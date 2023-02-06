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ВСУ обстреляли ночью четыре населенных пункта в Херсонской области - РИА Новости, 06.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/obstrel-1849960229.html
ВСУ обстреляли ночью четыре населенных пункта в Херсонской области
ВСУ обстреляли ночью четыре населенных пункта в Херсонской области - РИА Новости, 06.02.2023
ВСУ обстреляли ночью четыре населенных пункта в Херсонской области
Украинские вооруженные формирования ночью обстреляли из ствольной артиллерии город Новая Каховка, а также села Казачьи Лагеря, Виноградное и Крынки, выпустив по РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T10:44
2023-02-06T10:44
специальная военная операция на украине
жкх
новая каховка
херсонская область
россия
украина
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 6 фев - РИА Новости. Украинские вооруженные формирования ночью обстреляли из ствольной артиллерии город Новая Каховка, а также села Казачьи Лагеря, Виноградное и Крынки, выпустив по ним 26 снарядов, всего за сутки по населенным пунктам левобережья Херсонской области выпущено более 90 снарядов, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Казачьи Лагеря, Виноградное, Крынки, выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. Он добавил, что накануне днем обстрелам подверглись Новая Каховка, Алёшки, Корсунка, Кардашинка и Песчановка – выпущено около 70 снарядов. В Новой Каховке пострадала инфраструктура яхт-клуба, сгорели 4 катера, отметил представитель экстренных служб.
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новая каховка
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жкх, новая каховка, херсонская область , россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Новая Каховка, Херсонская область , Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
10:44 06.02.2023
 
ВСУ обстреляли ночью четыре населенных пункта в Херсонской области

ВСУ обстреляли ночью Новую Каховку, а также села Казачьи Лагеря, Виноградное и Крынки

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкЖительница Донецка демонстрирует осколки снаряда
Жительница Донецка демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Жительница Донецка демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 6 фев - РИА Новости. Украинские вооруженные формирования ночью обстреляли из ствольной артиллерии город Новая Каховка, а также села Казачьи Лагеря, Виноградное и Крынки, выпустив по ним 26 снарядов, всего за сутки по населенным пунктам левобережья Херсонской области выпущено более 90 снарядов, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Казачьи Лагеря, Виноградное, Крынки, выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.
Он добавил, что накануне днем обстрелам подверглись Новая Каховка, Алёшки, Корсунка, Кардашинка и Песчановка – выпущено около 70 снарядов. В Новой Каховке пострадала инфраструктура яхт-клуба, сгорели 4 катера, отметил представитель экстренных служб.
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