что спланировали, - в первую очередь, это наши обязательства перед гражданами, - все было выполнено, вне зависимости от того, какие санкции, какие цены на нефть, на газ, ограничения. Все будет сделано", - подчеркнул Силуанов.
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ЭкономикаРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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