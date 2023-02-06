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Ученые объяснили, как предсказывать динамику развития эпидемий - РИА Новости, 06.02.2023
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Наука
https://ria.ru/20230206/nauka-1849251986.html
Ученые объяснили, как предсказывать динамику развития эпидемий
Ученые объяснили, как предсказывать динамику развития эпидемий - РИА Новости, 06.02.2023
Ученые объяснили, как предсказывать динамику развития эпидемий
Ученые ТюмГУ создали комплекс математических моделей для изучения инфекционных заболеваний на примере COVID-19. Авторы считают, что разработанные модели можно... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T03:00
2023-02-06T03:00
наука
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университетская наука
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тюменский государственный университет
коронавирус covid-19
математика
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Ученые ТюмГУ создали комплекс математических моделей для изучения инфекционных заболеваний на примере COVID-19. Авторы считают, что разработанные модели можно использовать для снижения негативных последствий эпидемий для экономики и общества в будущем, сообщили в пресс-службе вуза.В ходе исследования ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) предложили различные подходы к изучению эпидемии на примере новой коронавирусной инфекции COVID-19. В работе над проектом были задействованы математики, микробиологи, социологи, экономисты, специалисты по работе с большими данными.В результате работы были получены новые инструменты прогнозирования динамики количества инфицированных, а также вызванных эпидемией изменений экономических показателей, таких как, например, спрос и предложение.Созданные математические модели позволяют также оценить эффективность различных мер борьбы с распространением инфекции (например, масочный режим, изоляционные мероприятия). При этом можно изучить показатели для различных групп населения, выделенных, например, по степени риска для здоровья и жизни или по индикатору прохождения вакцинирования, рассказали специалисты.Ученые отметили, что полученный инструментарий можно использовать для создания стратегии противодействия распространению любых инфекционных заболеваний, в том числе пока неизвестных, и минимизации их негативных последствий для экономики и общества.Исследования проводились в рамках междисциплинарного проекта “Комплексное математическое моделирование эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19: прогнозирование, меры борьбы с распространением и минимизация социально-экономических последствий эпидемии”. Реализация проекта началась в 2020 году на базе Института X-BIO.Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) утвердил итоговый отчет по проекту.
https://ria.ru/20220929/tmu-1820099450.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, тюмень, тюменский государственный университет, коронавирус covid-19, математика
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Россия, Тюмень, Тюменский государственный университет, Коронавирус COVID-19, математика
03:00 06.02.2023
 

Ученые объяснили, как предсказывать динамику развития эпидемий

© iStock.com / sanjeriВ лаборатории
В лаборатории - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© iStock.com / sanjeri
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Ученые ТюмГУ создали комплекс математических моделей для изучения инфекционных заболеваний на примере COVID-19. Авторы считают, что разработанные модели можно использовать для снижения негативных последствий эпидемий для экономики и общества в будущем, сообщили в пресс-службе вуза.
В ходе исследования ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) предложили различные подходы к изучению эпидемии на примере новой коронавирусной инфекции COVID-19. В работе над проектом были задействованы математики, микробиологи, социологи, экономисты, специалисты по работе с большими данными.
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В России научились обнаруживать скрытые последствия COVID-19
В результате работы были получены новые инструменты прогнозирования динамики количества инфицированных, а также вызванных эпидемией изменений экономических показателей, таких как, например, спрос и предложение.
Созданные математические модели позволяют также оценить эффективность различных мер борьбы с распространением инфекции (например, масочный режим, изоляционные мероприятия). При этом можно изучить показатели для различных групп населения, выделенных, например, по степени риска для здоровья и жизни или по индикатору прохождения вакцинирования, рассказали специалисты.
Ученые отметили, что полученный инструментарий можно использовать для создания стратегии противодействия распространению любых инфекционных заболеваний, в том числе пока неизвестных, и минимизации их негативных последствий для экономики и общества.

“Например, можно найти оптимальный масштаб изоляционных мероприятий. Он позволит не допустить стремительного роста заболеваемости и кризиса системы здравоохранения, и в то же время позволит экономике работать с допустимым напряжением”, — пояснил старший научный сотрудник исследовательской группы математической биологии Института X-BIO ТюмГУ Евгений Бурлаков.

Исследования проводились в рамках междисциплинарного проекта “Комплексное математическое моделирование эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19: прогнозирование, меры борьбы с распространением и минимизация социально-экономических последствий эпидемии”. Реализация проекта началась в 2020 году на базе Института X-BIO.
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) утвердил итоговый отчет по проекту.
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НаукаНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаРоссияТюменьТюменский государственный университетКоронавирус COVID-19математика
 
 
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