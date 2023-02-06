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В Белгородской области женщина погибла при обстреле со стороны Украины - РИА Новости, 06.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/obstrel-1850131237.html
В Белгородской области женщина погибла при обстреле со стороны Украины
В Белгородской области женщина погибла при обстреле со стороны Украины - РИА Новости, 06.02.2023
В Белгородской области женщина погибла при обстреле со стороны Украины
При обстреле со стороны Украины погибла жительница Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков во время эфира в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T19:30
2023-02-06T20:24
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
вячеслав гладков
владимир путин
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 6 фев — РИА Новости. При обстреле со стороны Украины погибла жительница Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков во время эфира в соцсети "ВКонтакте".По его словам, под огнем оказалось село Казинка. Один из снарядов попал в хозяйственную подстройку частного жилого дома, что спровоцировало пожар. Погибшей было 70 лет."Сейчас все оперативные службы и глава округа находятся на месте. Пожарные бригады уже приступили к тушению", — уточнил Гладков.Губернатор добавил, что оперативная обстановка в регионе остается сложной, власти вместе с Минобороны принимают все необходимые меры.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины после начала спецоперации. В конце прошлой недели в регионе бессрочно продлили высокий уровень террористической опасности.Как сообщал Гладков президенту Владимиру Путину в конце января, из населенных пунктов, подвергающихся воздушным атакам ВСУ, отселили около семи тысяч жителей.
https://ria.ru/20230201/vosstanovlenie-1849033224.html
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происшествия, белгородская область, украина, вячеслав гладков, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
19:30 06.02.2023 (обновлено: 20:24 06.02.2023)
 
В Белгородской области женщина погибла при обстреле со стороны Украины

Губернатор Белгородской области Гладков: при обстреле со стороны Украины погибла женщина

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Белгородской области
Последствия обстрела Белгородской области - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 6 фев — РИА Новости. При обстреле со стороны Украины погибла жительница Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков во время эфира в соцсети "ВКонтакте".

"Погибла женщина в Валуйском городском округе. Приношу всем близким, родным и знакомым самые искренние соболезнования", — заявил глава региона.

По его словам, под огнем оказалось село Казинка. Один из снарядов попал в хозяйственную подстройку частного жилого дома, что спровоцировало пожар. Погибшей было 70 лет.
"Сейчас все оперативные службы и глава округа находятся на месте. Пожарные бригады уже приступили к тушению", — уточнил Гладков.
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Губернатор добавил, что оперативная обстановка в регионе остается сложной, власти вместе с Минобороны принимают все необходимые меры.
Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины после начала спецоперации. В конце прошлой недели в регионе бессрочно продлили высокий уровень террористической опасности.
Как сообщал Гладков президенту Владимиру Путину в конце января, из населенных пунктов, подвергающихся воздушным атакам ВСУ, отселили около семи тысяч жителей.
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