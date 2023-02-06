https://ria.ru/20230206/obstrel-1849960229.html

ВСУ обстреляли ночью четыре населенных пункта в Херсонской области

ВСУ обстреляли ночью четыре населенных пункта в Херсонской области - РИА Новости, 06.02.2023

ВСУ обстреляли ночью четыре населенных пункта в Херсонской области

Украинские вооруженные формирования ночью обстреляли из ствольной артиллерии город Новая Каховка, а также села Казачьи Лагеря, Виноградное и Крынки, выпустив по РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T10:44

2023-02-06T10:44

2023-02-06T10:44

специальная военная операция на украине

жкх

новая каховка

херсонская область

россия

украина

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 6 фев - РИА Новости. Украинские вооруженные формирования ночью обстреляли из ствольной артиллерии город Новая Каховка, а также села Казачьи Лагеря, Виноградное и Крынки, выпустив по ним 26 снарядов, всего за сутки по населенным пунктам левобережья Херсонской области выпущено более 90 снарядов, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Казачьи Лагеря, Виноградное, Крынки, выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. Он добавил, что накануне днем обстрелам подверглись Новая Каховка, Алёшки, Корсунка, Кардашинка и Песчановка – выпущено около 70 снарядов. В Новой Каховке пострадала инфраструктура яхт-клуба, сгорели 4 катера, отметил представитель экстренных служб.

https://ria.ru/20230205/spetsoperatsiya-1849901055.html

новая каховка

херсонская область

россия

украина

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жкх, новая каховка, херсонская область , россия, украина, вооруженные силы украины