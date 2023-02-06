https://ria.ru/20230206/nauka-1849251986.html

Ученые объяснили, как предсказывать динамику развития эпидемий

Ученые объяснили, как предсказывать динамику развития эпидемий - РИА Новости, 06.02.2023

Ученые объяснили, как предсказывать динамику развития эпидемий

Ученые ТюмГУ создали комплекс математических моделей для изучения инфекционных заболеваний на примере COVID-19. Авторы считают, что разработанные модели можно... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T03:00

2023-02-06T03:00

2023-02-06T03:00

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тюмень

тюменский государственный университет

коронавирус covid-19

математика

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Ученые ТюмГУ создали комплекс математических моделей для изучения инфекционных заболеваний на примере COVID-19. Авторы считают, что разработанные модели можно использовать для снижения негативных последствий эпидемий для экономики и общества в будущем, сообщили в пресс-службе вуза.В ходе исследования ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) предложили различные подходы к изучению эпидемии на примере новой коронавирусной инфекции COVID-19. В работе над проектом были задействованы математики, микробиологи, социологи, экономисты, специалисты по работе с большими данными.В результате работы были получены новые инструменты прогнозирования динамики количества инфицированных, а также вызванных эпидемией изменений экономических показателей, таких как, например, спрос и предложение.Созданные математические модели позволяют также оценить эффективность различных мер борьбы с распространением инфекции (например, масочный режим, изоляционные мероприятия). При этом можно изучить показатели для различных групп населения, выделенных, например, по степени риска для здоровья и жизни или по индикатору прохождения вакцинирования, рассказали специалисты.Ученые отметили, что полученный инструментарий можно использовать для создания стратегии противодействия распространению любых инфекционных заболеваний, в том числе пока неизвестных, и минимизации их негативных последствий для экономики и общества.Исследования проводились в рамках междисциплинарного проекта “Комплексное математическое моделирование эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19: прогнозирование, меры борьбы с распространением и минимизация социально-экономических последствий эпидемии”. Реализация проекта началась в 2020 году на базе Института X-BIO.Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) утвердил итоговый отчет по проекту.

https://ria.ru/20220929/tmu-1820099450.html

https://ria.ru/20221128/samarskiy_universitet-1834251131.html

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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, тюмень, тюменский государственный университет, коронавирус covid-19, математика