https://ria.ru/20230206/neft-1850039106.html
В ЕС предположили, какими будут потери России из-за санкций по нефти
В ЕС предположили, какими будут потери России из-за санкций по нефти - РИА Новости, 06.02.2023
В ЕС предположили, какими будут потери России из-за санкций по нефти
ЕС ожидает, что Россия будет ежедневно терять около 300 миллионов евро из-за санкций в отношении российской нефти, заявил глава европейской дипломатии Жозеп... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T14:34
2023-02-06T14:34
2023-02-06T14:34
россия
экономика
жозеп боррель
евросоюз
brent
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. ЕС ожидает, что Россия будет ежедневно терять около 300 миллионов евро из-за санкций в отношении российской нефти, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. "Российская нефть продается со скидкой в 40 долларов по отношению к нефти марки Brent, а ежедневные доходы России от продажи энергоносителей, после вступления в силу наших последних мер в этом месяце, как ожидается, сократятся с 800 до 500 миллионов евро", - написал Боррель в статье для газеты Vanguardia, которая опубликована на сайте дипломатической службы ЕС. Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запрещает импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "большой семерки" устанавливают потолок цен на них. Решение ЕС ввести эмбарго как на нефтепродукты, так и на нефть было принято еще летом. Нефтяные санкции вступили в силу 5 декабря, топливные - на два месяца позже. В ответ РФ запретила поставки российской нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены. При этом в указе президента допускается возможность выдавать специальные разрешения. Экспорт нефти по потолку запрещен с 1 февраля. Дату по нефтепродуктам определит правительство.
https://ria.ru/20230206/gaz-1849916887.html
https://ria.ru/20230205/nefteprodukty-1849853465.html
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россия, экономика, жозеп боррель, евросоюз, brent, санкции в отношении россии
Россия, Экономика, Жозеп Боррель, Евросоюз, Brent, Санкции в отношении России
В ЕС предположили, какими будут потери России из-за санкций по нефти
Боррель: Россия будет ежедневно терять 300 миллионов евро из-за санкций ЕС по нефти