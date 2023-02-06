https://ria.ru/20230206/obstrel-1849960229.html
ВСУ обстреляли ночью четыре населенных пункта в Херсонской области
ВСУ обстреляли ночью четыре населенных пункта в Херсонской области - РИА Новости, 06.02.2023
ВСУ обстреляли ночью четыре населенных пункта в Херсонской области
Украинские вооруженные формирования ночью обстреляли из ствольной артиллерии город Новая Каховка, а также села Казачьи Лагеря, Виноградное и Крынки, выпустив по РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T10:44
2023-02-06T10:44
2023-02-06T10:44
специальная военная операция на украине
жкх
новая каховка
херсонская область
россия
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/04/1843080779_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_287fa187a6a55bb2d759bc1dc0937bb2.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 6 фев - РИА Новости. Украинские вооруженные формирования ночью обстреляли из ствольной артиллерии город Новая Каховка, а также села Казачьи Лагеря, Виноградное и Крынки, выпустив по ним 26 снарядов, всего за сутки по населенным пунктам левобережья Херсонской области выпущено более 90 снарядов, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Казачьи Лагеря, Виноградное, Крынки, выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. Он добавил, что накануне днем обстрелам подверглись Новая Каховка, Алёшки, Корсунка, Кардашинка и Песчановка – выпущено около 70 снарядов. В Новой Каховке пострадала инфраструктура яхт-клуба, сгорели 4 катера, отметил представитель экстренных служб.
https://ria.ru/20230205/spetsoperatsiya-1849901055.html
новая каховка
херсонская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/04/1843080779_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a42f13ab49f0697af4ff15c8cabee2a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, новая каховка, херсонская область , россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Новая Каховка, Херсонская область , Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли ночью четыре населенных пункта в Херсонской области
ВСУ обстреляли ночью Новую Каховку, а также села Казачьи Лагеря, Виноградное и Крынки
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 6 фев - РИА Новости. Украинские вооруженные формирования ночью обстреляли из ствольной артиллерии город Новая Каховка, а также села Казачьи Лагеря, Виноградное и Крынки, выпустив по ним 26 снарядов, всего за сутки по населенным пунктам левобережья Херсонской области выпущено более 90 снарядов, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Казачьи Лагеря, Виноградное, Крынки, выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.
Он добавил, что накануне днем обстрелам подверглись Новая Каховка, Алёшки, Корсунка, Кардашинка и Песчановка – выпущено около 70 снарядов. В Новой Каховке пострадала инфраструктура яхт-клуба, сгорели 4 катера, отметил представитель экстренных служб.