https://ria.ru/20230206/nebo-1849993410.html
В Красноярске продлили режим "черного неба"
В Красноярске продлили режим "черного неба" - РИА Новости, 06.02.2023
В Красноярске продлили режим "черного неба"
Режим "черного неба", объявленный в Красноярске и Минусинске, продлен до 8 февраля, в городах Назарово и Ачинск - до вечера вторника, сообщает региональный... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T12:22
2023-02-06T12:22
2023-02-06T12:22
экология
общество
красноярск
минусинск
ачинск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 6 фев - РИА Новости. Режим "черного неба", объявленный в Красноярске и Минусинске, продлен до 8 февраля, в городах Назарово и Ачинск - до вечера вторника, сообщает региональный главк Роспотребнадзора. В связи с неблагоприятными метеоусловиями (НМУ) режим "черного неба" был объявлен в этих городах с 1 и до 3 февраля, в пятницу его продлили до 6 февраля. "Режим неблагоприятных метеоусловий продлен: в Красноярске до 7.00 часов 8 февраля. В Минусинске до 7.00 часов 8 февраля. В Ачинске до 19.00 часов 7 февраля. В Назарове до 19.00 часов 7 февраля. Мониторинг качества атмосферного воздуха продолжается", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. "Черное небо" периодически объявляют в Красноярске и в других городах края. Это наименование режима неблагоприятных метеоусловий, который вводится при возникновении метеорологических условий, когда затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере. Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Специалисты Роспотребнадзора в дни режима НМУ советуют не открывать окна для проветривания помещений, соблюдать питьевой режим, чаще проводить влажную уборку и по возможности реже выходить на улицу.
https://ria.ru/20230205/kuzbass-1849887419.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экология, общество, красноярск, минусинск, ачинск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, происшествия, красноярский край
Экология, Общество, Красноярск, Минусинск, Ачинск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Происшествия, Красноярский край
В Красноярске продлили режим "черного неба"
В Красноярске и Минусинске продлили режим "черного неба" до 8 февраля
КРАСНОЯРСК, 6 фев - РИА Новости.
Режим "черного неба", объявленный в Красноярске и Минусинске, продлен до 8 февраля, в городах Назарово и Ачинск - до вечера вторника, сообщает
региональный главк Роспотребнадзора.
В связи с неблагоприятными метеоусловиями (НМУ) режим "черного неба" был объявлен в этих городах с 1 и до 3 февраля, в пятницу его продлили до 6 февраля.
"Режим неблагоприятных метеоусловий продлен: в Красноярске до 7.00 часов 8 февраля. В Минусинске до 7.00 часов 8 февраля. В Ачинске до 19.00 часов 7 февраля. В Назарове до 19.00 часов 7 февраля. Мониторинг качества атмосферного воздуха продолжается", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
"Черное небо" периодически объявляют в Красноярске и в других городах края. Это наименование режима неблагоприятных метеоусловий, который вводится при возникновении метеорологических условий, когда затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере.
Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.
Специалисты Роспотребнадзора в дни режима НМУ советуют не открывать окна для проветривания помещений, соблюдать питьевой режим, чаще проводить влажную уборку и по возможности реже выходить на улицу.